تقنية جديدة لتخفيف آلام الطمث... حياكة أقطاب كهربائية في الملابس النسائيةhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5345507-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%AB-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
تقنية جديدة لتخفيف آلام الطمث... حياكة أقطاب كهربائية في الملابس النسائية
يمكن حياكة الأقطاب الكهربائية النسيجية التي طورها الفريق لتقليل آلام الطمث (أرشيفية-رويترز)
ذكر علماء بولنديون، في تقرير نُشر بدورية «المواد والواجهات التطبيقية»، أنه يمكن حياكة أقطاب كهربائية نسيجية قابلة لإعادة الاستخدام في الملابس، للمساعدة في تخفيف آلام الطمث وغيرها من الحالات المؤلمة.
وتطبيق تيار كهربائي خفيف عبر الجلد، وهو ما يُعرَف باسم التحفيز الكهربائي العصبي عبر الجلد، وسيلة غير دوائية للتعامل مع آلام الدورة الشهرية وآلام العضلات الشديدة.
وتعمل النبضات الكهربائية منخفضة الجهد على حجب إشارات الألم وتحفيز إفراز المواد الكيميائية الطبيعية المسكِّنة للألم مثل الإندورفين، إلا أن أجهزة التحفيز الكهربائي المخصصة للاستخدام المنزلي، غالباً ما تكون ضخمة ويصعب استخدامها بفاعلية، كما أنها تتطلب استخدام مواد هلامية لاصقة.
وقالت كاتاجينا فويكوفسكا، قائدة البحث من جامعة وارسو للتكنولوجيا، في بيان: «تتمثل رؤيتنا على المدى البعيد في جعل تقنيات إدارة الألم الكهربائية أكثر راحة وغير ظاهرة وقابلة لإعادة الاستخدام، وفي متناول المستخدمين العاديين»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوضح الباحثون أنه يمكن حياكة الأقطاب الكهربائية النسيجية التي طوّرها الفريق، والقابلة للطباعة على القماش وإعادة الاستخدام، على قِطع الملابس مثل الملابس الداخلية أو الأكمام أو السراويل الضيقة.
وقالت فويكوفسكا: «الخطوة المهمة التالية هي دمج أقطابنا النسيجية مع جهاز فعلي للتحفيز الكهربائي وتقييم النظام المتكامل في ظروف تشغيلية واقعية».
وأضافت: «نعتزم كذلك توسيع نطاق البحث، بالتعاون مع متخصصين في المجالات الطبية والعلاج الطبيعي، بما في ذلك إجراء تقييمات تشمل مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المشاركين».
أكد البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس دونالد ترمب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يهدف إلى تعزيز الأبحاث الفيدرالية المتعلقة بصحة المرأة.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تقنية جديدة لتخفيف آلام الطمث... حياكة أقطاب كهربائية في الملابس النسائيةhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5345507-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%AB-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
تقنية جديدة لتخفيف آلام الطمث... حياكة أقطاب كهربائية في الملابس النسائية
يمكن حياكة الأقطاب الكهربائية النسيجية التي طورها الفريق لتقليل آلام الطمث (أرشيفية-رويترز)
ذكر علماء بولنديون، في تقرير نُشر بدورية «المواد والواجهات التطبيقية»، أنه يمكن حياكة أقطاب كهربائية نسيجية قابلة لإعادة الاستخدام في الملابس، للمساعدة في تخفيف آلام الطمث وغيرها من الحالات المؤلمة.
وتطبيق تيار كهربائي خفيف عبر الجلد، وهو ما يُعرَف باسم التحفيز الكهربائي العصبي عبر الجلد، وسيلة غير دوائية للتعامل مع آلام الدورة الشهرية وآلام العضلات الشديدة.
