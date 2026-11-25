«واتساب» يبدأ إتاحة ميزة جدولة الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو
«واتساب» يتيح جدولة النصوص والصور والفيديوهات حتى أسبوعين مع إمكانية حذفها قبل الإرسال (واتساب)
بدأ تطبيق «واتساب» إتاحة ميزة جدولة الرسائل للمستخدمين، في خطوة جديدة تتيح إرسال الرسائل تلقائياً في مواعيد محددة مسبقاً، دون الحاجة إلى العودة للمحادثة عند حلول وقت الإرسال، وهي إحدى الميزات التي طال انتظارها من مستخدمي التطبيق.
وتسمح الميزة الجديدة بكتابة الرسائل وتجهيزها مسبقاً، ثم تحديد التاريخ والوقت المناسبين لإرسالها، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تنظيم محادثاتهم الشخصية والمهنية، خصوصاً عند الرغبة في إرسال التهاني أو التذكيرات أو الرسائل المرتبطة بالمواعيد والاجتماعات.
كيف تعمل الميزة الجديدة؟
تعمل ميزة جدولة الرسائل بطريقة بسيطة ومباشرة، إذ يمكن للمستخدم كتابة الرسالة داخل المحادثة، ثم الضغط ضغطة مطوّلة على زر الإرسال، لتظهر قائمة تتضمن خيار جدولة الرسالة، ومن خلالها يمكن تحديد التاريخ والوقت المطلوبين، ليتولى التطبيق إرسالها تلقائياً عند حلول الموعد المحدد.
وتدعم الميزة جدولة الرسائل لمدة تصل إلى أسبوعين، سواء في المحادثات الفردية أم المجموعات، ما يتيح للمستخدمين إعداد رسائلهم مسبقاً دون الحاجة إلى تذكّر إرسالها في وقت لاحق.
دعم الصور والفيديوهات ونسخة «واتساب للأعمال»
لا تقتصر الميزة على الرسائل النصية، بل تشمل أيضاً إمكانية جدولة إرسال الصور ومقاطع الفيديو، في حين لا تدعم حالياً جدولة الملفات المرفقة، مثل المستندات، وهو ما يشير إلى وجود بعض القيود في المرحلة الحالية من إتاحتها.
كما تعمل الميزة على كل من تطبيق «واتساب» و«واتساب للأعمال»، الأمر الذي يمنح أصحاب الأنشطة التجارية فرصة للاستفادة منها في تنظيم التواصل مع العملاء، وتجهيز الرسائل وإرسالها في الأوقات المناسبة.
إتاحة تدريجية للمستخدمين
بدأت الميزة الظهور لدى بعض المستخدمين، بالفعل، لكنها لم تصل، حتى الآن، إلى جميع الحسابات، إذ يجري توفيرها بصورة تدريجية، دون إعلان رسمي عن موعد تعميمها على نطاق أوسع.
ويعني ذلك أن خيار الجدولة قد يظهر لدى بعض المستخدمين عند الضغط المطوّل على زر الإرسال، بينما لا يتوفر لدى آخرين، حتى مع استخدام أحدث إصدار من التطبيق.
كما تأتي هذه الإضافة ضِمن جهود «واتساب» المستمرة لتطوير تجربة المراسلة وتوفير أدوات أكثر مرونة لإدارة المحادثات، خصوصاً مع ازدياد الاعتماد على التطبيق في التواصل الشخصي والمهني.
«واتساب» يبدأ إتاحة ميزة جدولة الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو
«واتساب» يتيح جدولة النصوص والصور والفيديوهات حتى أسبوعين مع إمكانية حذفها قبل الإرسال (واتساب)
بدأ تطبيق «واتساب» إتاحة ميزة جدولة الرسائل للمستخدمين، في خطوة جديدة تتيح إرسال الرسائل تلقائياً في مواعيد محددة مسبقاً، دون الحاجة إلى العودة للمحادثة عند حلول وقت الإرسال، وهي إحدى الميزات التي طال انتظارها من مستخدمي التطبيق.
وتسمح الميزة الجديدة بكتابة الرسائل وتجهيزها مسبقاً، ثم تحديد التاريخ والوقت المناسبين لإرسالها، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تنظيم محادثاتهم الشخصية والمهنية، خصوصاً عند الرغبة في إرسال التهاني أو التذكيرات أو الرسائل المرتبطة بالمواعيد والاجتماعات.
