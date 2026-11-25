طوّر باحثون في جامعة بنسلفانيا الأميركية عضلات اصطناعية قادرة على استشعار حركتها والتحكم في مقدار انقباضها، ما يسمح للروبوتات بتنفيذ حركات دقيقة والاحتفاظ بوضعيات محددة، بدلاً من الاعتماد على المحركات التقليدية التي قد تتطلب مكونات ميكانيكية كبيرة وأنظمة تحكم معقدة.

واختبر الفريق التقنية باستخدام أصابع روبوتية تستطيع الضغط على مفاتيح البيانو، وعيون اصطناعية تتحرك في اتجاهات مختلفة، مستفيداً من آلية مستوحاة من العضلات الصغيرة المسؤولة عن حركة أصابع الإنسان وعينيه.

مادة تجمع المرونة والقوة

يعتمد الابتكار على ألياف اصطناعية تحمل اسم «CoilLCE»، تجمع بين مواد مرنة تُعرف باسم «إلاستومرات البلورات السائلة» (LCEs)، ومادة الغرافين، وملف نحاسي بالغ الدقة مدمج داخل الألياف.

وتتميز إلاستومرات البلورات السائلة بقدرتها على تغيير شكلها عند التعرض للحرارة، ما يجعلها مناسبة لتطوير عضلات اصطناعية تنقبض وتتمدد استجابة للمؤثرات الخارجية. لكن استخدامها في الروبوتات الدقيقة يواجه تحديات تتعلق بالموازنة بين المرونة والقوة والتحكم في الحركة.

ولهذا أضاف الباحثون الغرافين إلى المادة، بهدف تحسين خصائصها الميكانيكية، بحيث تصبح أكثر مرونة ومتانة في الوقت نفسه، وتتحمل القوى الناتجة عن عمل العضلات الاصطناعية في اتجاهات متعاكسة.

وأوضحت البروفسورة شو يانغ المشاركة في قيادة البحث أن محاكاة حركة العضلات البشرية تتطلب مواد تجمع بين القوة والمرونة، وهما خاصيتان يصعب توفيرهما معاً في كثير من المواد المستخدمة في الروبوتات اللينة.

نجحت التجارب في تحريك أصابع روبوتية تضغط على مفاتيح البيانو وعيون اصطناعية تتحرك باتجاهات مختلفة (الجامعة)

عضلة تعرف متى تتوقف

يمثل التحكم في درجة الانقباض أحد أبرز التحديات التي حاول الباحثون معالجتها. فعندما تتعرض المواد المرنة للحرارة، قد تستمر في الانقباض، ثم تبدأ بالعودة إلى شكلها الأصلي مع انخفاض درجة حرارتها، ما يصعّب تثبيت العضلة عند وضعية متوسطة.

ولمعالجة هذه المشكلة، دمج الفريق ملفاً نحاسياً فائق النحافة داخل الألياف، يؤدي وظيفتين في الوقت نفسه إذ يولد الحرارة اللازمة لتحريك العضلة، ويرصد التغيرات في المقاومة الكهربائية أثناء حركتها. وتتيح هذه القياسات للنظام معرفة مقدار الانقباض وتعديل الطاقة الحرارية بصورة فورية، بما يساعد على تثبيت العضلة عند مستوى محدد دون الحاجة إلى مستشعر منفصل. هذا الأسلوب يُعرف بالتحكم ذي الحلقة المغلقة، حيث تُستخدم المعلومات الناتجة عن الحركة لتعديل عملية التشغيل باستمرار.

وأوضح الباحث شيويلين وو أن الفريق اعتمد على تغير مقاومة الملف النحاسي بوصفه إشارة تغذية راجعة، وضبط طاقة التسخين للحفاظ على المقاومة بالقرب من القيمة المستهدفة.

وحسب الأستاذة سينثيا سونغ المشاركة في قيادة الدراسة، تمثل النتائج أول عرض للتحكم بالتغذية الراجعة في مشغّل يعتمد على إلاستومرات البلورات السائلة، وهي خطوة ضرورية لاستخدام هذه المواد في التطبيقات الروبوتية المستقبلية.

أصابع تعزف وعيون تتحرك

لم يقتصر الباحثون على اختبار الألياف بصورة منفصلة، بل استخدموها في نماذج روبوتية تتطلب تنسيقاً بين أكثر من عضلة. ففي تجربة الأصابع الاصطناعية، تمكن النظام من تحريك الأصابع للضغط على مفاتيح البيانو والتوقف عند مواضع محددة، بينما استخدم الفريق أربعة أزواج من المشغّلات المتقابلة للتحكم في حركة عينين روبوتيتين.

وتحاكي هذه الآلية طريقة عمل العضلات البشرية في أزواج متعاكسة، حيث تنقبض إحدى العضلات بينما تتمدد الأخرى، بما يسمح بتوجيه الحركة والتحكم فيها. كما يساعد هذا التصميم أيضاً على تقليل عدد إشارات التحكم المطلوبة، لأن الحركة تنتج عن التنسيق بين العضلات المتقابلة، دون ضرورة تشغيل كل عضلة بصورة مستقلة في جميع مراحل الحركة. وقد استوحى الباحثون التصميم من العضلات الصغيرة في اليد والعين، التي لا تركز على توليد قوة كبيرة بقدر ما تعتمد على الدقة والتنسيق لتنفيذ حركات متناهية الصغر.

تجمع العضلات الجديدة بين مواد مرنة والغرافين وملفات نحاسية دقيقة لتوفير الحركة والاستشعار في الوقت نفسه (الجامعة)

نحو تعابير وجه روبوتية

يتطلع الفريق إلى استخدام التقنية مستقبلاً في تطوير وجوه روبوتية قادرة على إنتاج تعابير أكثر طبيعية من خلال تنسيق عمل مجموعات كبيرة من العضلات الاصطناعية داخل مساحات محدودة. وتبين سونغ أن الألياف الشبيهة بالأوتار العضلية تتمتع بأبعاد أقرب إلى العضلات البيولوجية مقارنة بالمحركات الكهروميكانيكية الكبيرة، ما قد يسمح ببناء أنظمة حركية أكثر تعقيداً. لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب دمج عدد أكبر من العضلات الاصطناعية في أنظمة متكاملة، مع تطوير وسائل لتنسيق حركتها بصورة دقيقة.

هذا ويدرس الباحثون إمكان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في إدارة هذه الأنظمة مستقبلاً، دون أن تكون هذه القدرات جزءاً من النتائج التي أثبتتها التجارب الحالية.

أما العمل المقبل سيركز على توسيع عدد العضلات التي يمكن التحكم فيها بصورة متزامنة، واختبار قدرتها على تنفيذ حركات أكثر تعقيداً، تمهيداً لتطوير روبوتات تستطيع محاكاة التفاصيل الدقيقة للحركة البشرية وتعابير الوجه.