وتعمل النبضات الكهربائية منخفضة الجهد على حجب إشارات الألم وتحفيز إفراز المواد الكيميائية الطبيعية المسكِّنة للألم مثل الإندورفين، إلا أن أجهزة التحفيز الكهربائي المخصصة للاستخدام المنزلي، غالباً ما تكون ضخمة ويصعب استخدامها بفاعلية، كما أنها تتطلب استخدام مواد هلامية لاصقة.
وقالت كاتاجينا فويكوفسكا، قائدة البحث من جامعة وارسو للتكنولوجيا، في بيان: «تتمثل رؤيتنا على المدى البعيد في جعل تقنيات إدارة الألم الكهربائية أكثر راحة وغير ظاهرة وقابلة لإعادة الاستخدام، وفي متناول المستخدمين العاديين»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوضح الباحثون أنه يمكن حياكة الأقطاب الكهربائية النسيجية التي طوّرها الفريق، والقابلة للطباعة على القماش وإعادة الاستخدام، على قِطع الملابس مثل الملابس الداخلية أو الأكمام أو السراويل الضيقة.
وقالت فويكوفسكا: «الخطوة المهمة التالية هي دمج أقطابنا النسيجية مع جهاز فعلي للتحفيز الكهربائي وتقييم النظام المتكامل في ظروف تشغيلية واقعية».
وأضافت: «نعتزم كذلك توسيع نطاق البحث، بالتعاون مع متخصصين في المجالات الطبية والعلاج الطبيعي، بما في ذلك إجراء تقييمات تشمل مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المشاركين».
«أوبن إيه آي» تطلق «GPT-6.2» لتحسين فهم الصور وتنفيذ التعليمات المعقدة في «تشات جي بي تي»https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5345465-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A2%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-gpt-62-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A
«أوبن إيه آي» تطلق «GPT-6.2» لتحسين فهم الصور وتنفيذ التعليمات المعقدة في «تشات جي بي تي»
حقق النموذج دقة بلغت 71.7 % في اختبارات فهم الصور مقارنة بـ47.4 % للإصدار السابق (الشركة)
أعلنت شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) بدء طرح نموذج «GPT-6.2» داخل واجهة المحادثة في «تشات جي بي تي» (ChatGPT)، مع تحسينات في فهم الصور وتنفيذ التعليمات المعقدة والبحث عبر الإنترنت، بعدما أظهرت اختبارات الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء مقارنة بنموذج «GPT-6» السابق.
وحسب الشركة، حقق النموذج الجديد نتيجة بلغت 71.7 في المائة في اختبارات فهم الصور، مقارنة بـ47.4 في المائة للنموذج السابق، بزيادة قدرها 24.3 نقطة مئوية. وبدأ طرح التحديث تدريجياً لمشتركي باقات «Plus» و«Pro» و«Business» و«Enterprise» حول العالم، مع خضوع إتاحته للمؤسسات لإعدادات مسؤولي أنظمة العمل.
تحسن في الاستدلال وتنفيذ المهام
تشمل التطويرات الجديدة قدرة النموذج على التعامل مع الطلبات التي تتضمّن تعليمات تفصيلية وخطوات متعددة، مثل مقارنة الخيارات المتاحة للمستخدم وفق معايير مختلفة، أو البحث عن معلومات تساعده على اتخاذ قرار. وفي الاختبارات التي أجرتها الشركة على التعليمات شديدة التعقيد، ارتفعت نسبة الالتزام بالتعليمات إلى 78.1 في المائة، مقابل 62.5 في المائة في «GPT-6».
كما سجل «GPT-6.2» نتيجة بلغت 65 في المائة في تقييم داخلي للمهام المتخصصة على مستوى الخبراء، مقارنة بـ52 في المائة للنموذج السابق، وذلك عند أدنى إعداد للاستدلال شمله الاختبار.