كيف تعمل الميزة الجديدة؟
تعمل ميزة جدولة الرسائل بطريقة بسيطة ومباشرة، إذ يمكن للمستخدم كتابة الرسالة داخل المحادثة، ثم الضغط ضغطة مطوّلة على زر الإرسال، لتظهر قائمة تتضمن خيار جدولة الرسالة، ومن خلالها يمكن تحديد التاريخ والوقت المطلوبين، ليتولى التطبيق إرسالها تلقائياً عند حلول الموعد المحدد.
وتدعم الميزة جدولة الرسائل لمدة تصل إلى أسبوعين، سواء في المحادثات الفردية أم المجموعات، ما يتيح للمستخدمين إعداد رسائلهم مسبقاً دون الحاجة إلى تذكّر إرسالها في وقت لاحق.
دعم الصور والفيديوهات ونسخة «واتساب للأعمال»
لا تقتصر الميزة على الرسائل النصية، بل تشمل أيضاً إمكانية جدولة إرسال الصور ومقاطع الفيديو، في حين لا تدعم حالياً جدولة الملفات المرفقة، مثل المستندات، وهو ما يشير إلى وجود بعض القيود في المرحلة الحالية من إتاحتها.
كما تعمل الميزة على كل من تطبيق «واتساب» و«واتساب للأعمال»، الأمر الذي يمنح أصحاب الأنشطة التجارية فرصة للاستفادة منها في تنظيم التواصل مع العملاء، وتجهيز الرسائل وإرسالها في الأوقات المناسبة.
إتاحة تدريجية للمستخدمين
بدأت الميزة الظهور لدى بعض المستخدمين، بالفعل، لكنها لم تصل، حتى الآن، إلى جميع الحسابات، إذ يجري توفيرها بصورة تدريجية، دون إعلان رسمي عن موعد تعميمها على نطاق أوسع.
ويعني ذلك أن خيار الجدولة قد يظهر لدى بعض المستخدمين عند الضغط المطوّل على زر الإرسال، بينما لا يتوفر لدى آخرين، حتى مع استخدام أحدث إصدار من التطبيق.
كما تأتي هذه الإضافة ضِمن جهود «واتساب» المستمرة لتطوير تجربة المراسلة وتوفير أدوات أكثر مرونة لإدارة المحادثات، خصوصاً مع ازدياد الاعتماد على التطبيق في التواصل الشخصي والمهني.
هل نحن أمام عصر جديد من الفوضى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي؟https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5345207-%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
هل نحن أمام عصر جديد من الفوضى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي؟
التوقف التام لجميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد... عجز العملاء عن إجراء معاملاتهم في أكبر بنك في أميركا... تعطل برنامج «مايكروسوفت أوتلوك»... خدمات «أبل» غير متاحة... حتى نظام البريد الإلكتروني السري لوكالة الأمن القومي توقف عن العمل.
سلسلة من الأعطال التقنية
أثارت سلسلة من الأعطال التقنية الأخيرة والفوضى الناتجة عنها، استياءً وحيرةً لدى الكثيرين. وقد ربط بعض المسؤولين هذه الأعطال بتحديثات تقنية روتينية. وأشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن السبب قد يكون التسرع العالمي في بناء دفاعات ضد قراصنة الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم وجود أدلة علنية تشير إلى أن الهجمات الإلكترونية كانت سبباً في أي من هذه الأعطال.
كوارث الأنظمة المعقدة جزء لا يتجزأ من دورات الازدهار والركود في الابتكار
قد تبدو هذه الحوادث كأنها أزمات فريدة من نوعها في عصر المعلومات، لكن مؤرخي التكنولوجيا يصفونها بأنها عادية. فهم يرون أن الكوارث في الأنظمة المعقدة جزء لا يتجزأ من دورات الازدهار والركود في الابتكار. ففي العصور الماضية، غالباً ما كانت التطورات تأتي مصحوبة بفقدان آلاف الأرواح، مثل انفجارات السفن البخارية في فجر العصر الصناعي. وكانت هناك أيضاً كارثة هيندنبورغ في السنوات الأولى للطيران التجاري، وحريق «أبولو 1» عند بدايات عصر الفضاء.
