قال أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، إن الهولنديين كودي خاكبو ورايان خرافنبرخ سيغيبان عن مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، بعدما افتقد الفريق جهودهما أيضاً خلال الفوز 4 - صفر على مانشستر يونايتد، الأحد.

وعاد خاكبو من التوقف الدولي وهو يعاني من إصابة في ربلة الساق، ليتأكد كذلك غيابه عن قمة مرسيسايد أمام إيفرتون.

وقال إيراولا للصحافيين، الثلاثاء: «أعتقد أن كودي يعاني من إصابة عضلية في الساق. ليست خطيرة، لكننا كنا نتوقع غيابه. سيبتعد حتى مطلع الأسبوع المقبل، وهذا أمر كان متوقعاً إلى حد كبير».

وفي المقابل، يواصل خرافنبرخ الغياب بسبب كسر في الكعب، بعدما غاب عن آخر ثلاث مباريات للفريق، في ظل استمرار شعوره بالألم.

وأضاف المدرب الإسباني: «أما رايان، فمن الصعب تحديد موعد عودته حالياً. لا يزال يعاني من بعض الآلام، وهذه النوعية من الإصابات قد تكون معقدة. نحاول إيجاد أفضل طريقة للتعامل معها ومساعدته على التعافي».

ويحتل ليفربول حالياً المركز الثامن برصيد تسع نقاط من أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز في مبارياته الثلاث الأولى قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام فنربخشه في إسطنبول.