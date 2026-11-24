أعلن حزب «الديمقراطيون» اليساري بزعامة يائير غولان، تعليق المحادثات الائتلافية مع حزب «يشار» الوسطي بزعامة غادي آيزنكوت، المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأمام رئيس الأركان الإسرائيلي السابق آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل حكومة تحل محل حكومة نتانياهو، إذ إن أياً منهما لم يحقق غالبية 61 مقعداً من أصل 120 في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول).

زعيم حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت في الكنيست (رويترز)

لكن جولة ثالثة من المباحثات بين وفدَي حزبَي «يشار» و«الليكود» اليميني بزعامة نتانياهو لبحث تشكيل ائتلاف حكومي، انتهت مساء الاثنين من دون تحقيق أي اختراق يذكر.

كذلك، جاءت الجولة الثالثة في ظل انقسامات داخل التكتل الواسع الذي يقوده آيزنكوت، بشأن إمكان التحالف مع الأحزاب الحريدية (اليهود المتشددين)، أو القوائم العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب «الليكود».

وكان ممثلو الحزبين عقدوا الأحد اجتماعاً استمر قرابة أربع ساعات، عرضوا خلاله مواقفهم بشأن «مجموعة من القضايا الجوهرية»، من دون مؤشرات إلى تحقيق اختراق في المفاوضات.

لكن حزب «الديمقراطيون» كتب على منصة «إكس» مساء الثلاثاء «في ظل التقدّم المحرز في المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة مع نتانياهو... وبالتوازي مع الجمود في المفاوضات لتشكيل حكومة تغيير، يعلن حزب الديمقراطيون تعليق محادثاته مع حزب يشار».

ويدفع غولان في اتجاه إقصاء نتانياهو من خلال تشكيل ائتلاف يضمّ القائمتين العربيتين اللتين حصلتا على 19 مقعداً في الانتخابات التشريعية.

لكن حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، الشريك الآخر في التكتّل المناهض لنتانياهو، جدّد رفضه المشاركة في حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية.

والتقى آيزنكوت وليبرمان مساء الثلاثاء، وأعلنا أنهما «اتفقا على توقيع اتفاق ائتلافي»، بحسب بيان صادر عن حزب «يشار».

ويواصل نتانياهو الدفع في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية يرى أنها ضرورية لضمان أمن إسرائيل.

وتعليقاً على قرار حزب «الديمقراطيون»، كتب «الليكود» على قناته في «تلغرام»: «إنهم يتفكّكون».