أما في البحث عبر الإنترنت فأفادت «أوبن إيه آي» بأن النموذج حقق أداء أفضل في جميع مستويات الاستدلال الأربعة التي اختبرتها باستخدام نسخة داخلية من معيار «BrowseComp»، المخصص لتقييم القدرة على العثور على إجابات لأسئلة بحثية صعبة. وعند أعلى مستوى للاستدلال، بلغت نتيجة النموذج الجديد 64.5 في المائة، مقابل 54.4 في المائة للنموذج السابق. وتعكس هذه النتائج اختبارات أجرتها الشركة، ولا تمثّل قياسات مستقلة لأداء النموذج في جميع ظروف الاستخدام الفعلي.
تحسينات السلامة وحدود الإتاحة
شملت التحديثات أيضاً تطوير استجابات النموذج في المحادثات المرتبطة بسلامة المراهقين، خصوصاً في موضوعات الاعتماد العاطفي على الذكاء الاصطناعي، واضطرابات الأكل، والسلع والخدمات المقيدة بالعمر والأنشطة الخطرة. وأوضحت الشركة أن نسبة الاستجابات المتوافقة مع سياسات السلامة في الاختبارات التي تضمنت محادثات صعبة تراوحت بين 91 و94 في المائة، مقارنة بنطاق يتراوح بين 77 و80 في المائة لدى «GPT-6».
كما يعتمد تحديث المحادثة على نسخة من نموذج «GPT-6.2 Sol» مهيأة للاستخدام اليومي، في حين لا يشمل الإعلان تغيير النماذج المستخدمة في خدمتي «ChatGPT Work» و«Codex».
وكانت الشركة قد أعلنت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) إتاحة نسختي «GPT-6.2 Astra» و«GPT-6.2 Sol» بصورة تجريبية داخل هاتين الخدمتين، مع توجيه الأولى للمهام المهنية المعقدة، والأخرى للموازنة بين قدرات الاستدلال وسرعة التنفيذ.
مساحات عمل مشتركة تتحدث تلقائياً
وبالتوازي مع تحديث النموذج، بدأت «أوبن إيه آي» في 20 نوفمبر توسيع إتاحة خدمة «ChatGPT Space» لتشمل مستخدمي «Plus» الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر حول العالم. هذا وتتيح الخدمة إنشاء صفحات تفاعلية وعروض تقديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية دعوة مستخدمين آخرين للمشاركة في إعدادها وتعديلها. ويمكن ربط الصفحات والعروض بتطبيقات وأدوات متصلة، بحيث تُحدّث بعض محتوياتها تلقائياً استناداً إلى المعلومات الواردة من تلك المصادر.
وتتوفر الخدمة عبر الويب وتطبيقات الحاسوب والهواتف الذكية، مع اشتراط امتلاك صلاحية الوصول والحساب المؤهل لفتح الصفحات والعروض المشتركة. ولا تتيح الخدمة حالياً مشاركة هذه المواد عبر روابط عامة مفتوحة للجميع.
تطوير الإملاء الصوتي وتجربة الهواتف
امتدت التحديثات إلى طريقة التفاعل مع التطبيق، إذ أعلنت الشركة في 18 نوفمبر تطوير ميزة الإملاء الصوتي المباشر (Live Dictation)، التي تحول الكلام إلى نص في أثناء تحدث المستخدم، بدلاً من الانتظار حتى انتهاء التسجيل لمعالجته. وأزالت الشركة الحد السابق لمدة التسجيل البالغ عشر دقائق، مع إتاحة إظهار النص أو إخفائه في أثناء الإملاء، وبدء طرح الميزة لجميع باقات «ChatGPT» عبر الهواتف والويب وتطبيقات الحاسوب.
قبل ذلك، هذا الشهر بدأت الشركة طرح تصميم جديد لتطبيق الهواتف يمنح المستخدمين إمكانية تثبيت أدواتهم المفضلة، مثل «Codex» والمشروعات والصور، في شريط التنقل، مع تخصيص قسم للمساعد الشخصي المستمر «dot». ويقتصر الطرح الأولي للتصميم على مستخدمين مؤهلين، يتقدمهم مشتركو «Pro» البالغون 18 عاماً فأكثر في الأسواق التي تتوفر فيها الخدمة، مع استثناء المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبريطانيا وسويسرا وكوريا من هذه المرحلة.
