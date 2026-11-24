أكد الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية، أن عقلية فريقه الاحترافية وتعطشه للانتصارات تجلت في التغلب على زحام السير والتأخر في الوصول للملعب بتسجيل أهداف مبكرة، مشيداً بالروح العالية للاعبين وتأثير تيجاني ريندرز في الفوز المستحق.

ونجح القادسية بتحقيق نتيجة عريضة على حساب مُضيفه فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بنتيجة 5 - 1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال بريندان رودجرز، مدرب القادسية في المؤتمر الصحافي: قدمنا أداءً رائعاً أمام فريق قوي ومميز للغاية، ودرسنا شباب الأهلي جيداً خلال فترة التوقف الدولي.

وأضاف: عندما نلعب بمستوانا المعهود، وبما نملكه من سرعة ونسق عالٍ وجودة فنية، نصبح فريقاً صعباً للغاية على أي منافس.

وأردف رودجرز: عقلية الفريق ظهرت منذ اللحظة الأولى؛ فقد علقنا في زحام مروري وتأخرنا في الوصول إلى الملعب قبل انطلاق المباراة.

وأكمل مدرب القادسية: قد يتخذ بعض اللاعبين من التأخر ذريعة لعدم الجاهزية، لكن هذا الفريق مستعد دائماً، سجلنا هدفاً مبكراً ثم أضفنا الثاني، وهذا يلخص عقلية اللاعبين.

وعن روح الفريق قال رودجرز: أُعجبت بروح اللاعبين وطاقتهم وجودتهم الفنية، كان أداءً كبيراً وفوزاً مستحقاً، ولاعبون من الطراز العالمي مثل تيجاني ريندرز يصنعون الفارق.

وعن أسلوبهم في اللعب قال رودجرز: إيقاع لعبنا سريع وديناميكي، ونجحنا في تغيير نسق المباراة أحياناً بالاستحواذ على الكرة لالتقاط الأنفاس، ثم هاجمنا بحدة وقوة.

وواصل حديثه بالقول: نحن فريق متعطش للانتصارات، ويمكن ملاحظة ذلك في أسلوب لعبنا. نلعب بعقلية هجومية، مع الحفاظ على التوازن الدفاعي والضغط بقوة، وعندما يعمل اللاعبون بهذا الجهد والالتزام، فمن الطبيعي أن نصنع الفرص باستمرار، هذه الطاقة والعقلية أريد رؤيتهما، وهما ما يُظهر الجودة الفنية للفريق.

وختم مدرب القادسية حديثه بالقول: لا يمكننا تسجيل خمسة أو ستة أهداف في كل مباراة، لكننا نسعى لذلك. فقدنا التركيز للحظات في هدف شباب الأهلي، وسنتعلم من الخطأ، لكن المباراة حملت لحظات رائعة.

من جانبه، أهدى تيجاني ريندرز، لاعب القادسية والمتوج بجائزة أفضل لاعب، الفضل لزميله مصعب الجوير الذي صنع أربعة أهداف، مشيراً إلى الأداء الجماعي وتصاعد الانسجام بينهما.

من جانبه قال تيجاني ريندرز، لاعب القادسية والذي حصل على جائزة أفضل لاعب باللقاء: أتفق تماماً مع ما قاله المدرب، قدم الفريق أداءً جماعياً رائعاً، دخلنا المباراة بتركيز وحماس كبيرين منذ الدقائق الأولى، وهذا يعكس قوة فريقنا وتعطشه للانتصارات.

وعن الجائزة قال تيجاني: صحيح أنني حصلت على جائزة رجل المباراة، لكن مصعب الجوير كان يستحقها بعد تقديمه أربع تمريرات حاسمة رائعة. عليه أن يسجل في المرة المقبلة، وسأساعده على ذلك.

وأضاف: نحاول أنا ومصعب دائماً إيجاد بعضنا داخل الملعب، فهو لاعب ذكي ويمتلك رؤية ثاقبة، ومع تقدم الموسم، يزداد التفاهم والانسجام بيننا مباراة بعد أخرى، وينعكس ذلك على أرقام الأهداف والتمريرات الحاسمة لكلينا.