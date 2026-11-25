أميركا تسمح لـ«سبيس إكس» بنشر مليون قمر صناعي لمراكز البيانات في الفضاءhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5345704-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
أميركا تسمح لـ«سبيس إكس» بنشر مليون قمر صناعي لمراكز البيانات في الفضاء
شعار شركة «سبيس إكس» في هذه الصورة التوضيحية التي التُقطت في 11 يونيو 2026 (رويترز)
أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها سمحت لشركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك بنشر مليون قمر صناعي لمراكز البيانات في الفضاء، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت «سبيس إكس» طلبت في وقت سابق من هذا العام الحصول على إذن لنشر ما يصل إلى مليون وحدة حوسبة في المدار لمعالجة كميات هائلة من البيانات التي ستُستخدم على الأرض. وأعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية موافقتها على مجموعة الأقمار الاصطناعية (ستارمايند) التابعة لـ«سبيس إكس» للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد سريعاً على الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي.
ويتعين على «سبيس إكس» بموجب هذا الترخيص البت في عمليات النشر في موعد أقصاه نوفمبر (تشرين الثاني) 2033، على أن تنجز نشر عشرة في المائة من العدد الإجمالي؛ أي 100 ألف قمر اصطناعي، بحلول نوفمبر 2035، وأن تكمل نشر 50 في المائة بحلول نوفمبر 2038.
وأضافت اللجنة أن الموافقة على هذا الطلب ستتيح لـ«سبيس إكس» «الريادة في تقنيات ناشئة تعزز مكانة الولايات المتحدة في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي».
ومراكز البيانات العمود الفقري هي الركيزة المادية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تتطلب كميات هائلة من الطاقة.
وقالت «سبيس إكس» للجنة الاتصالات الاتحادية: «ستحقق هذه الأقمار الاصطناعية نقلة نوعية من حيث خفض التكاليف وكفاءة استهلاك الطاقة عبر الاستفادة المباشرة من الطاقة الشمسية شبه الدائمة، مع تكاليف تشغيل وصيانة محدودة، وستحد كذلك بشكل ملحوظ من الأثر البيئي المصاحب لمراكز البيانات المقامة على الأرض».
أكد بدر عبد العاطي خلال لقاء أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الأربعاء، في القاهرة، أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتكثيف جهود الحوار الوطني.
محمد محمود (القاهرة )
أميركا تسمح لـ«سبيس إكس» بنشر مليون قمر صناعي لمراكز البيانات في الفضاءhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5345704-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
أميركا تسمح لـ«سبيس إكس» بنشر مليون قمر صناعي لمراكز البيانات في الفضاء
شعار شركة «سبيس إكس» في هذه الصورة التوضيحية التي التُقطت في 11 يونيو 2026 (رويترز)
أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها سمحت لشركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك بنشر مليون قمر صناعي لمراكز البيانات في الفضاء، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت «سبيس إكس» طلبت في وقت سابق من هذا العام الحصول على إذن لنشر ما يصل إلى مليون وحدة حوسبة في المدار لمعالجة كميات هائلة من البيانات التي ستُستخدم على الأرض. وأعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية موافقتها على مجموعة الأقمار الاصطناعية (ستارمايند) التابعة لـ«سبيس إكس» للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد سريعاً على الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي.
ويتعين على «سبيس إكس» بموجب هذا الترخيص البت في عمليات النشر في موعد أقصاه نوفمبر (تشرين الثاني) 2033، على أن تنجز نشر عشرة في المائة من العدد الإجمالي؛ أي 100 ألف قمر اصطناعي، بحلول نوفمبر 2035، وأن تكمل نشر 50 في المائة بحلول نوفمبر 2038.
وأضافت اللجنة أن الموافقة على هذا الطلب ستتيح لـ«سبيس إكس» «الريادة في تقنيات ناشئة تعزز مكانة الولايات المتحدة في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي».
ومراكز البيانات العمود الفقري هي الركيزة المادية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تتطلب كميات هائلة من الطاقة.
وقالت «سبيس إكس» للجنة الاتصالات الاتحادية: «ستحقق هذه الأقمار الاصطناعية نقلة نوعية من حيث خفض التكاليف وكفاءة استهلاك الطاقة عبر الاستفادة المباشرة من الطاقة الشمسية شبه الدائمة، مع تكاليف تشغيل وصيانة محدودة، وستحد كذلك بشكل ملحوظ من الأثر البيئي المصاحب لمراكز البيانات المقامة على الأرض».
