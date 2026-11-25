تواجه الصورة التي لطالما حرص نادي بايرن ميونيخ الألماني على ترسيخها بوصفه «عائلة واحدة» اختباراً صعباً، في ظل الجدل المتصاعد حول طريقة تعامل النادي مع الحالة الصحية لنجمه جمال موسيالا، بعدما امتد النقاش من مسألة تعافيه إلى راتبه الضخم وتداعيات عقده طويل الأمد على حسابات النادي المالية.

وتعود معاناة موسيالا الصحية إلى صيف عام 2025، عندما شُخّص باضطراب عصبي تسبب في تعرضه لنوبات تشنج. ونجح النادي حينها في إبقاء الأمر بعيداً عن وسائل الإعلام، قبل أن يتعرض اللاعب لانهيارين على أرض الملعب خلال أغسطس (آب) الماضي، الأول أمام لايبزيغ في 15 أغسطس، والآخر بعد ثلاثة أيام أمام هايدنهايم، ما دفع اللاعب البالغ 23 عاماً إلى الكشف عن حالته عبر حسابه في «إنستغرام».

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، باتت مشاركات اللاعب ومستوى أدائه منذ ذلك الحين تحت المجهر، لكن الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت تحولاً لافتاً في طبيعة النقاش داخل أروقة النادي، بعدما أصبحت قيمة عقده وراتبه السنوي الذي قد يتجاوز 26 مليون دولار، إلى جانب الانعكاسات المالية المحتملة على بايرن، محوراً متزايداً لاهتمام مسؤوليه.

وكان أولي هونيس، الرئيس الفخري للنادي وأحد أبرز رموزه التاريخية، من فتح باب النقاش، عندما لمح خلال ظهور تلفزيوني إلى أن العقد المالي الكبير الذي وقعه موسيالا لم يعد متناسباً مع ما يستطيع اللاعب تقديمه داخل الملعب في الوقت الراهن.

ويكتسب الجدل حساسية إضافية بالنظر إلى أن بايرن مدد عقد اللاعب في فبراير (شباط) 2025 حتى عام 2030، في خطوة هدفت إلى ضمان استمرار إحدى أبرز مواهب الكرة الألمانية لسنوات طويلة، ومنحه راتباً جعله بين أصحاب الدخول الأعلى في الفريق.

لكن التطورات الصحية اللاحقة وضعت الاتفاق في سياق مختلف، خصوصاً بعد تعرض موسيالا لنوبة تشنج جديدة في الأيام الماضية، لم يُكشف عنها إلا الأحد. وتزامن ذلك مع اجتماع مجلس الإشراف والرقابة في النادي، الذي ناقش تأثير حالته الصحية على قدرته المستقبلية على مواصلة مسيرته الاحترافية بالمستوى المنتظر.

وأصبح هذا الجانب محوراً حساساً في حسابات بايرن، الذي منح أحد أبرز لاعبيه عقداً طويل الأمد بشروط مالية كبيرة، في وقت لا تزال فيه الصورة غير واضحة بشأن قدرته على استعادة المستوى الذي دفع النادي إلى تقديم ذلك العرض.

ولم يقتصر الأمر على النقاشات الداخلية، بل امتد إلى تصريحات علنية من كبار مسؤولي النادي؛ ففي اجتماع الجمعية العمومية السبت، سُئل الرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن عما إذا كان بايرن على علم بالحالة الصحية لموسيالا عندما وقّع عقده الجديد، فأجاب بوضوح أن ذلك «لم يكن هو الحال» في ذلك الوقت.

وتعكس الإجابة رغبة النادي في توضيح أن الاتفاق أُبرم في ظروف مختلفة، عندما كان موسيالا يُنظر إليه باعتباره إحدى الركائز الرياضية الأساسية للمشروع لسنوات مقبلة، وهو ما دفع الإدارة إلى تقديم عرض مالي كبير لضمان استمراره.

