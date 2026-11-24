فاز كومو الإيطالي بصعوبة بالغة على ضيفه أيك أثينا اليوناني بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

خرج الفريقان بشباك نظيفة بعدما فشلا في استغلال عدد من المحاولات على المرميين.

وانتزع الفريق الإيطالي الفوز بهدف سجله لويس ميا في الدقيقة 57.

سجل ميا الهدف بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء إثر تمريرة رائعة من زميله مارتن باتورينا.

بهذه النتيجة، يقفز كومو إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق اليوناني عند 3 نقاط في المركز 31 من أصل 36 ناديا.

وحقق كومو بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس فوزه الرابع في مرحلة الدوري بعد انتصارات عريضة أمام لايبزيغ ومانشستر يونايتد ولانس، وسيخوض اختبارا صعبا خارج أرضه أمام بيتيس في الجولة السادسة.

أما أيك أثينا فقد اكتفى بفوز وحيد على لاسك النمساوي في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى أربع هزائم متتالية أمام شاختار الأوكراني ومانشستر سيتي وريال مدريد، وسيلعب في الجولة القادمة على أرضه أمام غلاطة سراي التركي.

لاعبو ريال بيتيس يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على سلوفان براتيسلافا (إ.ب.أ)

وبالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا، عاد ريال بيتيس الإسباني لطريق الانتصارات بفوز ثمين خارج أرضه على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات ذات الجولة، مساء الثلاثاء.

أنهى بيتيس الشوط الأول متقدما بهدف سجله كوتشو هيرنانديز في الدقيقة 43 بضربة رأس بعد عرضية متقنة لزميله أنخيل أورتيز من الجهة اليمنى.

وفي الشوط الثاني، سجل كوتشو الهدف الثاني له ولفريقه بضربة رأس في الدقيقة 57 بعد ركلة ركنية نفذها اللاعب المخضرم إيسكو.

بهذه النتيجة، يرفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، ليعوض خسارته في الجولة الماضية أمام بوروسيا دورتموند التي كسرت سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية أمام ليل الفرنسي وبورتو البرتغالي وفينورد.

في المقابل، تذيل الفريق السلوفاكي الترتيب بدون نقاط في المركز 36 بعد خسارة جميع مبارياته.

وفي الجولة السادسة، سيخوض بيتس صداما قويا على أرضه أمام كومو الإيطالي، بينما سيلعب سلوفان براتيسلافا على أرضه مجددا أمام شاختار دونتسيك الأوكراني.