قال المغربي جمال السلامي مدرب فريق الفتح السعودي أن مباراة فريقه ضد الرياض تحمل أهمية بالغة للخروج منها بالنقاط الثلاث أمام فريق قريب في جدول الترتيب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة المقررة الخميس في افتتاحية الجولة "13" المؤجلة " مباراة مهمة بعد التوقف أمام منافس قوي، شهدنا تحسنًا ملحوظًا في أداء المجموعة خلال المباراتين الماضيتين، والفريق جاهز رغم بعض الغيابات، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

وزاد بالقول: هدفنا تحقيق نتائج إيجابية وتطوير أداء اللاعبين، رغم ضيق الوقت في الفترة الماضية وعدم توفر الوقت الكافي للتدريب والاستعداد بالشكل المطلوب.

وحول الاستفادة من فترة التوقف قال السلامي: رغم غياب عدد من اللاعبين بسبب الالتحاق بالمنتخبات، إلا أن المباريات الودية ساهمت في رفع معنويات المجموعة، ونجحنا في تسجيل الأهداف وتحسين الجانب الدفاعي.

وبين مدرب الفتح أن فريقه سيفقد عدد من اللاعبين حيث سيغيب مروان سعدان وفيصل العبد الواحد، مشدد إلى الحاجة إلى جميع العناصر في هذه المرحلة المهمة.

وأضاف السلامي بالقول: كنا أفضل في الشوط الثاني أمام الهلال، وكنا قادرين على الخروج بنقطة، والمباراة القادمة على ملعبنا ونسعى لتحقيق النقاط كاملة.

وختم مدرب الفتح حديثه: جمهورنا دائمًا حاضر وداعم للفريق، ويضع ثقته وأمله فينا، ونسعى بإذن الله لإسعادهم وتحقيق الفوز".