من هذا المنظور، تُعدّ الانقطاعات الأخيرة جزءاً من عملية التعلم، ولحسن الحظ لم تُسفر عن أي خسائر بشرية. ولأن المخترعين عادةً ما يعملون في طليعة الفيزياء وعلوم المواد والفهم البشري، فإن الإخفاقات الكبيرة -التجربة والخطأ- هي الوسيلة الرئيسية التي يكشفون بها عن العيوب الخفية وراء أفكارهم النيرة.
مفارقات التقدم
يتفق المؤرخون عموماً على أن دورات التقدم والفشل كانت جزءاً لا يتجزأ من ابتكار الطاقة البخارية، وشبكات الكهرباء، والطائرات، والمواد الكيميائية، والطب، والصواريخ، والحواسيب.
يقول تشارلز بيرو، عالم الاجتماع بجامعة ييل، والمعروف بكتابه الصادر عام 1984 بعنوان «الحوادث العادية: التعايش مع التقنيات عالية المخاطر»، إن الإخفاقات الكبرى في الأنظمة المعقدة لم تكن محتملة فحسب، بل حتمية، بغض النظر عن مستوى الكفاءة في إدارة النظام، والتدريب على السلامة، وخطوات الوقاية. وقد طرح هنري بيتروسكي، المؤرخ بجامعة ديوك، وجهة نظر إيجابية حول حجة مماثلة، فكتب أن الفشل كان شرطاً أساسياً لتحقيق الإنجازات.
من انفجارات السفن البخارية... إلى الحرائق الكهربائية
كانت غلايات البخار عالية الضغط في القرن التاسع عشر تتعرض للانفجار بشكل متكرر، ففي السفن البخارية التي تجوب أنهار الولايات المتحدة، تسببت الانفجارات العنيفة في مقتل آلاف الأشخاص قبل وضع قوانين عامة لسلامة الركاب، وصمامات تخفيف الضغط، وسبائك الصلب الموحدة. وفي عام 1865، أودى انفجار بالقرب من ممفيس، تينيسي، بحياة 1700 راكب.
وكذلك، أدت الأسلاك الكهربائية البدائية إلى حرائق كارثية في المدن، وكثيراً ما كان عمال خطوط الكهرباء يتعرضون للصعق الكهربائي على الأسلاك العلوية الحية. وقد أدت هذه المآسي إلى تحسين العزل، وقواطع الدائرة، وتأريض الأسلاك الذي يُعيد توجيه التيارات الشاردة.
أعطال الطائرات الأولى
شهدت الطائرات الأولى أعطالاً هيكلية، وتوقفاً مفاجئاً للمحركات، ومشكلات ديناميكية هوائية حيّرت الطيارين. فقد شهدت طائرة «دي هافيلاند كوميت»، أول طائرة ركاب تجارية في العالم، سلسلة من الحوادث المميتة بدءاً من عام 1953. ومع مرور الوقت، اكتشف المهندسون أن الشكل المربع لنوافذ الطائرة تسبب في تشقق الهياكل المجاورة وإضعافها إلى درجة أن بدن الطائرة كان يتمزق.
سموم الأدوية والمواد الكيميائية الصناعية
كما حدث وتم طرح الأدوية والمواد الكيميائية الصناعية للعلن دون إجراء تجارب سريرية أو فحوصات سُمِّية. وتسببت مواد مثل الراديوم وطلاء الرصاص والأدوية الاصطناعية المبكرة في أضرار جسيمة قبل إنشاء أطر وهيئات تنظيمية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
كوارث الصواريخ
كانت الصواريخ ورحلات الفضاء مشاهد مبهرة من الفشل الكارثي. في عام 1957، انطلق صاروخ أطلس، أول صاروخ أميركي باليستي عابر للقارات، من منصة الإطلاق في أول رحلة تجريبية له. استمر لمدة 24 ثانية قبل أن تتعطل محركاته.
نجحت كل هذه التقنيات الناشئة، في مجملها، في إحداث نقلة نوعية وجعل العالم مكاناً أفضل، حيث يسود الأمان ويزدهر الناس.
