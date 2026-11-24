عبر آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق السعودي، عن ارتياحه من الفوز الذي حققه فريقه على فريق عجمان الإماراتي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال الخليج.

وانتصر الاتفاق على مُضيفه فريق عجمان بنتيجة 2 - 1 ليصعد إلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، مع تبقّي مباراة لفريق أربيل الذي يتفوق بأفضلية الأهداف.

وأكد باباس في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب عجمان، أن فريقه استحق الفوز بناء على ما قدمه «رغم أن المنافس كان يملك لاعبين بجودة عالية وأظهر تنافساً قوياً بالضغط القوي وروح الفريق والمجموعة، وهذا ما أريده دائماً بفريقي».

وأضاف مدرب الاتفاق: «سجلنا في بداية الشوط الثاني وأُلغي الهدف، والأهم أن الفريق استمر في أجواء المباراة لتسجيل هدف الفوز وهذا ما حصل».

وأشاد باباس بالأسماء الشابة «التي قدمت أداء عالياً من المشاركة الأولى، حيث كان هناك 4 لاعبين تحت سن 21 عاماً، يظهرون لأول مرة مع الفريق، ومع ذلك كان لهم دور في هذا الفوز».

وبهذا الفوز ضمن الاتفاق بنسبة كبيرة العبور للدور نصف النهائي لهذه البطولة التي يسعى فيها للعودة إلى المنجزات الخارجية.