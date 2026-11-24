حجزت التشيك أولى البطاقات المؤهلة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ديفيز لكرة المضرب قبل الوصول إلى مباراة الزوجي، بعد حسمها مباراتي الفردي عبر توماش ماخاتش وييري ليهيتشكا أمام كندا، الثلاثاء، في بولونيا.

وتتواجه التشيك، المتوجة باللقب مرتين (2013 و2014)، في نصف النهائي إيطاليا، بطلة النسخ الثلاث الأخيرة، أو كوريا الجنوبية مفاجأة الأدوار النهائية.

ومنح ماخاتش، المصنف 59 عالمياً، النقطة الأولى لبلاده بفوزه على ليام دراكسل (154 عالمياً) 6-2 و3-6 و6-2، بعدما كسر إرسال منافسه الكندي مرتين في المجموعة الأولى التي حسمها بسرعة.

وحصل التشيكي مع مطلع المجموعة الثانية على فرصة جديدة لكسر الإرسال، لكنه لم ينجح في استغلالها، قبل أن تميل الكفة لمصلحة دراكسل الذي كسر إرسال ماخاتش من دون أن يمنحه أي نقطة، فتقدم 4-2، ثم 5-2 بعدما أنقذ 3 فرص لكسر إرساله، قبل أن يعادل النتيجة، ويفرض مجموعة حاسمة.

لكن دراكسل انهار في المجموعة الحاسمة أمام منافس أسرع وأكثر قوة ودقة، انتزع منه شوطين على إرساله، منهياً المباراة في أقل من ساعتين.

بعدها جاء دور المصنفين الأولين في كل منتخب: ليهيتشكا (14 عالمياً) من الجانب التشيكي، وفيليكس أوجيه-ألياسيم (17 عالمياً) من الجانب الكندي، في مباراة ثانية أوفت بكل الوعود.

وفي مواجهة قوية وعالية المستوى، فرض المصنف الرابع عالمياً سابقاً أفضليته في المجموعة الأولى، حيث حصل على 9 فرص لكسر الإرسال مقابل 3 لمصلحة ليهيتشكا.

ولم ينجح أي من اللاعبين في استغلال أي من تلك الفرص، قبل أن يحسم ليهيتشكا الشوط الفاصل لمصلحته بعدما أنهى النقطتين الأخيرتين بإرسال ساحق ثم إرسال ناجح.

وبعدما اكتسب الزخم، نجح التشيكي الصلب في كسر إرسال اللاعب الكندي ليتقدم 3-0 في بداية المجموعة الثانية، ما فتح الطريق أمامه لإنهاء المواجهة 7-6 (7-4) و6-3 وقيادة بلاده إلى نصف النهائي.