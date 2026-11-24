أصبح إيفان بيريشيتش رابع أكبر لاعب يسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتسجيله هدفا من ركلة جزاء لفريقه أيندهوفن الهولندي في الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد الإسباني مساء الثلاثاء.

سجل بيريشيتش الهدف في الدقيقة 32، ضمن منافسات مرحلة الدوري التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو.

سدد اللاعب الكرواتي المخضرم البالغ من العمر 37 عاما و295 يوما الركلة بهدوء في الزاوية اليمنى العليا بينما اتجه حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، إلى الجهة الأخرى.

واحتسبت ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو (فار) إثر خطأ ارتكبه لاعب وسط ريال مدريد، أوريليان تشواميني، ضد سفين ماينانس.

بهذا الهدف تفوق بيريشيتش على كل من ريان جيجز الذي سجل هدفا وهو في عمر 37 عاما و289 يوما، وسيرخيو راموس الذي سجل في سن 37 عاما و257 يوما.

ويسبق بيريشيتش في هذه القائمة، الثلاثي فرانشيسكو توتي، وديفيد لويز، وبيبي؛ حيث يُعد بيبي الأكبر بينهم، بتسجيله هدفا في سن 40 عاما و290 يوما.

وتم استبدال بيريشيتش بين شوطي المباراة أثناء تقدم فريقه بنتيجة 1 / صفر.

وخاض بيريشيتش مباراته السابعة ضد ريال مدريد؛ حيث خاض أربع مباريات سابقة بقميص إنتر ميلان الإيطالي، ومباراتين بقميص بوروسيا دورتموند الألماني.

وسبق أن أحرز بيريشيتش هدفا في مرمى ريال مدريد بقميص إنتر ميلان خلال مباراة في دور المجموعات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.