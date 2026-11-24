أكد الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر، أن طموح الفريق خلال الموسم الحالي يتمثل في تحقيق لقبي الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عقب الفوز على السد القطري في منافسات البطولة الآسيوية وكل ماهو ممكن هذا الموسم.

وقال سيماكان في حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة: «هدفنا هذا الموسم تحقيق لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة».

وأضاف: «تجاوزنا خسارة مباراة الأهلي، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، فهناك الفوز والخسارة، والأهم أن نعمل على العودة سريعاً، وسعداء بتحقيق الفوز اليوم على السد».

وعن الإصابة التي تعرض لها، طمأن سيماكان الجماهير، قائلاً: «إصابتي لا تدعو للقلق، وأنا في أتم الجاهزية، وعودتي للمشاركة اليوم تؤكد ذلك، وأنا جاهز لخدمة الكيان وتقديم كل ما لدي مع الفريق».