أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة أمام فايكينغ النرويجي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسبق الفريق النرويجي منافسه المدريدي بمركز واحد في جدول الترتيب بمرحلة الدوري، وذلك بعدما حقق الفوز الأول في تاريخه بدوري الأبطال بالفوز على صباح الأذري.

قال سيميوني في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «الفوز على خيتافي بنتيجة 3 / صفر الأحد الماضي كان خطوة إيجابية، لكننا سنواجه فريقا صعبا، وعلينا أن نفرض أسلوب لعبنا».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «يجب أن نستغل هذه الحالة الإيجابية أمام فريق قوية للغاية، ويتسم بشراسة الأداء طوال المباراة».

وتابع: «الفريقان يحتاجان نقاط المباراة، سنحاول استغلال اللعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، نحتاج دعمهم ومساندتهم، وندرك تماما المطلوب منا في هذه المباراة».

ويستعد أتلتيكو مدريد لجدول مزدحم بخوض 5 مباريات خلال 14 يوما.

وعلق سيميوني: «هذا هو جدولنا، سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام هذا الأسبوع ثم 4 مباريات في الأسبوع التالي».

وختم مدرب أتلتيكو مدريد: «علينا إدارة المباريات وتوزيع المشاركة على اللاعبين بأفضل طريقة، لنكون قادرين على المنافسة في جميع البطولات».