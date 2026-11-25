كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في نادي الفتح عن أن العلاقة بين المدرب البرازيلي «أنطوني» والحارس يوسف بدر الدين عادت إلى طبيعتها سريعاً، إذ لم ينقطع الحارس عن التدريبات الأربعاء، وتحدث معه المدرب حول الأخطاء وسبب الغضب الشديد تجاهه بعد استبداله في النصف ساعة الأولى من مباراة فريقه ضد النصر في الدوري السعودي الممتاز «تحت 16 عاماً».

وبينت المصادر أن الحارس (من مواليد المملكة عام 2010) لم يطلب تدخلاً من أي مسؤول في نادي الفتح من أجل الخلاف بينه وبين المدرب، وأنه تقبل ردة فعل المدرب الغاضبة وعبر عن اعتذاره عن التقصير وقابله المدرب البرازيلي بالترحيب مطالباً إياه بالمزيد من العمل من أجل التطور.

وتداولت بعض الحسابات وعلى نطاق واسع المشهد الغاضب للمدرب الفتحاوي خلال مباراة النصر الثلاثاء بعدما وقع الحارس في بعض الأخطاء الفنية.

وقد تلقت شباك الحارس 3 أهداف سريعة بأخطاء فادحة مما جعل المدرب البرازيلي المستمر مع نادي الفتح للموسم الثاني على التوالي يعبر عن غضبه الشديد من الحارس، ويوجه له نقداً حاداً باللغة البرتغالية، مما أثار تعاطفاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي مع الحارس والمطالبات لإدارة الفتح بإلغاء عقد المدرب الذي صعد بهذه الفئة من اللاعبين درجة واحدة في بطولات الفئات السنية التي يشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأقيمت المباراة بين الفتح والنصر في الملعب الرديف لنادي الفتح أمس الثلاثاء وانتهت بفوز كبير للضيوف بستة أهداف.