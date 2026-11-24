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حافظ ريال مدريد الإسباني على سجله المثالي في المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب الطاولة على ضيفه أيندهوفن الهولندي 5-1 الثلاثاء.
«الشرق الأوسط» (مدريد)
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«أبطال أوروبا»: بمشاركة عبد الحميد لانس يخسر أمام لايبزيغ... وبورتو يهزم فينوردhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345292-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85
«أبطال أوروبا»: بمشاركة عبد الحميد لانس يخسر أمام لايبزيغ... وبورتو يهزم فينورد
سعود عبد الحميد في كرة مشتركة مع روكو ريتز لاعب لايبزيغ (رويترز)
فاز لايبزيغ الألماني على ضيفه لانس الفرنسي 3/ 1 الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح ديفيد راوم التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، بتسديدة زاحفة بقدمه اليسرى من ركلة حرة مباشرة، وأضاف أنطونيو نوسا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، بعدما أنهى هجمة داخل منطقة الجزاء بتسديدة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك.
ورد ماثيو أودول بالهدف الوحيد للانس في الدقيقة 58 عبر تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز أنطونيو نوسا الهدف الثالث للايبزيغ في الدقيقة 76، بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.
وشارك الدولي السعودي سعود عبد الحميد أساسيا بصفوف لانس، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 73 لمصلحة زميله البولندي ميكيل سكوراس.
ورفع لايبزيغ رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني والعشرين وتوقف رصيد لانس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث والثلاثين.
وجاء فوز لايبزيغ بعد هزيمتين متتاليتين على يد ريال مدريد الإسباني 1 /4 ومانشستر سيتي الإنجليزي 2 /3 وذلك بعدما استهل مشواره في البطولة القارية بالخسارة أمام كومو الإيطالي 1 /4 وأعقب ذلك فوزه على آيندهوفن الهولندي 1 /صفر.
وفي الدوري الألماني فاز لايبزيغ في مبارياته الأربع الأخيرة ويحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر ونقطتين عن بايرن ميونيخ الوصيف.
من جانبه تعرض لانس للهزيمة الرابعة على التوالي في دوري الأبطال بعد خسارته في الجولات الثلاث الماضية أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي صفر/ 2 وكلوب بروج البلجيكي صفر/ 3 وكومو الإيطالي 1 /9 وجاء فوزه الوحيد على حساب سلافيا براغ التشيكي 3 /2.
وفي الدوري الفرنسي يحتل لانس المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم.
وفي مدينة بورتو، فاز فريق بورتو البرتغالي على مضيّفه فينورد الهولندي 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز بورتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية، بالنيران الصديقة، بعدما حول لاعب الوسط المغربي أسامة ترجلين كرة عرضية من الدنماركي فيكتور فروهولت بطريق الخطأ إلى مرمى فينورد.
وكان هذا الهدف كافيا لحسم 3 نقاط لبورتو خارج ملعبه، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز العشرين، وهو انتصاره الثاني في مرحلة الدوري من البطولة.
أما فينورد فتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني والثلاثين.
ويحل فينورد في الجولة المقبلة يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ضيفا على فايكنغ النرويجي، أما بورتو فتنتظره مواجهة صعبة خارج أرضه ضد ليفربول الإنجليزي في اليوم التالي.
«أبطال أوروبا»: كومو يهزم أيك أثينا بصعوبة... وبيتيس يعود بالفوز من سلوفاكيا
لاعبو كومو يحيون جماهيرهم بعد الفوز الصعب على أيك اثينا (رويترز)
فاز كومو الإيطالي بصعوبة بالغة على ضيفه أيك أثينا اليوناني بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.
خرج الفريقان بشباك نظيفة بعدما فشلا في استغلال عدد من المحاولات على المرميين.
وانتزع الفريق الإيطالي الفوز بهدف سجله لويس ميا في الدقيقة 57.
سجل ميا الهدف بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء إثر تمريرة رائعة من زميله مارتن باتورينا.
بهذه النتيجة، يقفز كومو إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق اليوناني عند 3 نقاط في المركز 31 من أصل 36 ناديا.
وحقق كومو بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس فوزه الرابع في مرحلة الدوري بعد انتصارات عريضة أمام لايبزيغ ومانشستر يونايتد ولانس، وسيخوض اختبارا صعبا خارج أرضه أمام بيتيس في الجولة السادسة.
أما أيك أثينا فقد اكتفى بفوز وحيد على لاسك النمساوي في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى أربع هزائم متتالية أمام شاختار الأوكراني ومانشستر سيتي وريال مدريد، وسيلعب في الجولة القادمة على أرضه أمام غلاطة سراي التركي.
وبالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا، عاد ريال بيتيس الإسباني لطريق الانتصارات بفوز ثمين خارج أرضه على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات ذات الجولة، مساء الثلاثاء.
أنهى بيتيس الشوط الأول متقدما بهدف سجله كوتشو هيرنانديز في الدقيقة 43 بضربة رأس بعد عرضية متقنة لزميله أنخيل أورتيز من الجهة اليمنى.
وفي الشوط الثاني، سجل كوتشو الهدف الثاني له ولفريقه بضربة رأس في الدقيقة 57 بعد ركلة ركنية نفذها اللاعب المخضرم إيسكو.
بهذه النتيجة، يرفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، ليعوض خسارته في الجولة الماضية أمام بوروسيا دورتموند التي كسرت سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية أمام ليل الفرنسي وبورتو البرتغالي وفينورد.
في المقابل، تذيل الفريق السلوفاكي الترتيب بدون نقاط في المركز 36 بعد خسارة جميع مبارياته.
وفي الجولة السادسة، سيخوض بيتس صداما قويا على أرضه أمام كومو الإيطالي، بينما سيلعب سلوفان براتيسلافا على أرضه مجددا أمام شاختار دونتسيك الأوكراني.