أيَّدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) فوز السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2025 بعد قبول استئنافها ضد قرار تجريدها من اللقب؛ إذ خلصت إلى أن قرار حكم المباراة باستئناف اللعب يندرج ضمن إطار «قرارات الملعب».

وقال ساديو ماني مهاجم المنتخب السنغالي المعتزل دولياً: «إن قرار محكمة التحكيم الرياضي إعادة لقب كأس الأمم الأفريقية للسنغال يملأنا فرحاً. أود في البداية أن أشكر الشعب السنغالي سواء داخل البلاد أو خارجها. لقد ساندتمونا منذ المباراة الأولى حتى صدور القرار. لقد منحتنا ثقتكم القوة في أصعب الأوقات».

وأردف: «أوجه رسالة احترام وتقدير وتشجيع للشعب المغربي ولاعبي المنتخب المغربي. لقد قدموا أداء رائعاً ويمكنهم أن يفخروا بذلك. أتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل. السنغال والمغرب شعبان شقيقان. ليستمر شغف كرة القدم في تقريبنا من بعضنا. تهانينا لكل السنغاليين. هذا الانتصار لكم أيضاً».

أما الدولي السنغالي السابق الحاجي ضيوف فقال: «كرة القدم انتصرت». وقال جايتون مكينزي وزير الرياضة الجنوب أفريقي تعقيباً على القرار: «تستحق السنغال الإشادة على الطريقة التي تعاملت بها خلال الشهور الثمانية الماضية. لم تستسلم ولم تنقل الصراع إلى الشوارع، بل طرحت قضيتها أمام الجهة المختصة ووثقت في المسار القانوني. ينبغي أن يكون هذا نموذجاً يحتذي به كل اتحاد في قارتنا».