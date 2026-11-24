واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زحفه نحو الألفية التاريخية، بعدما سجل الهدف رقم 987 في مسيرته الاحترافية، خلال فوز فريقه النصر على ضيفه السد القطري بهدفين مقابل هدف، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، انتزع رونالدو ركلة جزاء إثر تعرضه لعرقلة من محمد كامارا، قبل أن ينفذها بنجاح في الدقيقة 13، مفتتحًا التسجيل لأصحاب الأرض، ومقلصًا المسافة التي تفصله عن حاجز الألف هدف إلى 13 هدفًا فقط.

ولم يكتفِ النجم البرتغالي بالاقتراب من إنجازه العالمي المرتقب، بل أصبح أيضًا الهداف التاريخي للنصر في البطولات الآسيوية برصيد 17 هدفًا، متجاوزًا المغربي عبد الرزاق حمد الله، صاحب الأهداف الـ16.وأدرك محمد وعد التعادل للسد في الدقيقة 22، قبل أن تلغي تقنية الفيديو هدفًا ثانيًا لرونالدو بداعي التسلل، فيما تعرض مسجل هدف الفريق القطري للطرد قبل نهاية الشوط الأول.

وحسم البرتغالي جواو فيليكس المواجهة بهدف رائع في الدقيقة 52، ليرفع النصر رصيده إلى تسع نقاط، ويصعد إلى المركز الخامس في ترتيب منطقة الغرب.ورغم بلوغه الحادية والأربعين وإعلانه اعتزال اللعب الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، يواصل رونالدو تحدي الزمن، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفًا هذا الموسم، ليقترب أكثر من كتابة فصل استثنائي جديد في تاريخ كرة القدم، وتحقيق حلم الألف هدف.

وتوزعت أهداف رونالدو الـ987 على خمسة أندية والمنتخب البرتغالي، بواقع 841 هدفًا على صعيد الأندية و146 هدفًا على الصعيد الدولي. واستحوذ ريال مدريد الإسباني على النصيب الأكبر من حصيلته التهديفية برصيد 450 هدفًا، مقابل 145 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، و140 هدفًا مع النصر السعودي، و101 هدفًا مع يوفنتوس الإيطالي، فضلًا عن خمسة أهداف بقميص سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الذي شهد انطلاقة مسيرته الاحترافية عام 2002.