عضلات اصطناعية تمكّن الروبوتات من العزف على البيانو وتحريك عيونها بدقة
تعتمد التقنية على قياس التغيرات في المقاومة الكهربائية لضبط حركة العضلات والحفاظ على وضعيات محددة (الجامعة)
طوّر باحثون في جامعة بنسلفانيا الأميركية عضلات اصطناعية قادرة على استشعار حركتها والتحكم في مقدار انقباضها، ما يسمح للروبوتات بتنفيذ حركات دقيقة والاحتفاظ بوضعيات محددة، بدلاً من الاعتماد على المحركات التقليدية التي قد تتطلب مكونات ميكانيكية كبيرة وأنظمة تحكم معقدة.
واختبر الفريق التقنية باستخدام أصابع روبوتية تستطيع الضغط على مفاتيح البيانو، وعيون اصطناعية تتحرك في اتجاهات مختلفة، مستفيداً من آلية مستوحاة من العضلات الصغيرة المسؤولة عن حركة أصابع الإنسان وعينيه.
مادة تجمع المرونة والقوة
يعتمد الابتكار على ألياف اصطناعية تحمل اسم «CoilLCE»، تجمع بين مواد مرنة تُعرف باسم «إلاستومرات البلورات السائلة» (LCEs)، ومادة الغرافين، وملف نحاسي بالغ الدقة مدمج داخل الألياف.
وتتميز إلاستومرات البلورات السائلة بقدرتها على تغيير شكلها عند التعرض للحرارة، ما يجعلها مناسبة لتطوير عضلات اصطناعية تنقبض وتتمدد استجابة للمؤثرات الخارجية. لكن استخدامها في الروبوتات الدقيقة يواجه تحديات تتعلق بالموازنة بين المرونة والقوة والتحكم في الحركة.
ولهذا أضاف الباحثون الغرافين إلى المادة، بهدف تحسين خصائصها الميكانيكية، بحيث تصبح أكثر مرونة ومتانة في الوقت نفسه، وتتحمل القوى الناتجة عن عمل العضلات الاصطناعية في اتجاهات متعاكسة.
وأوضحت البروفسورة شو يانغ المشاركة في قيادة البحث أن محاكاة حركة العضلات البشرية تتطلب مواد تجمع بين القوة والمرونة، وهما خاصيتان يصعب توفيرهما معاً في كثير من المواد المستخدمة في الروبوتات اللينة.
عضلة تعرف متى تتوقف
يمثل التحكم في درجة الانقباض أحد أبرز التحديات التي حاول الباحثون معالجتها. فعندما تتعرض المواد المرنة للحرارة، قد تستمر في الانقباض، ثم تبدأ بالعودة إلى شكلها الأصلي مع انخفاض درجة حرارتها، ما يصعّب تثبيت العضلة عند وضعية متوسطة.
ولمعالجة هذه المشكلة، دمج الفريق ملفاً نحاسياً فائق النحافة داخل الألياف، يؤدي وظيفتين في الوقت نفسه إذ يولد الحرارة اللازمة لتحريك العضلة، ويرصد التغيرات في المقاومة الكهربائية أثناء حركتها. وتتيح هذه القياسات للنظام معرفة مقدار الانقباض وتعديل الطاقة الحرارية بصورة فورية، بما يساعد على تثبيت العضلة عند مستوى محدد دون الحاجة إلى مستشعر منفصل. هذا الأسلوب يُعرف بالتحكم ذي الحلقة المغلقة، حيث تُستخدم المعلومات الناتجة عن الحركة لتعديل عملية التشغيل باستمرار.
وأوضح الباحث شيويلين وو أن الفريق اعتمد على تغير مقاومة الملف النحاسي بوصفه إشارة تغذية راجعة، وضبط طاقة التسخين للحفاظ على المقاومة بالقرب من القيمة المستهدفة.
وحسب الأستاذة سينثيا سونغ المشاركة في قيادة الدراسة، تمثل النتائج أول عرض للتحكم بالتغذية الراجعة في مشغّل يعتمد على إلاستومرات البلورات السائلة، وهي خطوة ضرورية لاستخدام هذه المواد في التطبيقات الروبوتية المستقبلية.
أصابع تعزف وعيون تتحرك
لم يقتصر الباحثون على اختبار الألياف بصورة منفصلة، بل استخدموها في نماذج روبوتية تتطلب تنسيقاً بين أكثر من عضلة. ففي تجربة الأصابع الاصطناعية، تمكن النظام من تحريك الأصابع للضغط على مفاتيح البيانو والتوقف عند مواضع محددة، بينما استخدم الفريق أربعة أزواج من المشغّلات المتقابلة للتحكم في حركة عينين روبوتيتين.
