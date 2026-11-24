قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب مانشستر يونايتد، إن مواجهة سبورتنغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء تمثل فرصة لفريقه لقلب الأوضاع واستعادة الزخم في موسم شهد الكثير من الصعوبات.

وتقام المباراة في لشبونة، وستكون الأولى للمدرب الأرجنتيني في دوري الأبطال مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة 4-صفر أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي.

وقال بوكيتينو للصحافيين الثلاثاء، في إشارة إلى الخسارة في أنفيلد: «شعرنا جميعا بإحباط كبير بعد المباراة».

وأضاف: «لكن ما رأيته في غرفة الملابس كان مجموعة من اللاعبين الذين يملكون الرغبة والالتزام، ويسعون بصدق لتقديم الأفضل. الجميع مستعد لبذل أقصى ما لديه من أجل النادي والخروج من هذا الوضع».

وتابع: «هذه المباريات تمنحك دائما فرصة لتغيير المسار، خصوصا بعد خسارة مؤلمة. أفضل رد فعل الآن هو تحقيق الفوز، لكن ذلك لن يأتي إلا من خلال أداء قوي. علينا أن نظهر أفضل ما لدينا، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي».

ويملك مانشستر يونايتد ست نقاط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد انتصارين مقابل هزيمتين.

وتحمل مواجهة الغد أهمية خاصة لقائد الفريق برونو فرنانديز، الذي سيواجه ناديه السابق سبورتنغ للمرة الأولى منذ انتقاله منه إلى مانشستر يونايتد في عام 2020.

وقال فرنانديز: «بلا شك، إنها مناسبة خاصة جدا بالنسبة لي. كان سبورتنغ أول ناد آمن بقدراتي ومنحني الفرصة لإظهار إمكاناتي».

وأضاف: «سيبقى احترامي وامتناني لسبورتنغ قائمين دائما، بغض النظر عما ستؤول إليه نتيجة المباراة».