تأتي هذه التغييرات ضمن سلسلة تحديثات متتابعة تفصل بين تحسين النموذج المستخدم في المحادثات، وتوسيع أدوات العمل التعاوني، وتطوير وسائل التفاعل الصوتي والتنقل داخل التطبيق، مع استمرار طرح الميزات وفق الباقة والمنطقة وإعدادات الحساب
«واتساب» يبدأ إتاحة ميزة جدولة الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو
«واتساب» يتيح جدولة النصوص والصور والفيديوهات حتى أسبوعين مع إمكانية حذفها قبل الإرسال (واتساب)
بدأ تطبيق «واتساب» إتاحة ميزة جدولة الرسائل للمستخدمين، في خطوة جديدة تتيح إرسال الرسائل تلقائياً في مواعيد محددة مسبقاً، دون الحاجة إلى العودة للمحادثة عند حلول وقت الإرسال، وهي إحدى الميزات التي طال انتظارها من مستخدمي التطبيق.
وتسمح الميزة الجديدة بكتابة الرسائل وتجهيزها مسبقاً، ثم تحديد التاريخ والوقت المناسبين لإرسالها، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تنظيم محادثاتهم الشخصية والمهنية، خصوصاً عند الرغبة في إرسال التهاني أو التذكيرات أو الرسائل المرتبطة بالمواعيد والاجتماعات.
كيف تعمل الميزة الجديدة؟
تعمل ميزة جدولة الرسائل بطريقة بسيطة ومباشرة، إذ يمكن للمستخدم كتابة الرسالة داخل المحادثة، ثم الضغط ضغطة مطوّلة على زر الإرسال، لتظهر قائمة تتضمن خيار جدولة الرسالة، ومن خلالها يمكن تحديد التاريخ والوقت المطلوبين، ليتولى التطبيق إرسالها تلقائياً عند حلول الموعد المحدد.
وتدعم الميزة جدولة الرسائل لمدة تصل إلى أسبوعين، سواء في المحادثات الفردية أم المجموعات، ما يتيح للمستخدمين إعداد رسائلهم مسبقاً دون الحاجة إلى تذكّر إرسالها في وقت لاحق.
دعم الصور والفيديوهات ونسخة «واتساب للأعمال»
لا تقتصر الميزة على الرسائل النصية، بل تشمل أيضاً إمكانية جدولة إرسال الصور ومقاطع الفيديو، في حين لا تدعم حالياً جدولة الملفات المرفقة، مثل المستندات، وهو ما يشير إلى وجود بعض القيود في المرحلة الحالية من إتاحتها.
كما تعمل الميزة على كل من تطبيق «واتساب» و«واتساب للأعمال»، الأمر الذي يمنح أصحاب الأنشطة التجارية فرصة للاستفادة منها في تنظيم التواصل مع العملاء، وتجهيز الرسائل وإرسالها في الأوقات المناسبة.
إتاحة تدريجية للمستخدمين
بدأت الميزة الظهور لدى بعض المستخدمين، بالفعل، لكنها لم تصل، حتى الآن، إلى جميع الحسابات، إذ يجري توفيرها بصورة تدريجية، دون إعلان رسمي عن موعد تعميمها على نطاق أوسع.
ويعني ذلك أن خيار الجدولة قد يظهر لدى بعض المستخدمين عند الضغط المطوّل على زر الإرسال، بينما لا يتوفر لدى آخرين، حتى مع استخدام أحدث إصدار من التطبيق.
كما تأتي هذه الإضافة ضِمن جهود «واتساب» المستمرة لتطوير تجربة المراسلة وتوفير أدوات أكثر مرونة لإدارة المحادثات، خصوصاً مع ازدياد الاعتماد على التطبيق في التواصل الشخصي والمهني.