وتحاكي هذه الآلية طريقة عمل العضلات البشرية في أزواج متعاكسة، حيث تنقبض إحدى العضلات بينما تتمدد الأخرى، بما يسمح بتوجيه الحركة والتحكم فيها. كما يساعد هذا التصميم أيضاً على تقليل عدد إشارات التحكم المطلوبة، لأن الحركة تنتج عن التنسيق بين العضلات المتقابلة، دون ضرورة تشغيل كل عضلة بصورة مستقلة في جميع مراحل الحركة. وقد استوحى الباحثون التصميم من العضلات الصغيرة في اليد والعين، التي لا تركز على توليد قوة كبيرة بقدر ما تعتمد على الدقة والتنسيق لتنفيذ حركات متناهية الصغر.
نحو تعابير وجه روبوتية
يتطلع الفريق إلى استخدام التقنية مستقبلاً في تطوير وجوه روبوتية قادرة على إنتاج تعابير أكثر طبيعية من خلال تنسيق عمل مجموعات كبيرة من العضلات الاصطناعية داخل مساحات محدودة. وتبين سونغ أن الألياف الشبيهة بالأوتار العضلية تتمتع بأبعاد أقرب إلى العضلات البيولوجية مقارنة بالمحركات الكهروميكانيكية الكبيرة، ما قد يسمح ببناء أنظمة حركية أكثر تعقيداً. لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب دمج عدد أكبر من العضلات الاصطناعية في أنظمة متكاملة، مع تطوير وسائل لتنسيق حركتها بصورة دقيقة.
هذا ويدرس الباحثون إمكان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في إدارة هذه الأنظمة مستقبلاً، دون أن تكون هذه القدرات جزءاً من النتائج التي أثبتتها التجارب الحالية.
أما العمل المقبل سيركز على توسيع عدد العضلات التي يمكن التحكم فيها بصورة متزامنة، واختبار قدرتها على تنفيذ حركات أكثر تعقيداً، تمهيداً لتطوير روبوتات تستطيع محاكاة التفاصيل الدقيقة للحركة البشرية وتعابير الوجه.
تقنية جديدة لتخفيف آلام الطمث... حياكة أقطاب كهربائية في الملابس النسائيةhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5345507-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%AB-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
تقنية جديدة لتخفيف آلام الطمث... حياكة أقطاب كهربائية في الملابس النسائية
يمكن حياكة الأقطاب الكهربائية النسيجية التي طورها الفريق لتقليل آلام الطمث (أرشيفية-رويترز)
ذكر علماء بولنديون، في تقرير نُشر بدورية «المواد والواجهات التطبيقية»، أنه يمكن حياكة أقطاب كهربائية نسيجية قابلة لإعادة الاستخدام في الملابس، للمساعدة في تخفيف آلام الطمث وغيرها من الحالات المؤلمة.
وتطبيق تيار كهربائي خفيف عبر الجلد، وهو ما يُعرَف باسم التحفيز الكهربائي العصبي عبر الجلد، وسيلة غير دوائية للتعامل مع آلام الدورة الشهرية وآلام العضلات الشديدة.
وتعمل النبضات الكهربائية منخفضة الجهد على حجب إشارات الألم وتحفيز إفراز المواد الكيميائية الطبيعية المسكِّنة للألم مثل الإندورفين، إلا أن أجهزة التحفيز الكهربائي المخصصة للاستخدام المنزلي، غالباً ما تكون ضخمة ويصعب استخدامها بفاعلية، كما أنها تتطلب استخدام مواد هلامية لاصقة.
وقالت كاتاجينا فويكوفسكا، قائدة البحث من جامعة وارسو للتكنولوجيا، في بيان: «تتمثل رؤيتنا على المدى البعيد في جعل تقنيات إدارة الألم الكهربائية أكثر راحة وغير ظاهرة وقابلة لإعادة الاستخدام، وفي متناول المستخدمين العاديين»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوضح الباحثون أنه يمكن حياكة الأقطاب الكهربائية النسيجية التي طوّرها الفريق، والقابلة للطباعة على القماش وإعادة الاستخدام، على قِطع الملابس مثل الملابس الداخلية أو الأكمام أو السراويل الضيقة.
وقالت فويكوفسكا: «الخطوة المهمة التالية هي دمج أقطابنا النسيجية مع جهاز فعلي للتحفيز الكهربائي وتقييم النظام المتكامل في ظروف تشغيلية واقعية».
وأضافت: «نعتزم كذلك توسيع نطاق البحث، بالتعاون مع متخصصين في المجالات الطبية والعلاج الطبيعي، بما في ذلك إجراء تقييمات تشمل مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المشاركين».