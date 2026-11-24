أقر أندريه غاردين، مدرب شباب الأهلي بصعوبة مواجهة القادسية، بعد استقبال هدفين مبكرين وتأثر فريقه بالإصابات والغيابات الدفاعية، مهنئاً القادسية الذي وصفه بأحد أفضل أندية قارة آسيا.

وتلقى شباب الأهلي خسارة ثقيلة من أمام ضيفه فريق القادسية السعودي بنتيجة 5-1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال أندريه غاردين، مدرب شباب الأهلي في المؤتمر الصحافي: «كانت مباراة تتطلب منا تقديم أداء شبه مثالي، لكننا بدأناها متأخرين بهدفين دون رد، استقبال الأهداف مبكراً جعل الأمور بالغة الصعوبة».

وأردف: «رغم تأخرنا بهدفين، حاولنا في الشوط الأول، وسنحت لنا ثلاث فرص محققة كانت كفيلة بإعادتنا إلى أجواء المباراة. وفي الشوط الثاني، اضطر ماكسيموفيتش إلى الخروج لعدم قدرته على إكمال اللقاء، ومع غياب المدافعين أصبحت خياراتنا التكتيكية محدودة، فخاطرنا أكثر بحثاً عن العودة».

وختم غاردين حديثه بالقول: «ظهرت جودة القادسية بوضوح عندما وجد المساحات وانفتحت أمامه خطوط اللعب؛ فهو بلا شك أحد أفضل الأندية في قارة آسيا. نهنئ المنافس على الفوز، وعلينا العمل على تصحيح أخطائنا».