استغرق الأمر سنوات، بل عقوداً أحياناً، من البحث والتقصي، والتجارب، والاحتجاجات العامة، والدعاوى القضائية، وقوانين البناء، وهوامش الأمان، ومعايير التكنولوجيا، والهيئات المستقلة التي تُعنى باعتماد السلامة -كل ذلك بالإضافة إلى حرص المهندسين والمصممين على استخلاص أقصى استفادة ممكنة من دروس الإخفاقات.
عندما لا يكون الفشل حتمياً
في أغلب الأحيان، كانت الإخفاقات الكارثية في الماضي ناتجة عن محدودية المعرفة، أو ما يمكن معرفته، دون تجربة مسبقة. ولكن في بعض الحالات، كانت نتيجة تهور نابع من الرغبة في السبق، أو السرعة، أو التكلفة المنخفضة.
ويمكن الحد من هذا التهور، كما يقول رايان هارتي، مؤرخ التكنولوجيا في جامعة جونز هوبكنز، الذي يرفض فكرة حتمية الإخفاقات. ويضيف أن المخاطر «يمكن إدارتها مع مراعاة السلامة». وأن الهدف هو «التطور التدريجي بدلاً من التسرع وإحداث المشكلات».
استثمار هائل في أنظمة ضخمة ومعقدة لا نملك السيطرة الكاملة عليها
وأشار بعض المحللين إلى أن العوامل السياسية قد تُفاقم أو تُخفف من حدة دورات النجاحات والإخفاقات التكنولوجية. وقال ماثيو هيرش، مؤرخ التكنولوجيا في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون: «لقد استثمرنا مبالغ طائلة في أنظمة ضخمة ومعقدة لا نملك السيطرة الكاملة عليها».
ومما يزيد الأمر سوءاً في كثير من الأحيان هو عدم صيانة هذه الأنظمة بشكل صحيح. ففي حالة انقطاع الخدمة الأخير في إدارة الطيران الفيدرالية، ألقى المسؤولون باللوم على تشغيل البرامج الجديدة بسبب أسلاك النحاس القديمة. ولم يتم تحديث هذه البنية التحتية نتيجة لخفض الإنفاق.
وقال هيرش: «ما نشهده الآن هو انهيار للبنية التحتية بسبب الإهمال، نتيجة للتقشف». وأضاف، مشيراً إلى صيانة أنظمة مراقبة الحركة الجوية وشبكات الطاقة: «الأمر ليس مثيراً للاهتمام. نعرف تماماً كيفية إصلاحها. المسألة تتعلق بالمال، وهذا المال لم يُنفق بعد».
وتيرة التطور المتسارعة للذكاء الاصطناعي تزيد من حدة المخاوف
ويقول محللو المخاطر إن وتيرة التطور المتسارعة للذكاء الاصطناعي تزيد من حدة المخاوف. فالمجتمع الحديث مُدمن بالفعل على الأجهزة التي تعتمد على أشباه الموصلات المتقدمة، ويزداد اعتماده على الذكاء الاصطناعي بسرعة. ويقول زاكاري لوب، مؤرخ التكنولوجيا في جامعة بيردو: «لا نُدرك مدى اعتمادنا على أنظمة معينة إلا عندما تتوقف عن العمل. ومن السهل أن نفترض أن الأمور ستستمر في العمل لأنها، في الغالب، كذلك».
«خطأ الألفية»
لكن هناك أمل في أن تساعدنا التدابير الاستباقية على تجنب الكوارث. من الأمثلة على ذلك مشكلة عام 2000، أو ما يُعرف بـ«خطأ الألفية»، وهو تهديد ظهر مع بداية عام 2000. ولتوفير مساحة التخزين، تمت برمجة الحواسيب لقراءة السنوات برقمين فقط بدلاً من أربعة، كما في كتابة «99» بدلاً من «1999».
خشي الناس من توقف عمل البنوك وشبكات الكهرباء ومراقبة الحركة الجوية والمصاعد والأجهزة الطبية. إلا أن جهوداً عالمية ضخمة أعادت كتابة ملايين الأسطر من التعليمات البرمجية، مما جعل الألفية الجديدة تمر بسلام.
قال لوب إن العبرة هي ألا «نعد أشياءً مثل الحواسيب والكهرباء أمراً مفروغاً منه».
