سجل كريستيانو رونالدو وجواو فيلكس هدفين قادا بهما النصر السعودي لانتصاره الثالث توالياً في دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة؛ إذ تغلب 2-1 على ضيفه السد القطري الثلاثاء في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب «الأول بارك» بالرياض.

ورفع النصر، الذي استهل مشواره الآسيوي بالخسارة أمام العين الإماراتي، رصيده إلى تسع نقاط بعد فوزه الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من مباريات مجموعة منطقة الغرب في مرحلة الدوري، وتتبقى له مباراة مؤجلة. في حين ظل سجل السد، حامل لقب الدوري القطري، خالياً من الانتصارات في البطولة الآسيوية هذا الموسم، وتجمد رصيده عند نقطتين من خمس مباريات.

وأجرى أنجي بوستيكوغلو مدرب النصر تبديلاً اضطرارياً في وقت مبكر؛ إذ أشرك عبد الله الحمدان في الدقيقة الخامسة مكان كينغسلي كومان المصاب.

وحصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة 12 بداعي تعرض رونالدو لعرقلة من محمد كمارا، وتقدم البرتغالي لتنفيذ الركلة مسجلاً منها هدف التقدم. وكاد ساديو ماني يعزز تقدم النصر بعدها بثوانٍ، لكن الحارس مشعل برشم تصدى ببراعة لكرة خطيرة من السنغالي.

وجاءت أول فرصة تهديفية حقيقية للسد في الدقيقة 22؛ إذ سدد بوعلام خوخي كرة خطيرة من ركلة حرة، لكن الحارس بينتو تصدى لها. وبعدها بثوانٍ، تعادل السد عن طريق محمد وعد الذي تلقى تمريرة متقنة من أكرم عفيف وصوّب الكرة في المرمى بدقة.

وفي الدقيقة 35، أسكن رونالدو الكرة في شباك السد إثر عرضية من أنجيلو غابرييل، لكن تقنية الفيديو تدخلت ليعلن الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وشهدت الثواني الأخيرة من الشوط الأول طرد وعد من صفوف السد، في قرار اتخذه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي تصرف غير لائق.

جواو فيلكس يحتفل بهدفه المذهل في شباك السد (تصوير: عبد العزيز النومان)

وجاء الهدف الثاني للنصر بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، وسجله فيلكس بتسديدة مقصية مذهلة من حدود منطقة الجزاء ليكلل تألقه خلال المباراة.

وأتيحت فرصة ثمينة أمام أنجيلو في الدقيقة 72، لكنه سدد الكرة بجوار القائم مباشرة. وأسكن ماني الكرة في شباك السد في الدقيقة 74 إثر تمريرة طولية، لكن الحكم لم يحتسبها هدفاً بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أسكن أنجيلو الكرة في شباك السد بتسديدة قوية، لكن الحكم لم يحتسبها هدفاً بداعي التسلل أيضاً، لتنتهي المواجهة بفوز النصر 2-1.