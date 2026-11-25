دفعت القاهرة مجدداً نحو مسار الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، بعد جمود لأسابيع شهدت تعثر عقد اجتماع الفصائل بالقاهرة. وخلال لقاء جمع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، الأربعاء، في القاهرة، أكد عبد العاطي، أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتكثيف جهود الحوار الوطني.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس» منذ عام 2007، وسط مساعٍ متكررة برعاية مصرية للتوصل إلى مصالحة وطنية وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت حركة «فتح»، في بيان، إن مشاورات القاهرة تمهد لإطلاق حوار وطني شامل من خلال التوصل إلى تفاهمات مع حركة «حماس» وبقية الفصائل، في إطار جهود تقودها مصر لإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف السياسي الفلسطيني. لكن الحوار لم يعقد.

وزير الخارجية المصري خلال استقبال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» الأربعاء في القاهرة (صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب أن زيارة الرجوب إلى القاهرة مرتبطة بالمساعي المصرية لإكمال ملف المصالحة. وتوقع عودة زخم الحوارات أو التوافقات الفصائلية في المرحلة المقبلة في ظل تحديات تعيق توافق الفصائل حالياً تتمثل في ملف الانتخابات وترتيباتها وجدولها الزمني، إلى جانب ملف غزة وإدارتها.

ويوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة أن التحركات المصرية نحو المصالحة الفلسطينية ستظل متواصلة لكن ملف المصالحة الداخلية لم يعد العنصر الأساسي في هذه المرحلة، بل قد يشكل ذريعة لإسرائيل لعرقلة الترتيبات المرتبطة بإدارة قطاع غزة، باعتبار هذا التوقيت قد يمنح إسرائيل حجة لرفض أي مسار يفضي إلى مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، استناداً إلى الطروحات المرتبطة بخطة ترمب التي تشير إلى عدم مشاركة «حماس» في أي سلطة.

وأشار إلى أن تجارب الحوار الوطني السابقة تكررت دون أن تحقق نجاحاً، لافتاً إلى أن حركة «حماس» تمر بحالة ضعف شديدة قد تدفعها إلى محاولة الاحتماء بأي غطاء أو تبني خطاب أكثر ليونة واعتدالاً في أوقات التراجع.

واستعرض وزير الخارجية المصري خلال اللقاء مع الرجوب كذلك، الجهود والاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي للسلام بكل مراحلها. وأشار إلى أهمية تنفيذ انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة للمضي قدماً في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وحذر عبد العاطي من خطورة المساعي الرامية إلى فرض أمر واقع على الأرض وتقويض فرص تجسيد حل الدولتين، ومشدداً على رفض مصر الكامل لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها، وضرورة الحفاظ على الوضعين التاريخي والقانوني القائمين للمقدسات الدينية في القدس. وتواصل تل أبيب تصعيدها الأمني ضد القطاع دون تقدم في مسار اتفاق غزة الذي عقد قبل نحو عام بهدف وقف نهائي للحرب.