ترميز الأصول العقارية في السعودية ينتقل إلى التشغيل الفعلي باستخدام «البلوك تشين»https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5345054-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86
ترميز الأصول العقارية في السعودية ينتقل إلى التشغيل الفعلي باستخدام «البلوك تشين»
تتيح تقنيات الترميز إدارة ملكية الأصول والتحقق من هوية المستثمرين وتسوية المعاملات ضمن ضوابط أمنية وتنظيمية (أدوبي)
منذ مطلع عام 2026، بدأت شركات متخصصة في التكنولوجيا العقارية تنفيذ معاملات باستخدام الأصول المرمّزة عبر البنية التحتية للسجل العقاري السعودي، وفقاً لشركة «سيتلمنت»؛ في خطوة تعكس انتقال بعض تطبيقات تقنية «البلوك تشين» من المرحلة التجريبية إلى التشغيل الفعلي. لكن الجاهزية التقنية وحدها لا تكفي لضمان إقبال المستثمرين؛ إذ يتطلب التوسع في هذه المعاملات تطوير قنوات تتيح الوصول إلى الأصول المرمّزة، إلى جانب تعزيز وعي المستثمرين بها.
يقول آدم بوبات، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتلمنت»، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن العقارات تمثل الاستخدام الأكثر تقدماً لتقنية ترميز الأصول في السعودية؛ إذ يرتبط كل أصل مرمّز بالملكية القانونية المسجلة لدى السجل العقاري. ويوضح أن هذه التجربة تبرز أهمية الجوانب التجارية والتنظيمية، التي قد تشكل تحديات أكبر من تطوير التقنية نفسها.
وعلى الرغم من التقدم في تطوير منصات الترميز، يرى بوبات أن التكنولوجيا نادراً ما تكون السبب الرئيسي وراء بقاء المشروعات في مراحلها التجريبية؛ إذ يرتبط الانتقال إلى التشغيل الفعلي بوجود نموذج تجاري واضح، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتحديد مسؤول تنفيذي يتحمل مسؤولية النتائج.
ويشير إلى أن بعض المشروعات التي شاركت فيها شركته شهدت تقدماً تقنياً، في حين ظلت الرسوم المرتبطة بالخدمات والتراخيص المطلوبة قيد المراجعة؛ ما أدى إلى تأخير التشغيل. وفي مشروع آخر، تأخر الإطلاق بسبب الموافقات المتعلقة بصلاحيات الوصول إلى الأنظمة لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني، إلى جانب الحاجة إلى بيانات من بنوك خارجية.
ويرى أن عدم كفاءة بعض العمليات المصرفية التقليدية لا يشكل دائماً حافزاً كافياً لاستبدالها، ما دامت قادرة على أداء وظائفها. ولذلك؛ يربط الجدوى التجارية الأقوى للترميز بإمكانية الاستفادة من رأس المال بصورة أكثر كفاءة خلال مراحل إصدار الأصول وتوزيعها واستخدامها ضمانات مالية، عادَّاً أن البدء بإصدار محدود وتوسيعه بعد دخوله مرحلة التشغيل قد يكون أنسب من إطلاق مشروعات واسعة قبل إثبات جدواها.
السندات والودائع تقود الاستخدام المصرفي
بعيداً عن العقارات، ينوّه بوبات إلى أن السندات والودائع المصرفية المرمّزة تمثل حالياً أكثر فئات الأصول اقتراباً من الاستخدام الواسع داخل المؤسسات المالية، مستنداً إلى تجارب فعلية لدى بنوك تتعامل معها شركته.
ويكشف عن أن بنكاً آسيوياً نفذ أكثر من 30 إصداراً للسندات باستخدام تقنية «البلوك تشين» منذ يناير (كانون الثاني) 2025، عبر أنظمة تعمل داخل مقارّه ومعزولة عن الشبكات الخارجية. كما أنجز بنك أوروبي تتعاون معه «سيتلمنت» نحو 36 إصداراً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مع استخدام ودائع مصرفية مرمّزة لتسوية المدفوعات المرتبطة بها.
وحسب بوبات، يمثل تكرار الإصدارات داخل المؤسسة المالية نفسها مؤشراً أوضح على نضج التقنية من نجاح تجربة واحدة؛ لأنه يعكس القدرة على إدارة عمليات الإصدار والتسوية والامتثال بصورة منتظمة.
