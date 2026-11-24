فاز لايبزيغ الألماني على ضيفه لانس الفرنسي 3/ 1 الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح ديفيد راوم التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، بتسديدة زاحفة بقدمه اليسرى من ركلة حرة مباشرة، وأضاف أنطونيو نوسا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، بعدما أنهى هجمة داخل منطقة الجزاء بتسديدة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك.

ورد ماثيو أودول بالهدف الوحيد للانس في الدقيقة 58 عبر تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز أنطونيو نوسا الهدف الثالث للايبزيغ في الدقيقة 76، بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وشارك الدولي السعودي سعود عبد الحميد أساسيا بصفوف لانس، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 73 لمصلحة زميله البولندي ميكيل سكوراس.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني والعشرين وتوقف رصيد لانس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث والثلاثين.

وجاء فوز لايبزيغ بعد هزيمتين متتاليتين على يد ريال مدريد الإسباني 1 /4 ومانشستر سيتي الإنجليزي 2 /3 وذلك بعدما استهل مشواره في البطولة القارية بالخسارة أمام كومو الإيطالي 1 /4 وأعقب ذلك فوزه على آيندهوفن الهولندي 1 /صفر.

وفي الدوري الألماني فاز لايبزيغ في مبارياته الأربع الأخيرة ويحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر ونقطتين عن بايرن ميونيخ الوصيف.

من جانبه تعرض لانس للهزيمة الرابعة على التوالي في دوري الأبطال بعد خسارته في الجولات الثلاث الماضية أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي صفر/ 2 وكلوب بروج البلجيكي صفر/ 3 وكومو الإيطالي 1 /9 وجاء فوزه الوحيد على حساب سلافيا براغ التشيكي 3 /2.

وفي الدوري الفرنسي يحتل لانس المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم.

جان بيدناريك لاعب بورتو يحتفل مع جماهير الدراغاو بالفوز على فينورد (إ.ب.أ)

وفي مدينة بورتو، فاز فريق بورتو البرتغالي على مضيّفه فينورد الهولندي 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز بورتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية، بالنيران الصديقة، بعدما حول لاعب الوسط المغربي أسامة ترجلين كرة عرضية من الدنماركي فيكتور فروهولت بطريق الخطأ إلى مرمى فينورد.

وكان هذا الهدف كافيا لحسم 3 نقاط لبورتو خارج ملعبه، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز العشرين، وهو انتصاره الثاني في مرحلة الدوري من البطولة.

أما فينورد فتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني والثلاثين.

ويحل فينورد في الجولة المقبلة يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ضيفا على فايكنغ النرويجي، أما بورتو فتنتظره مواجهة صعبة خارج أرضه ضد ليفربول الإنجليزي في اليوم التالي.