عجز آرسنال الإنجليزي، وصيف بطل الموسم الماضي، عن حسم مواجهته القوية مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني واكتفى بالتعادل 1-1 الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

صحيح أن آرسنال فشل في تحقيق فوزه الرابع واكتفى بتعادل ثان، لكنه حافظ على سجله الخالي من الهزائم لـ17 مباراة متتالية في دور المجموعات، معادلا أفضل انجاز له والذي حققه بين عامي 2003 و2006.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 10 لضيفه الألماني.

وكانت البداية مثالية لآرسنال، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة العاشرة عبر السويدي فيكتور جيوكيريس بتسديدة بعيدة رائعة بعد تمريرة من نوني مادويكي.

وواصل بطل الدوري الممتاز اندفاعه وحصل على فرص عدة لإضافة الهدف الثاني، بينها لليوناني خريستوس تسوليس من تسديدة مقوسة، لكن الحارس السويسري غريغور كوبيل تصدى لها ببراعة قبل أن يعجز مادويكي عن متابعة الكرة المرتدة داخل المرمى.

وبعدها بدأ متصدر الدوري الألماني يدخل تدريجيا في أجواء المباراة، فسدد فيليكس نميشا فوق العارضة من موقع واعد، بينما اقترب الفرنسي كواكو غادو من مباغتة الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا الذي لعب بدلا من مواطنه دافيد رايا المصاب، من زاوية ضيقة.

لكن دورتموند افتقر إلى اللمسة الحاسمة المطلوبة لإدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم المضيف اللندني.

ودخل دورتموند الشوط الثاني بقوة واستحق أن يدرك التعادل في هجمة بدأت بانطلاقة قوية من غادو من الخط الخلفي، حيث تقدم بالكرة وترك تسوليس خلفه قبل أن يمرر إلى ماكسيميليان باير الذي عوض فرصة ذهبية أهدرها قبل لحظات فقط، وسجل في المرمى اللندني بعدما هيأ الكرة على قدمه اليسرى المفضلة قبل أن يسددها بعيدا عن متناول كيبا (55).

واستفاق آرسنال بعد الهدف وعاد لفرض سيطرته، إلا أن دورتموند لم يتراجع واعتقد أنه تقدم عبر الإنجليزي جوب بيلينغهام لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (68).

واندفع آرسنال بقوة في الدقائق الأخيرة بحثا عن استعادة التقدم وحصل على فرصة عدة، أبرزها في الدقيقة 79 حين تدخلت خشبات المرمى مرتين في الهجمة نفسها لتجنيب الغيني سيرهو غيراسي التسجيل في مرمى فريقه الذي عاد وأفلت من هدف بعد تدخل القائم لصد تسديدة ديكلان رايس (84).

التعادل حسم مواجهة مان سيتي وضيفه نابولي (رويترز)

وفي مانشستر، فرض مانشستر سيتي الإنجليزي تعادلا مثيرا بنتيجة 2 /2 على ضيفه نابولي الإيطالي الثلاثاء ضمن ذات الجولة.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تقدم النرويجي راسموس هويلوند بهدف لنابولي في الدقيقة 55 ،وتعادل المغربي الشاب أيوب بوعدي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، معلنا عن باكورة أهدافه بقميص مانشستر سيتي.

وأحرز الهولندي نوا لونغ الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 76 لكن قبل أربع دقائق من النهاية خطف الفرنسي ريان شرقي هدف التعادل لمانشستر سيتي.

وفاز سيتي في الجولتين الماضيتين على أيك أثينا اليوناني 5 /1 ولايبزيغ الألماني 3 /2 عقب هزيمة موجعة على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب 2 /4، بعد أن استهل مشواره في البطولة القارية بالفوز على بورتو البرتغالي 2 /صفر.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد عشر نقاط مقابل أربع نقاط لنابولي في المركز السابع والعشرين.