أما فيما يتعلق بتسوية المدفوعات، فيوضح أن العملات المستقرة والودائع المصرفية المرمّزة توفران وسيلتين لإجراء المعاملات المالية عبر شبكات «البلوك تشين». غير أن الودائع المرمّزة تتمتع، حسب بوبات، بميزة بقائها التزاماً مالياً على البنك الذي أصدرها، وخضوعها للإطار التنظيمي المصرفي القائم.
فرص الصكوك والسندات في الخليج
في السعودية وأسواق الخليج، يرى بوبات فرصاً إضافية لترميز الأدوات المالية التي تتطلب عادةً مبالغ استثمارية مرتفعة، خصوصاً الصكوك والسندات الحكومية وسندات الشركات. ويفسر أن تقسيم هذه الاستثمارات إلى حصص أصغر قد يتيح لشريحة أوسع من المستثمرين الأفراد وإدارات الخزينة في الشركات الوصول إلى أدوات مالية يصعب الاستثمار فيها أحياناً بالطرق التقليدية.
وتشمل الخيارات الأخرى التي تناقشها «سيتلمنت» مع المؤسسات المالية في المنطقة وحدات الصناديق الاستثمارية والائتمان الخاص والذهب، وإن كانت هذه المناقشات لا تعني بالضرورة وصول جميع هذه الأدوات إلى مرحلة التشغيل التجاري.
ويلفت بوبات إلى أن البنوك والبورصات التي تتعامل معها شركته تتجه إلى دمج الأصول المرمّزة ضمن أنظمتها القائمة، مع الحفاظ على أدوار الوسطاء وأمناء الحفظ وآليات التداول التقليدية، بدلاً من استبدال البنية المالية الحالية بأنظمة جديدة بالكامل.
أما في السعودية، فيُبرز أن تجربة السجل العقاري أظهرت أن الجاهزية التقنية وحدها لا تكفي لضمان إقبال المستثمرين؛ إذ يتطلب توسيع استخدام الأصول المرمّزة تطوير قنوات تتيح الوصول إليها، إلى جانب تعزيز وعي المستثمرين بهذه الأدوات وآليات التعامل معها.
هوية رقمية واحدة لأصول متعددة
لا تقتصر عملية ترميز الأصول على تسجيلها رقمياً، بل تتطلب أيضاً تحديد المستثمرين المسموح لهم بامتلاكها وتداولها وفق الأنظمة المعمول بها. ويشرح بوبات أن هذه العملية تبدأ بالتحقق من هوية المستثمر واستيفاء متطلبات «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال، قبل منحه هوية رقمية موثقة تتضمن معلومات عن البلد أو النظام القانوني الذي يخضع له، وفئته الاستثمارية، ومدى استيفائه شروط الاستثمار.
وتتضمن الأصول المرمّزة بدورها قواعد تحدد الفئات المؤهلة لامتلاكها، والحد الأقصى الذي يمكن لكل مستثمر الاحتفاظ به، والفترات التي يُحظر خلالها بيع الأصل أو نقله، إلى جانب القيود التنظيمية المرتبطة بكل سوق. وتُفحص كل معاملة قبل تنفيذها للتأكد من استيفاء الطرفين، البائع والمشتري أو المرسل والمستقبل، للشروط المطلوبة، بما يمنع انتقال الأصول إلى مستثمرين غير مؤهلين، خصوصاً عند تداولها في الأسواق الثانوية.
ومن المزايا التي يشير إليها بوبات إمكانية استخدام الهوية الرقمية الموثقة نفسها للاستثمار في أصول مختلفة. فالمستثمر الذي استكمل إجراءات التحقق لشراء سند مرمّز يمكنه الاستفادة من تلك الإجراءات عند الاستثمار في صندوق يعمل على البنية التقنية نفسها، دون الحاجة إلى تكرار عملية التسجيل والتحقق من البداية.
ويرى أن هذه الآلية تساعد البنوك على خفض تكاليف تسجيل المستثمرين وتبسيط إجراءات التعامل معهم، دون أن يقدم أرقاماً محددة لحجم الوفورات. ويشير إلى أن البنية التحتية للسجل العقاري السعودي تتيح إدارة بيانات الهوية ونقل الأصول بين المحافظ الرقمية من خلال بوابة موحدة تخضع لضوابط تنظيمية ورقابية.