من جهته، عبّر كارل-هاينز رومينيغه، عضو مجلس الإشراف والرقابة، عن شكوكه بشأن قدرة اللاعب على استعادة مستواه السابق، وقال عقب مباراة الفريق أمام كولونيا في الدوري الألماني: «ما نعرفه للأسف يشير إلى أن عودته إلى المستوى الذي أظهره كثيراً هنا في هذا الملعب ستكون صعبة».

وأضاف رومينيغه أنه لا يتصور رغبة موسيالا في مغادرة النادي، كما لا يتوقع أن يقدم أي نادٍ آخر على التعاقد معه في ظل هذه الظروف.

وتضع هذه التصريحات مسألة مستقبل اللاعب الرياضي والمالي في واجهة النقاش، إذ لم يعد السؤال مقتصراً على موعد عودته إلى الملاعب، بل بات يتعلق أيضاً بمدى قدرة بايرن على الاستفادة من اللاعب الذي تعاقد معه باعتباره موهبة استثنائية قادرة على صناعة الفارق لسنوات طويلة.

وفي المقابل، حاول دريسن احتواء الجدل، مؤكداً أنه لا يرغب في الوقت الراهن في مناقشة أي تغييرات محتملة على عقد اللاعب، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في منحه الوقت الكافي للتعافي، معرباً عن أمله في أن «يعود جمال إلى ما كان عليه». وأوضح أن تقييم الوضع بصورة أكثر دقة لن يكون ممكناً قبل بداية العام المقبل.

كما أكد رئيس النادي هربرت هاينر أن بايرن سيقدم الدعم الكامل إلى اللاعب، وسيمنحه الوقت الذي يحتاج إليه للتعافي.

وتجد إدارة النادي نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين مسؤوليتها تجاه لاعب شاب يمر بظرف صحي معقّد واعتبارات مؤسسة احترافية تتحمل تكاليف مالية كبيرة لتشكيلتها، وتشكل رواتب اللاعبين جزءاً مهماً من نفقاتها.

غير أن حساسية الموقف تكمن في أن موسيالا لم يتسبب في الظروف التي يمر بها، كما أن العقود الاحترافية تظل ملزمة، بصرف النظر عن تعرض اللاعبين للإصابات أو الأمراض. ومن هنا، أثارت التصريحات العلنية بشأن حالته الصحية وقدراته الرياضية وعقده المالي انتقادات، في وقت دخل فيه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) على خط النقاش بشأن طريقة تعامل بايرن مع اللاعب الدولي الألماني.

وعلى الصعيد الرياضي، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لم يتغيب موسيالا عن أي حصة تدريبية رغم تعرضه للنوبة الأخيرة، كما عاد إلى المشاركة أمام كولونيا الجمعة الماضي، عندما خاض 20 دقيقة في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، في أول ظهور له مع الفريق منذ سبتمبر (أيلول).

وتمثّل هذه المشاركة بداية مرحلة جديدة في رحلة عودته، لكنها تفتح في الوقت ذاته فترة من الانتظار بالنسبة إلى بايرن، الذي بات يترقب تطورات حالته وسط حسابات رياضية ومالية متداخلة.

فإذا نجح موسيالا في استعادة مستواه السابق قد يفقد الجدل بشأن عقده أهميته سريعاً، أما إذا استمرت قدرته على الأداء بالمستوى ذاته محدودة على المدى الطويل، فمن المرجح أن تظل قيمة الاتفاق المالي موضع نقاش داخل النادي.

وهنا تكمن الإشكالية الأساسية التي تواجه بايرن؛ إذ تحولت حالة صحية استثنائية يمر بها أحد أبرز لاعبيه إلى نقاش علني حول القيمة المالية لعقده، بعدما أسهمت تصريحات مسؤولي النادي في جعل المسألتين متداخلتين بصورة يصعب الفصل بينهما.