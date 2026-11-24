أكد عبد الله الحمدان، لاعب النصر السعودي، أن اللاعب المحلي المميز قادر على إثبات نفسه بغض النظر عن عدد اللاعبين الأجانب، مشيراً إلى أن الحديث عن مسألة زيادة عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي تبقى من اختصاص المسؤولين، فيما يتطلع اللاعبون السعوديون إلى الحصول على فرص أكبر للمشاركة.

وقال الحمدان، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب فوز النصر على السد القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، رداً على سؤال بشأن إمكانية زيادة عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل: «المسؤولون هم من سيتخذون القرار في هذا الشأن، ونحن في نهاية المطاف نريد اللعب والمشاركة بصورة أكبر، وأعتقد أن اللاعب الجيد يستطيع إثبات نفسه، سواء بوجود 8 لاعبين أجانب أو 10 أو حتى 15 لاعباً، والقرار يعود إلى المسؤولين».

وعن الانتصار أمام السد، قال الحمدان: «فوز مهم يقربنا من التأهل، وحققنا الأهم، وهو الحصول على النقاط الثلاث».

️ | عبد الله الحمدان لاعب #النصر لوسائل الإعلام:- أخذنا المهم وحققنا النقاط الثلاث.- هذه البطولة يجب أن تتعامل معها بذكاء، الأهم أن تتأهل وبالتأكيد لا نريد المراكز المتأخرة. #النصر_السد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/QIn60WahJH — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 24, 2026

وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهها النصر في الشوط الثاني رغم النقص العددي في صفوف الفريق القطري، أوضح: «من الطبيعي عندما يعاني الفريق من نقص عددي أن يحاول إغلاق المساحات والتراجع إلى الخلف، لكننا وصلنا كثيراً إلى المرمى، وسجلنا، وكانت هناك حالات تسلل عدة، والحمد لله حققنا الأهم، وهو النقاط الثلاث».

وشدد الحمدان على أهمية التعامل بذكاء مع نظام دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يتيح تأهل ثمانية فرق إلى الأدوار الإقصائية، قائلاً: «هدفنا في كل مباراة نخوضها هو الفوز، لكن في بعض الأحيان يجب أن تتعامل بذكاء، فالأهم هو التأهل، وبالتأكيد لا ترغب في أن تكون في المراكز الأخيرة، لكن ضمان التأهل يمنحك مستقبلاً فرصة المداورة وإراحة اللاعبين».

وعن قدرة النصر على استعادة توازنه عقب الخسارة أمام الأهلي، قال الحمدان: «الخسارة لم تكن سهلة، وكانت صعبة، خصوصاً أننا كنا نرى أننا الأحق بالفوز في الشوط الأول، لكن هذه هي كرة القدم، ففي بعض الأحيان تقدم مستوى جيداً ولا تتمكن من الفوز، والأهم أن تعود في المباراة التالية وتنتصر، وهذا ما حدث».

وأكد لاعب النصر أن تركيز فريقه ينصب على المنافسة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة معاً، دون تفضيل إحداهما على الأخرى.

وعن الدعم الذي يحظى به من زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل الملعب، قال الحمدان: «هذا أمر إيجابي، والأهم أن نحاول دائماً تقديم كل ما لدينا لخدمة شعار نادي النصر وإسعاد الجماهير».

ووجّه الحمدان رسالة شكر إلى جماهير النصر، مشيداً بمساندتها المستمرة للفريق، وقال: «هم الداعم الأول لنا، ونشكرهم على دعمهم الذي يحضر دائماً في كل مباراة، ونتمنى أن يستمر على هذا النحو وأفضل».