وصف البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر السعودي، هدفه في شباك السد القطري بالأجمل، مشيراً إلى أن التفاهم الكبير بينه وبين مواطنه كريستيانو رونالدو داخل الملعب يمثل إحدى نقاط قوة الفريق.

وسجل فيليكس هدف النصر الثاني، الذي منح فريقه التقدم في المواجهة، عبر مقصية هوائية رائعة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال اللاعب البرتغالي، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة بعد حصوله على جائزة رجل المباراة: «قدمنا مباراة جيدة، ولعبنا الشوط الأول بالمستوى المطلوب، ونتفق مع رؤية المدرب بشأن ضرورة التعلم وعدم التسرع، وهو ما حدث خلال الشوط الثاني».

وعن جمالية الهدف الذي سجله في شباك السد، اكتفى فيليكس بالقول: «هدف اليوم هو الأجمل».

وتطرق لاعب النصر إلى طبيعة الأدوار الفنية التي يؤديها داخل الملعب إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو، قائلاً: «في كل مباراة أكون قريباً من كريستيانو، وأؤدي الدور ذاته، وأعمل على الربط بين الخطوط، وهو ما يجعلني أقرب إليه، ويساعدنا على تقديم كرة قدم جيدة».

وأضاف فيليكس، متحدثاً عن الانسجام بينهما: «لدينا لاعبون بمستويات عالية، وأنا وكريستيانو نلعب بمستوى مميز، ونعرف بعضنا جيداً داخل الملعب، وهو ما يمثل نقطة قوة بالنسبة إلينا».