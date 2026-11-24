أكد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر السعودي، أن طموحات فريقه تمتد إلى الفوز بالبطولات الأربع التي يشارك فيها الموسم الحالي، مشيراً إلى أهمية الانتصار الذي تحقق أمام السد القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم التحديات التي واجهت فريقه خلال المباراة.

وقال بوستيكوغلو، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة: «الأهم أننا حققنا الفوز اليوم، وهذا انتصارنا الثالث في البطولة. شهدت المباراة كثيراً من التحديات، من بينها النقص العددي، وكان يتعين علينا إظهار مزيد من الانضباط خلال الدقائق الـ15 الأخيرة».

وعن استقبال فريقه هدفاً من كرة ثابتة، قال المدرب الأسترالي: «من المحبط أن تستقبل هدفاً من كرة ثابتة».

وتحدث بوستيكوغلو عن شعوره في ظل التحديات التي يعيشها مع الفريق، قائلاً: «أنا سعيد، لكنني أشعر بإرهاق كبير، وهناك كثير من الأمور التي تشغل تفكيري، غير أن أحد الجوانب التي أحبها في عملي هو أنني أعمل مع أشخاص مميزين وأستمتع بالعمل معهم».

وفيما يتعلق بطموحات النصر في الموسم الحالي، قال: «أمامنا أربع بطولات نشارك فيها، وطموحنا الفوز بها جميعاً».

وأضاف: «لدينا مجموعة صغيرة من اللاعبين، لكن العناصر المتاحة قادرة على المنافسة، ونعمل على تطوير اللاعبين الشباب، مثل سعد، وهذا أمر إيجابي بالنسبة إلى الفريق».

واختتم مدرب النصر حديثه بالتأكيد على أهمية التعامل مع كل مواجهة على حدة، قائلاً: «نركز على كل مباراة على حدة، والأهم عندما نتعرض للخسارة أن نتدارك ذلك ونحقق الفوز في المباراة التالية».