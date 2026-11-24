أكد البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية السعودي، أن فريقه يتطلع إلى المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الموسم الحالي، مشيراً إلى أن جميع المباريات تحظى بالأهمية ذاتها، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وأعرب كاستيلس، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، عقب الفوز الكبير الذي حققه القادسية على مضيفه شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 5 - 1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه الفريق ونجاحه في السيطرة على مجريات المواجهة.

️ | كوين كاستيلس حارس #القادسية لـ«الشرق الأوسط»:حققنا فوزاً مهماً خارج أرضنا. بدأنا بقوة هجومية وسجلنا هدفين مبكرين، ثم فرضنا سيطرتنا وأضفنا ثلاثة أهداف. ننافس على أربع جبهات، وكل بطولة ومباراة مهمة لنا.#شباب_الأهلي_القادسية#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/K0etebSDC5 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 24, 2026

وقال الحارس البلجيكي: «نحن سعداء بتحقيق الفوز، كانت مباراة مهمة بالنسبة إلينا خارج أرضنا، وأعتقد أننا بدأناها بصورة جيدة وبقوة كبيرة، ونجحنا في تسجيل هدفين سريعاً، ثم تمكنا من المحافظة على سيطرتنا على المباراة وإضافة ثلاثة أهداف أخرى، لذا نحن جميعاً سعداء».

وعن أهمية المنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها القادسية، أوضح كاستيلس أن الفريق لا يفرق بين البطولات التي يشارك فيها، ويولي جميع المواجهات القدر ذاته من الاهتمام.

وأضاف: «جميع البطولات مهمة بالنسبة إلينا، سواء الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك كأس السوبر التي ستقام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وبطولة كأس الملك».

واختتم حارس القادسية حديثه قائلاً: «ننافس على أربع بطولات، وجميع المباريات تحظى بالأهمية ذاتها بالنسبة إلينا».