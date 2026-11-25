حددت الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد مباريات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد السعودي بنسخته الرابعة، التي ستقام في فبراير (شباط) المقبل بالرياض وجدة.

وستقام منافسات اليوم الأول في الرابع من فبراير، حيث سيواجه الهمة نظيره النصر على استاد جامعة الأميرة نورة، فيما سيستضيف الأهلي نظيره القادسية على ملعبه بجدة.

وتستكمل المنافسات، بلقاء الهلال والرياض على ملعب كلية العناية الطبية، ويحل الترجي ضيفاً على الاتحاد في ملعبه بجدة.

وشهدت منافسات دور الـ16 من البطولة 64 هدفاً نجح خلالها الترجي في الفوز على ضيفه شعلة الشرقية بخماسية نظيفة، وسجل الأهلي انتصاراً أمام القنفذة بسباعية مقابل هدف.

وحقق نيوم فوزاً كبيراً على مضيفه نجمة جدة بنتيجة (10-2)، وكسب الاتحاد ضيفه الحجاز بنتيجة (5-1)، فيما اكتسح فريق القادسية ضيفه اليرموك بـ13 هدفاً دون رد.

وانتصر الهلال على مستضيفه، اتحاد النسور، بتسعة أهداف نظيفة، وسجل النصر ثلاثية نظيفة في شباك الشمس، وبلغ فريق الهمة الدور الربع النهائي بعد انتصاره على فريق العلا بنتيجة (5-3).