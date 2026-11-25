أعلنت شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) بدء طرح نموذج «GPT-6.2» داخل واجهة المحادثة في «تشات جي بي تي» (ChatGPT)، مع تحسينات في فهم الصور وتنفيذ التعليمات المعقدة والبحث عبر الإنترنت، بعدما أظهرت اختبارات الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء مقارنة بنموذج «GPT-6» السابق.

وحسب الشركة، حقق النموذج الجديد نتيجة بلغت 71.7 في المائة في اختبارات فهم الصور، مقارنة بـ47.4 في المائة للنموذج السابق، بزيادة قدرها 24.3 نقطة مئوية. وبدأ طرح التحديث تدريجياً لمشتركي باقات «Plus» و«Pro» و«Business» و«Enterprise» حول العالم، مع خضوع إتاحته للمؤسسات لإعدادات مسؤولي أنظمة العمل.

تحسن في الاستدلال وتنفيذ المهام

تشمل التطويرات الجديدة قدرة النموذج على التعامل مع الطلبات التي تتضمّن تعليمات تفصيلية وخطوات متعددة، مثل مقارنة الخيارات المتاحة للمستخدم وفق معايير مختلفة، أو البحث عن معلومات تساعده على اتخاذ قرار. وفي الاختبارات التي أجرتها الشركة على التعليمات شديدة التعقيد، ارتفعت نسبة الالتزام بالتعليمات إلى 78.1 في المائة، مقابل 62.5 في المائة في «GPT-6».

كما سجل «GPT-6.2» نتيجة بلغت 65 في المائة في تقييم داخلي للمهام المتخصصة على مستوى الخبراء، مقارنة بـ52 في المائة للنموذج السابق، وذلك عند أدنى إعداد للاستدلال شمله الاختبار.

أما في البحث عبر الإنترنت فأفادت «أوبن إيه آي» بأن النموذج حقق أداء أفضل في جميع مستويات الاستدلال الأربعة التي اختبرتها باستخدام نسخة داخلية من معيار «BrowseComp»، المخصص لتقييم القدرة على العثور على إجابات لأسئلة بحثية صعبة. وعند أعلى مستوى للاستدلال، بلغت نتيجة النموذج الجديد 64.5 في المائة، مقابل 54.4 في المائة للنموذج السابق. وتعكس هذه النتائج اختبارات أجرتها الشركة، ولا تمثّل قياسات مستقلة لأداء النموذج في جميع ظروف الاستخدام الفعلي.

أظهرت اختبارات الشركة تحسناً في الالتزام بالتعليمات المعقدة مع تطوير استجابات السلامة في المحادثات الحساسة (أ.ف.ب)

تحسينات السلامة وحدود الإتاحة

شملت التحديثات أيضاً تطوير استجابات النموذج في المحادثات المرتبطة بسلامة المراهقين، خصوصاً في موضوعات الاعتماد العاطفي على الذكاء الاصطناعي، واضطرابات الأكل، والسلع والخدمات المقيدة بالعمر والأنشطة الخطرة. وأوضحت الشركة أن نسبة الاستجابات المتوافقة مع سياسات السلامة في الاختبارات التي تضمنت محادثات صعبة تراوحت بين 91 و94 في المائة، مقارنة بنطاق يتراوح بين 77 و80 في المائة لدى «GPT-6».

كما يعتمد تحديث المحادثة على نسخة من نموذج «GPT-6.2 Sol» مهيأة للاستخدام اليومي، في حين لا يشمل الإعلان تغيير النماذج المستخدمة في خدمتي «ChatGPT Work» و«Codex».

وكانت الشركة قد أعلنت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) إتاحة نسختي «GPT-6.2 Astra» و«GPT-6.2 Sol» بصورة تجريبية داخل هاتين الخدمتين، مع توجيه الأولى للمهام المهنية المعقدة، والأخرى للموازنة بين قدرات الاستدلال وسرعة التنفيذ.

مساحات عمل مشتركة تتحدث تلقائياً

وبالتوازي مع تحديث النموذج، بدأت «أوبن إيه آي» في 20 نوفمبر توسيع إتاحة خدمة «ChatGPT Space» لتشمل مستخدمي «Plus» الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر حول العالم. هذا وتتيح الخدمة إنشاء صفحات تفاعلية وعروض تقديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية دعوة مستخدمين آخرين للمشاركة في إعدادها وتعديلها. ويمكن ربط الصفحات والعروض بتطبيقات وأدوات متصلة، بحيث تُحدّث بعض محتوياتها تلقائياً استناداً إلى المعلومات الواردة من تلك المصادر.

وتتوفر الخدمة عبر الويب وتطبيقات الحاسوب والهواتف الذكية، مع اشتراط امتلاك صلاحية الوصول والحساب المؤهل لفتح الصفحات والعروض المشتركة. ولا تتيح الخدمة حالياً مشاركة هذه المواد عبر روابط عامة مفتوحة للجميع.

شملت التحديثات إملاءً صوتياً مباشراً دون حد التسجيل السابق وتصميماً جديداً يسهل الوصول إلى أدوات التطبيق (رويترز)

تطوير الإملاء الصوتي وتجربة الهواتف

امتدت التحديثات إلى طريقة التفاعل مع التطبيق، إذ أعلنت الشركة في 18 نوفمبر تطوير ميزة الإملاء الصوتي المباشر (Live Dictation)، التي تحول الكلام إلى نص في أثناء تحدث المستخدم، بدلاً من الانتظار حتى انتهاء التسجيل لمعالجته. وأزالت الشركة الحد السابق لمدة التسجيل البالغ عشر دقائق، مع إتاحة إظهار النص أو إخفائه في أثناء الإملاء، وبدء طرح الميزة لجميع باقات «ChatGPT» عبر الهواتف والويب وتطبيقات الحاسوب.

قبل ذلك، هذا الشهر بدأت الشركة طرح تصميم جديد لتطبيق الهواتف يمنح المستخدمين إمكانية تثبيت أدواتهم المفضلة، مثل «Codex» والمشروعات والصور، في شريط التنقل، مع تخصيص قسم للمساعد الشخصي المستمر «dot». ويقتصر الطرح الأولي للتصميم على مستخدمين مؤهلين، يتقدمهم مشتركو «Pro» البالغون 18 عاماً فأكثر في الأسواق التي تتوفر فيها الخدمة، مع استثناء المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبريطانيا وسويسرا وكوريا من هذه المرحلة.

تأتي هذه التغييرات ضمن سلسلة تحديثات متتابعة تفصل بين تحسين النموذج المستخدم في المحادثات، وتوسيع أدوات العمل التعاوني، وتطوير وسائل التفاعل الصوتي والتنقل داخل التطبيق، مع استمرار طرح الميزات وفق الباقة والمنطقة وإعدادات الحساب