إدارة الأصول بعد إصدارها
يمثل إصدار الرمز الرقمي المرحلة الأولى فقط من إدارة الأصل، وهي عملية قد تمتد سنوات، تظل خلالها المؤسسات المالية مسؤولة عن توزيع العوائد، وسداد المبالغ المستحقة عند انتهاء الاستثمار، وتحديث سجلات المالكين، وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأصول، مثل تعديل عدد الأسهم أو نقل ملكيتها.
ويوضح بوبات أن بعض الحلول المقترحة تعتمد على إلغاء الرموز الرقمية عند تنفيذ عمليات مثل تجزئة الأسهم العكسية، التي يُدمج فيها عدد من الأسهم في عدد أقل، ثم إجراء التعديلات عبر الأنظمة المصرفية التقليدية قبل إصدار رموز جديدة. لكنه يرى أن هذا النهج يعيد العمليات الأكثر تعقيداً إلى الأنظمة القديمة، مشيراً إلى أن شركته عرضت تطبيقاً يسمح بتنفيذ هذه التعديلات مباشرة على الأسهم المرمّزة، مع الاحتفاظ بسجل دقيق للمالكين قبل العملية وبعدها.
كما تحتاج المؤسسات المالية إلى القدرة على التدخل في حالات استثنائية، مثل انتقال الملكية نتيجة الإرث أو فقدان المستثمر إمكانية الوصول إلى محفظته الرقمية، من خلال إجراءات محددة تضمن سلامة المعاملات والالتزام بالضوابط التنظيمية.
ويذكر أن «سيتلمنت» طبقت لدى أحد عملائها الخاضعين للتنظيم في المنطقة نظاماً تُصدر فيه الرموز الرقمية بحالة غير مفعّلة، ولا تصبح قابلة للاستخدام إلا بعد موافقة جهة مخوّلة. ويسمح النظام أيضاً بنقل الملكية إدارياً في حالات محددة، شرط الحصول على موافقة طرفين مخوّلين، مع الاحتفاظ بسجل دائم يوثق كل عملية والجهات التي وافقت عليها.
تكامل مصرفي مع «IBM»
في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، أعلنت «سيتلمنت» ربط منصتها لإدارة الأصول الرقمية (DALP) بنظام «IBM Digital Asset Haven»؛ بهدف تمكين المؤسسات المالية من إدارة الأصول المرمّزة وتنفيذ معاملاتها ضمن ضوابط أمنية ورقابية واضحة. وتتولى منصة «سيتلمنت» تحديد شروط امتلاك الأصول ونقل ملكيتها بين المستثمرين، في حين يتولى نظام «IBM» إدارة المحافظ الرقمية ومفاتيح التشفير المستخدمة لتفويض المعاملات، إلى جانب الموافقات المطلوبة لتنفيذها.
ويوضح بوبات أن توزيع هذه المسؤوليات يتيح للبنوك تحديد سبب رفض أي معاملة، سواء كان نتيجة عدم استيفاء شروط تداول الأصل أو غياب إحدى الموافقات اللازمة. وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة لأن التوقيع الرقمي المعتمد قد يؤدي إلى نقل ملكية الأصل فوراً؛ ما يستدعي التحقق من هوية المستخدم وصلاحياته واستيفاء شروط المعاملة قبل تنفيذها. ورغم هذا التكامل التقني، تظل المنصتان منتجين مستقلين، لكل منهما ترتيباته الخاصة بالتعاقد والترخيص والتسعير والدعم.
السيادة الرقمية ومتطلبات التشغيل المحلي
تؤثر المتطلبات التنظيمية والسيادة على البيانات في طريقة تشغيل منصات الأصول المرمّزة داخل السعودية والخليج. ويكشف بوبات عن أن المؤسسات التي تتعامل معها شركته في السعودية والإمارات اشترطت تشغيل أنظمة الإنتاج على بنية تحتية محلية، مع قبول بيئات سحابية مشتركة ومعزولة منطقياً لأغراض الاختبار وإثبات المفهوم. ويتطلب ذلك إعداد خطط لاستمرارية الخدمات والتعافي من الكوارث داخل مراكز البيانات الوطنية، إلى جانب مراعاة الحالات التي تحتاج فيها كيانات خاضعة لتنظيم منفصل إلى نسخ مستقلة من الأنظمة، حتى لو كانت تابعة لمجموعة مصرفية واحدة. وتبرز تحديات تنظيمية إضافية عندما يرتبط الأصل المرمّز بعقار يخضع لإشراف جهة مسؤولة عن تسجيل الملكيات، في حين يخضع المنتج الاستثماري المبني عليه لإشراف الجهة المنظمة لأسواق رأس المال. ويصرح بوبات بأن بعض هذه الحالات يتطلب التنسيق المبكر مع الجهتين، وقد يستدعي المرور ببيئتين تنظيميتين تجريبيتين منفصلتين.
