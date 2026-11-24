طالب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، الثلاثاء، مجلس إدارة النادي بالتدخل لحل أزمة مستحقاتهم المالية المتأخرة، ووضع جدول زمني واضح لصرفها، محذرين من أن استمرار الأزمة يهدد استقرار الفريق.

وقال لاعبو الزمالك في بيان إعلامي رسمي موجّه إلى جماهير النادي، إنهم لم يحصلوا على أي مبالغ من مستحقاتهم التعاقدية عن الموسم الحالي، فضلاً عن وجود مكافآت متأخرة عن 14 مباراة من الموسم الماضي، و12 مباراة من الموسم الحالي.

وأضاف البيان أن النادي صرف مستحقات زملائهم الأجانب بعدما هددوا بعدم الاستمرار، مطالبين بالتعامل مع مستحقات اللاعبين المصريين بالجدية نفسها. وأشاروا إلى أن تأخر صرف مستحقاتهم دفع بعض اللاعبين إلى بيع سياراتهم للوفاء بالتزاماتهم المالية.

وأوضح البيان أن الاجتماع الأخير بين رئيس النادي وقائدي الفريق انتهى دون تحديد موعد لصرف المستحقات أو نسبة منها يمكن سدادها، مؤكدين أن مطلبهم يتمثل في انتظام الصرف وفقاً لآلية واضحة.

وتطرق البيان أيضاً إلى نقص أدوات التدريب، فضلاً عن مشقة الرحلات الخارجية التي تتخللها محطات توقف، في حين أكد اللاعبون التزامهم بمواصلة المنافسة محلياً وقارياً، بعدما تُوجوا بلقب الدوري الموسم الماضي، وتأهلوا إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.