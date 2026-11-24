طالب كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان الإيطالي لاعبيه بتجاهل الضجة الخارجية حول الفريق وتقديم أداء قوي عند مواجهة شتوتغارت الألماني على ملعب سان سيرو.

واصل إنتر ميلان نزيف النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادل مثير مع أتالانتا بنتيجة 4 / 4 بعد ركلة جزاء سجلها فرانك كيسيه في الوقت بدل الضائع.

ويدرك كييفو الذي كان فريقه متقدما على أتالانتا بنتيجة 4 / 2 قبل 14 دقيقة من انتهاء المباراة، سيكون مطالبا باستعادة التوازن سريعا لتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث يدخل مواجهة الغد محتلا المركز الخامس عشر.

وقال كيفو في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «لقد عاد إنتر ميلان لدائرة الكبار في أوروبا بفضل العمل الجيد لإدارة النادي، ولكن الأخبار السلبية هي ما تتصدر عادة عناوين الصحف، لأنها تحقق اهتماما أكبر على المستوى الإعلامي».

وأضاف المدرب الروماني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «يجب أن يتحسن مستوانا على مستوى الاستمرارية على مدار 90 دقيقة».

وتابع: «فريقنا يتسم بقوة الشخصية، لذا حقق العديد من النتائج الإيجابية، لكن يجب ألا نفقد تركيزنا ولو لعشر دقائق».

وشدد: «يجب أن يكون كل اللاعبين على أتم الجاهزية سواء الأساسيين أو البدلاء، لقد قدمنا أداء جيدا في (بيرغامو) معقل أتالانتا، لكن يجب أن نتحسن دفاعيا في آخر 10 دقائق».

وختم كريستيان كييفو: «ما يجب أن نفعله هو تقديم أفضل نسخة من إنتر ميلان، وإلا لا يوجد الكثير لأقوله، علينا أن نتسم بالتواضع ونتعامل بطبيعتنا دون أي غرور».

وبدأ إنتر ميلان مشواره في دوري أبطال أوروبا بخسارتين أمام ريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي، قبل أن يحقق فوزين على شاختار دونيتسك الأوكراني ثم فينورد الهولندي بنتيجة 3 / صفر خارج ملعبه.

لكن كييفو أكد أن مواجهة شتوتغارت ستكون اختبارا صعبا، في ظل تفوق الفريق الألماني بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان.