أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن داوتي، أن العقوبات التي فرضتها بلاده، الثلاثاء، على جماعة الحوثيين تمثّل «خطوة مهمة للغاية» في مواجهة تصعيد الجماعة هجماتها داخل اليمن وضد دول الجوار، معرباً عن ثقته بفاعلية التدابير الجديدة، من دون الإفصاح عمّا إذا كانت لندن تدرس تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابيةً.

وكشف داوتي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن تعاون وثيق بين بلاده وخفر السواحل اليمني لاعتراض إمدادات الأسلحة غير المشروعة إلى الحوثيين، في إطار جهود حماية الملاحة الدولية. كما أدان هجمات الحوثيين ضد السعودية، مؤكداً تقديم بلاده دعماً عسكرياً دفاعياً للرياض يشمل الدفاع الجوي، وتزويد الطائرات بالوقود، والدعم بطائرات «تايفون».

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن داوتي أن العقوبات التي فرضتها بلاده على جماعة الحوثيين تمثل «خطوة مهمة للغاية» في مواجهة تصعيد الجماعة (الشرق الأوسط)

ووصف الوزير البريطاني التهديدات الإيرانية التي تواجهها المملكة المتحدة بأنها «واسعة النطاق»، داعياً طهران إلى وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار داخل المنطقة وخارجها.

حزمة عقوبات واسعة

وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على جماعة الحوثيين، تشمل تجميد أصولها، فضلاً عن عقوبات تستهدف 4 من مسؤوليها على خلفية ضلوعهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشمل تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى المملكة المتحدة. وعزت وزارة الخارجية البريطانية قرارها إلى تصعيد الحوثيين القتال داخل اليمن، واستهدافهم البنى التحتية المدنية في السعودية، وعرقلتهم الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما ترتب على ذلك من اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وزيادة ضغوط تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة.

The renewed aggression& reckless action of the Houthis is causing huge suffering for the people of Yemen.Their targeting of neighbours & civilians is unacceptable. Our measures today send a clear message to those who undermine the stability & security of the Middle East. https://t.co/Cg7GZMPJof — Stephen Doughty HC MP (@SDoughtyMP) November 24, 2026

وفي ظلِّ استمرار الحوثيين في تصعيد هجماتهم رغم التدابير العقابية السابقة، شدَّد داوتي على أن ما يميّز الحزمة الجديدة هو استهداف الجماعة بكاملها. وقال: «هذا إعلان مهم يأتي رداً على التصعيد المتهور والعدوان الذي أقدم عليه الحوثيون، ليس فقط داخل اليمن وضد الشعب اليمني، بل أيضاً ضد دول الجوار في المنطقة، بما فيها المملكة العربية السعودية». وتابع: «هذا أمر غير مقبول إطلاقاً. فهناك أضرار إنسانية جسيمة داخل اليمن، ومئات الآلاف من الأشخاص يفرون من منازلهم، وتقارير مروعة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب فظائع. ولهذا السبب تحركنا».

ولفت الوزير إلى أن العقوبات طالت أيضاً 4 مسؤولين بارزين في الجماعة ضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتنفيذ هذه السياسات، عادّاً التدابير الجديدة «خطوة مهمة للغاية إلى الأمام»، واستجابة مباشرة لأفعال الحوثيين.

وعمّا إذا كانت الحكومة البريطانية تدرس حظر جماعة الحوثيين وتصنيفها منظمةً إرهابيةً، على غرار الولايات المتحدة، أجاب داوتي: «لا نعلّق على ما إذا كان حظر جماعات معينة قيد الدراسة. لكن ما يمكنني قوله هو أن إدراج جماعة الحوثيين بكاملها على قائمة العقوبات اليوم يمثّل خطوةً مهمةً للغاية، تدخل حيز التنفيذ فوراً، وسيكون لها الأثر الذي نسعى إلى تحقيقه».

كذلك، لم يحدِّد الوزير البريطاني ما إذا كانت بلاده تعتزم اتخاذ تدابير إضافية لاستهداف الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه إيران للحوثيين، مذكّراً بأن عدد العقوبات البريطانية المفروضة على إيران بات يصل إلى المئات، وبأن لندن اتخذت في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي سلسلة من التدابير بحق إيران وجماعات تعمل بالوكالة عنها، بينها «حزب الله» اللبناني.

أمن الملاحة في البحر الأحمر

وفي إطار الجهود البريطانية لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أكد داوتي أن بلاده تتعاون بشكل وثيق مع خفر السواحل اليمني لاعتراض إمدادات الأسلحة غير المشروعة إلى الحوثيين. وقال: «إن ممارسات الحوثيين ضد حرية الملاحة وتهديداتهم لحركة الشحن غير مقبولة إطلاقاً. ولا بد من احترام الأمن البحري وحرية الملاحة. لقد اتخذنا سلسلة من التدابير لتعزيز الأمن البحري في المنطقة».

The suffering in #Yemen is appalling.The UK is acting and won’t stand by in the face of the humanitarian crisis. @UKinYemen pic.twitter.com/v4CqrY67Qq — Stephen Doughty HC MP (@SDoughtyMP) November 12, 2026

ولا تقتصر هذه الجهود على التعاون مع الجانب اليمني، إذ أشار الوزير إلى أن لندن تعمل مع مجموعة من الشركاء الإقليميين، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة العمل على إنهاء الصراع في اليمن. وأضاف: «في نهاية المطاف، علينا إيجاد مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد، بما يضمن حرية الملاحة، ولكن أيضاً، وبشكل أساسي، إنهاء الصراع في اليمن. فهذا الصراع يخلف آثاراً مدمرة على مئات الآلاف من اليمنيين، ويتسبب في زعزعة استقرار المنطقة».

وشدَّد على أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في دول الجوار، على غرار الهجمات التي تعرضت لها المطارات السعودية، «غير مقبولة إطلاقاً».

دعم عسكري للسعودية

وأدان الوزير البريطاني الاعتداءات الحوثية على السعودية، وقال: «ندعم المملكة العربية السعودية منذ أسابيع عبر مجموعة من التدابير، تشمل الدفاع الجوي، وتزويد الطائرات بالوقود، وكذلك الدعم بطائرات (تايفون)».

We strongly condemn the attacks on Abha and King Khalid International Airport infrastructure. The UK stands in solidarity with Saudi Arabia against these reckless Houthi attacks. Our thoughts are with the families of those killed and all those injured.@UKinSaudiArabia — Stephen Doughty HC MP (@SDoughtyMP) October 8, 2026

وأضاف: «هذا أمر بالغ الأهمية في إطار الدور الدفاعي الذي نقوم به لدعم شريكتنا الوثيقة وصديقتنا المملكة العربية السعودية. وبالطبع، سنصغي بعناية إلى أي طلبات أخرى قد تتقدم بها. فنحن نعمل بشكل وثيق للغاية معها».

واستذكر الوزير البريطاني زيارته الأخيرة للرياض، قائلاً إن ما تعرضت له المملكة «غير مقبول إطلاقاً». وتابع: «عندما ترى مشاهد الهجمات على المطارات، وسقوط قتلى ومصابين من المدنيين الأبرياء، فإننا ندعو الحوثيين إلى وقف هذه الأعمال فوراً».

احتمالات تجدد حرب إيران

وفي الوقت الذي ترصد فيه عواصم العالم مؤشرات حول احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأشهر المقبلة، أكد داوتي تمسّك لندن بالمسار الدبلوماسي، مشيراً إلى تعاونها الوثيق مع مجموعة من الشركاء الإقليميين، ودعمها المحادثات التي تجريها سلطنة عُمان وجهود قطر وغيرها.

وقال الوزير: «نريد التوصل إلى حل دبلوماسي عبر التفاوض، يتيح إعادة فتح مضيق هرمز، وهو أمر حيوي للاقتصاد العالمي والاقتصاد البريطاني، وكذلك لاقتصادات المنطقة»، مشدداً على أهمية الدفاع عن مبادئ الأمن البحري وحرية الملاحة.

كما أكّد الوزير الذي تسلم مهامّه قبل 4 أشهر، استعداد المملكة المتحدة للدفاع عن شركائها ومصالحها. وقال: «عندما يتعرض شركاؤنا وحلفاؤنا، وكذلك المصالح البريطانية، للتهديد، فإننا سندافع بالطبع عن شركائنا ومصالحنا».

وجدَّد الوزير التأكيد على موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، قائلاً: «لقد كنا واضحين تماماً: لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي. وعليها وقف هجماتها على جيرانها، ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها». وأضاف: «لكننا نؤمن بالدبلوماسية، وقد أبلغنا طهران بذلك مباشرة، وسنواصل العمل مع شركائنا الإقليميين للتوصل إلى حل دبلوماسي».

تهديدات إيرانية «واسعة النطاق»

ولا تقتصر المخاوف البريطانية إزاء أنشطة إيران على منطقة الشرق الأوسط. فبعد اتهام الاتحاد الأوروبي طهران بالوقوف وراء هجمات سيبرانية استهدفت أجهزة تبريد في عدد من الدول الأوروبية قبل أيام، وصف داوتي التهديدات التي تُشكِّلها إيران للمملكة المتحدة بأنها «واسعة النطاق»، مشدداً على ضرورة وقفها.

We take threats posed by Iran to the United Kingdom, and our international partners, very seriously.This government has acted robustly in response, with a focus on protecting the British people & our allies & partners.My response in the @houseofcommons today ⬇️ pic.twitter.com/AQ6bPyah9J — Stephen Doughty HC MP (@SDoughtyMP) October 13, 2026

وأشار الوزير إلى تعدد أشكال هذه التهديدات، بدءاً من تلك التي تستهدف القواعد العسكرية، والهجمات السيبرانية، وصولاً إلى استهداف أفراد ومجتمعات، مذكّراً بأن الحكومة البريطانية سبق أن تحدثت علناً عن عدد من هذه القضايا. وأعرب داوتي عن تضامن بلاده الكامل مع فرنسا وغيرها من الدول، مندداً بأي محاولات للتدخل السيبراني تستهدف شركاء المملكة المتحدة وحلفاءها، وحاثاً إيران على وقف هذه الأنشطة فوراً.

وفي حين امتنع الوزير عن الخوض في تفاصيل القدرات الدفاعية البريطانية، أكد إدراك لندن لطبيعة التهديدات الهجينة التي تواجهها. وقال: «ندرك جيداً أن المملكة المتحدة تواجه مجموعة من التهديدات الهجينة من أطراف مختلفة، سواء كانت روسيا أو إيران أو غيرهما. وسندافع عن بنيتنا التحتية ومواطنينا».