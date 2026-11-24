أرجع عبد الله السالم، مهاجم فريق القادسية السعودي، الانتصارات العريضة التي يحققها فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى الروح الجماعية والضغط العالي اللذين يميزان منظومة الفريق، مؤكداً أن الفوز الكبير خارج الديار أمام منافس بحجم شباب الأهلي يعكس الجدية العالية لدى اللاعبين، ومشدداً على أن فريقه يستحق التتويج بإحدى البطولات هذا الموسم.

وقال السالم في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب الانتصار بنتيجة 5 - 1: «الحمد لله، أنا سعيد جداً بهذا الانتصار وبمستوى الفريق اليوم. كانت هناك جدية عالية من اللاعبين، خاصة أننا نواجه نادياً كبيراً مثل شباب الأهلي على أرضه وبين جماهيره، بعد أن حققنا أيضاً نتيجة كبيرة في المباراة الماضية أمام الغرافة في قطر».

️ | عبدالله السالم مهاجم #القادسية لـ«الشرق الأوسط»:سعيد بالفوز وبأداء الفريق أمام نادٍ كبير مثل شباب الأهلي. عندما نلعب بروح جماعية وشراسة وضغط عالٍ، نحقق نتائج إيجابية. نركز على كل مباراة، ونأمل أن نتوج جهودنا بشيء هذا الموسم.#شباب_الأهلي_القادسية#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/vETNuWoHZ4 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 24, 2026

وأضاف مهاجم القادسية: «نحن سعداء بهذا الأداء والمستوى، وأعتقد أننا في مركز ممتاز جداً في بطولة النخبة، وعلينا أن نواصل السير على هذا المنوال، وأن نتعامل مع كل مرحلة مقبلة بشكل مختلف».

وحول سر الغزارة التهديفية والقوة الفنية للفريق، وإمكانية المنافسة على اللقب القاري في المشاركة الأولى، أوضح السالم: «السر يكمن في المنظومة؛ فعندما نلعب بروح جماعية ونفرض الشراسة والضغط العالي في الملعب، فإننا دائماً ما نحقق نتائج إيجابية وكبيرة، ويجب أن نحافظ على هذه الهوية».

واختتم السالم حديثه قائلاً: «لا نفكر حالياً في التتويج بالبطولة، بل ينصب تركيزنا على كل مباراة على حدة، وبعدها سيكتب الله لنا كل خير، وأعتقد أننا نستحق أن نحقق إنجازاً هذا الموسم».