طوّر مهندسون في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان دييغو الأميركية روبوتاً مرناً يستطيع الركض بسرعة تصل إلى 4.72 متر في الثانية، أي نحو 17 كيلومتراً في الساعة، من دون الحاجة إلى مكونات إلكترونية للتحكم في حركته، مسجلاً بذلك أعلى سرعة لروبوت مصنوع بالكامل من مواد مرنة، وفقاً للباحثين.

ويتميز الروبوت بست أرجل، ويمكنه التحرك على أسطح مختلفة، تشمل الخرسانة والحصى والعشب والرمال، إضافة إلى نزول السلالم والسباحة والعمل تحت الماء. وصُنع الروبوت باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عملية واحدة وبمادة واحدة، في حين تعتمد آلية حركته على الهواء المضغوط الذي يمر عبر شبكة داخلية من الأنابيب والصمامات والحجرات.

سرعة تتجاوز الجيل السابق

استند التطوير الجديد إلى روبوت سابق صممه الفريق عام 2022، واستعرض تفاصيله في دراسة نُشرت عام 2025. وكان ذلك الروبوت يتحرك بسرعة لا تتجاوز أربعة سنتيمترات في الثانية، بسبب محدودية ضغط الهواء ومعدل تدفقه داخل الأجزاء المرنة.

وقاد العمل الباحث ييتشن تشاي بالتعاون مع البروفسور مايكل تولي في مختبر الروبوتات المستوحاة من الطبيعة والتصميم بكلية جاكوبس للهندسة التابعة لجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

ولزيادة السرعة؛ احتاج الباحثون إلى إعادة تصميم المكونات الداخلية لتتحمل ضغطاً أعلى وتسمح بمرور كميات أكبر من الهواء. غير أن رفع الضغط وحده لم يكن كافياً؛ لأن الهواء قد يغادر النظام قبل الاستفادة من كامل طاقته، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الحركة.

وتمكَّن الفريق من معالجة هذه المشكلة من خلال تطوير آلية تستفيد من الهواء المضغوط على مرحلتين، لترتفع سرعة الروبوت الجديد إلى أكثر من 100 ضعف سرعة النموذج السابق.

تصميم مستوحى من المحركات البخارية

اعتمد الباحثون في تحسين كفاءة النظام على مبدأ مستخدم في المحركات البخارية المركبة، التي تستفيد من تمدد البخار داخل حجرات متعددة لاستخلاص قدر أكبر من الطاقة.

وطُبقت الفكرة على الروبوت من خلال ترتيب الحجرات والصمامات بحيث يمر الهواء المضغوط أولاً عبر حجرات صغيرة مرتفعة الضغط لتشغيل الصمامات، ثم ينتقل إلى حجرات أكبر منخفضة الضغط لتحريك الأرجل.

وتسمح هذه الآلية بالاستفادة من الهواء مرتين، بدلاً من إطلاقه بعد مرحلة تشغيل واحدة، مع المحافظة على تصميم مرن يمكن إنتاجه بالطباعة ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى تجميع مكونات إلكترونية أو ميكانيكية منفصلة. وقال تشاي إن النموذج الأول أثبت إمكانية بناء روبوت يمشي بهذه التقنية، لكنه كان بطيئاً للغاية، مشيراً إلى أن الفريق سعى إلى تجاوز تلك المحدودية وصولاً إلى السرعة التي حققها التصميم الجديد.

يعتمد الروبوت على الهواء المضغوط والطباعة ثلاثية الأبعاد مع تصميم مستوحى من آلية عمل المحركات البخارية (الجامعة)

اختبارات على اليابسة وفي الماء

اختبر الباحثون الروبوت على مجموعة من الأسطح ذات الخصائص المختلفة، شملت الخرسانة والحصى والمسطحات العشبية والمواد الخشبية المستخدمة لتغطية التربة والرمال. وأظهرت التجارب قدرته على الركض فوق هذه الأسطح، إلى جانب نزول السلالم والسباحة في الماء ومواصلة العمل أثناء وجوده تحته.

وتكتسب هذه الاختبارات أهميتها من اختلاف طبيعة الاحتكاك والمقاومة بين الأسطح الصلبة والرخوة والبيئات المائية، وهي ظروف تتطلب من الروبوت المحافظة على حركة أرجله رغم تغير الوسط المحيط.

ولا يحتاج الروبوت إلى دوائر إلكترونية داخلية لتنظيم حركته، إلا أنه لا يعمل بصورة مستقلة تماماً؛ إذ لا يزال مرتبطاً بمصدر خارجي للهواء المضغوط، مثل ضاغط الهواء التقليدي.

نحو روبوتات تعمل بصورة مستقلة

يعمل الباحثون على دراسة طرق لتقليل كمية الهواء المضغوط اللازمة للتشغيل؛ بهدف تطوير نسخ تستطيع الحركة دون ارتباط بمصدر خارجي، بالاعتماد على عبوات هواء محمولة. وتشمل خطط التطوير إضافة قدرات حركية أكثر تعقيداً، تسمح بتوجيه الروبوت وتغيير مساره والتعامل مع الأجسام المحيطة به، وهي وظائف لم يعلن الفريق تحقيقها في النموذج الحالي.

ويرى الباحثون أن الروبوتات المرنة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، والتي لا تعتمد على الإلكترونيات، قد تجد استخدامات مستقبلية في البيئات التي يصعب فيها تشغيل الأنظمة الإلكترونية التقليدية، مثل المناطق ذات الإشعاع المرتفع أو المجالات المغناطيسية القوية.

وتشمل التطبيقات المحتملة مهام الاستطلاع العلمي والاستجابة للكوارث واستكشاف الفضاء، في حين يواصل الفريق تطوير نظام التشغيل الهوائي لجعله أقل اعتماداً على المعدات الخارجية، مع الحفاظ على السرعة والقدرة على التحرك فوق أنواع مختلفة من التضاريس.