يرى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيكون قادراً على التعامل بإيجابية مع الإصابات طويلة الأمد التي تعرض لها لاعبان أساسيان، وهما ديزيري دوي وخفيشا كفاراتسخيليا.

وتلقى باريس سان جيرمان نبأ إصابة كفاراتسخيليا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال المباراة التي انتهت بالفوز على برشلونة الشهر الماضي، بينما تعرض دوي، وهو عنصر أساسي آخر في الفريق، للإصابة ذاتها خلال المباراة التي انتهت بالفوز على نيس بنتيجة 3 / 2 في الدوري الفرنسي السبت.

وتعد هذه الأنباء ضربة قوية لباريس سان جيرمان، حيث سيفتقد الفريق جهود النجمين لبقية الموسم، لكن إنريكي يؤكد أن مثل هذه الأمور جزء لا يتجزأ من كرة القدم الاحترافية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن إنريكي قوله خلال مؤتمر صحافي عقده عشية مواجهة الفريق الباريسي لخصمه روما الإيطالي: «هذا هو واقع كرة القدم على أعلى المستويات، فجميع الفرق والمدربين يدركون ذلك، والإصابات جزء من اللعبة».

وأضاف: «من المحزن أن يتعرض ديزيري وكفارا لهذه الإصابات، لكن تركيزنا ينصب حالياً على تعافيهما وكيفية تطوير أدائنا الجماعي».

وتابع: «نركز أيضاً على الجوانب الإيجابية في التشكيلة، فقد أظهر هذا الفريق مرونة كبيرة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ولطالما نجحنا في تجاوز الصعاب والنهوض مجدداً».

وقال: «نحن نواجه تحدياً في الوقت الراهن، وعلينا الحفاظ على حماسنا لمواصلة التحسن».

وأكد: «لسنا بحاجة للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات، فليس من طريقتنا ضم لاعب لمدة ستة أشهر فقط. نحن راضون عن تشكيلتنا الحالية».