ربط الأنظمة ومنع تكرار المعاملات
يقول بوبات إن ربط منصات ترميز الأصول بالأنظمة المصرفية القائمة يستحوذ على الجزء الأكبر من الجهد المطلوب لتنفيذ هذه المشروعات؛ إذ تحتاج البنوك إلى إظهار الأصول التقليدية والمرمّزة معاً في كشوف حسابات العملاء والتقارير المالية والرقابية، بدلاً من تشغيل أنظمة منفصلة تستدعي إجراء مقارنات ومطابقات مستمرة بين سجلاتها.
ولا تكمن الصعوبة في ربط الأنظمة تقنياً فحسب، بل في ضمان دقة العمليات وموثوقيتها. فعلى سبيل المثال، يجب ألا تُنفذ المعاملة أكثر من مرة إذا أُرسلت التعليمات نفسها مرتين، كما ينبغي تسجيل كل عملية ونقل بياناتها إلى الأنظمة المرتبطة دون تكرار، مع إمكانية تتبعها عند حدوث أي خطأ. ويوضح بوبات أن الالتزام بهذه المتطلبات يقلل الحاجة إلى مراجعة المعاملات ومطابقة السجلات يدوياً.
أما في تسوية المدفوعات، فيبرز مفهوم «التسليم مقابل الدفع» (DvP)، الذي يضمن انتقال ملكية الأصل ودفع قيمته في الوقت نفسه، بحيث تُنفذ العمليتان معاً أو لا تُنفذ أي منهما؛ ما يحد من مخاطر عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته.
ويشير إلى أن بنكاً أوروبياً تتعامل معه شركته يستخدم ودائع مصرفية مرمّزة لتسوية معاملات الأوراق المالية عبر شبكة «البلوك تشين»، مع تنفيذ عمليات الاكتتاب وتوزيع العوائد آلياً. ومع ذلك، يؤكد أن هذه الآلية لا تحل محل غرف المقاصة المركزية، التي تظل مسؤولة عن تسوية الالتزامات الصافية بين الأطراف وإدارة الضمانات المالية المطلوبة لتغطية مخاطر التداول.
الأصول المرمّزة أمام اختبار التوسع التجاري
يتوقع بوبات أن يختلف التشغيل الناضج للأصول المرمّزة عن المشروعات التجريبية التي تعتمد على إصدار أصل واحد وإدارة معظم إجراءاته يدوياً. ففي النموذج الأكثر تطوراً، تستطيع البنوك تنفيذ إصدارات متكررة وفق إجراءات مؤسسية معتمدة، في حين تتولى فرق العمليات إدارة العوائد والاستردادات والحالات الاستثنائية، ويطّلع العملاء على ممتلكاتهم التقليدية والمرمّزة ضمن كشوف موحدة. ومع توسع الاستخدام، يمكن للمؤسسة إضافة فئات جديدة من الأصول بالاعتماد على أنظمة الهوية والحفظ والموافقات القائمة، دون الحاجة إلى إطلاق مشروع تقني مستقل لكل إصدار. وتقدم التجارب المصرفية التي يستعرضها بوبات في آسيا وأوروبا أمثلة على الانتقال إلى الإصدارات المتكررة، في حين تبرز تجربة السجل العقاري السعودي أهمية الربط بين البنية التقنية والملكية القانونية. لكن التحدي الذي يظل قائماً أمام الأسواق التي بدأت تشغيل هذه التقنيات يتمثل في تحويل الجاهزية الفنية والتنظيمية نشاطاً استثمارياً مستمراً، وتطوير قنوات توزيع قادرة على جعل الأصول المرمّزة جزءاً من التعاملات المالية المعتادة، بدلاً من بقائها محصورة في مشروعات محدودة النطاق.