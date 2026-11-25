يتصاعد الاحتقان لدى قطاعات واسعة من الليبيين إزاء تهريب سلع غذائية مدعومة إلى دول الجوار، وسط أزمة غلاء وتراجع لقيمة الدينار.

وخلال الأشهر الماضية، دأب نشطاء ومدونون ليبيون على تداول مقاطع مصورة ترصد قوافل من شاحنات النقل الثقيل، محملة بأطنان من المواد الغذائية، وهي تشق المسالك الصحراوية نحو الحدود.

وبلغ الغضب ذروته مع تداول مقاطع لمهربين أجانب يتباهون بشحن عشرات الأطنان من السكر والمعكرونة، في وقت تواجه فيه الأسر أعباء معيشية كبيرة.

هذا الاحتقان، حسب وزير الشؤون الاقتصادية الأسبق بحكومة «الوحدة الوطنية»، سلامة الغويل، دفع المواطنين إلى توثيق عمليات التهريب بجوالاتهم ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عاداً ذلك «آلية مقاومة مجتمعية» فرضها الانقسام الحكومي، وغياب استراتيجية موحدة لإدارة الاقتصاد وتأمين الحدود.

ولم يكن تتبع التهريب عبر كاميرات الجوالات مألوفاً قبل سنوات، حين لم تكن أسعار الغذاء تشكل عبئاً على الليبيين؛ لكن الغلاء الذي التهم دخول ومدخرات الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل دفع المواطنين، وفق الغويل، إلى رصد المهربين وتصويرهم والضغط على الأجهزة الأمنية لملاحقتهم.

مواطن ليبي في أحد محلات المواد الغذائية بمدينة بنغازي شرق ليبيا (الشرق الأوسط)

وتواجه السوق الليبية قفزة في أسعار الغذاء رصدتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بنسبة 18 في المائة، في ظل تدهور العملة المحلية واعتماد البلاد شبه الكامل على الاستيراد.

فيما تشير أرقام رسمية إلى ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلك بنسبة 20.3 في المائة، وفق بيانات مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لسلطات طرابلس.

وانتقد الغويل التوسع في منح «الاعتمادات المستندية» لاستيراد سلع تفوق حاجة السكان، موضحاً أن بعض التجار يحصلون على الدولار من المصرف المركزي بسعره الرسمي، البالغ نحو 6 دنانير، ثم يبيعون بضائعهم وفق سعر العملة في السوق الموازية، الذي تخطى 11 ديناراً، محققين أرباحاً كبيرة تتضاعف عند تهريب السلع إلى الخارج.

وتكشف بيانات مصرف ليبيا المركزي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي جانباً من الاختلال، إذ بلغت الإيرادات النفطية نحو 17.6 مليار دولار، مقابل التزامات بالنقد الأجنبي وصلت إلى 22.3 مليار دولار، استحوذت الاعتمادات المستندية وحدها على 10.11 مليار دولار منها.

بدوره، قدَّر وزير الاقتصاد والتجارة السابق، محمد الحويج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الواردات الليبية تغطي «احتياجات نحو 30 مليون نسمة وفق معيار نصيب الفرد من السلع الاستهلاكية»، وهو ما يفوق كثيراً عدد سكان البلاد، الذي يقدره موقع «وورلدوميتر» بنحو 7.54 مليون نسمة، في ظل غياب الإحصاءات الرسمية.

وبالتزامن مع التوثيق الشعبي وتصاعد الدعوات الاجتماعية والدينية المطالبة بمواجهة احتكار السلع وتهريبها، أعلنت الأجهزة الأمنية في طرابلس، مطلع الشهر الحالي، إحباط محاولة تهريب كبرى، بضبط 15 شاحنة محملة بالدقيق (الطحين) والسكر والزيت، وتوقيف عشرات السائقين لنقلهم سلعاً مدعومة دون فواتير.

ويربط المحلل السياسي الليبي عمر بوسعيدة اتساع التوثيق عبر منصات التواصل بتركيز المواطنين الكبير على أوضاعهم المعيشية، في ظل استمرار الجمود السياسي، فضلاً عن شعورهم بالاستفزاز لدى مقارنة تراجع قدرتهم الشرائية بتقارير محلية عن التضخم السريع لثروات التجار والمهربين.

وقال بوسعيدة لـ«الشرق الأوسط» إن تعليقات الليبيين على المقاطع المصورة «لم تعد تكتفي بالمطالبة بأقصى العقوبات ورفع الغرامات أو ضرب الشاحنات بالطائرات المسيّرة، بل امتدت إلى أفكار موضوعية تستحق الدراسة، مثل إنشاء مراكز لتجميع السلع وإعادة تصديرها، بما يعزز مكانة البلاد الاقتصادية».

ويبدو أن شبكات التهريب لم تكن وليدة اليوم أو قبل سنوات قليلة، بل إنها حسب تقديرات مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، نشطت في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، وتمكنت بفضل أرباحها الضخمة من توسيع نفوذها، وامتلاك أساطيل شاحنات، وتوظيف أتباع، وشراء ذمم بعض المسؤولين.

واتهم عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بعض العناصر القاطنة بالمناطق الحدودية بممارسة التهريب، مستفيدة من معرفتها الدقيقة بالدروب والمسالك الصحراوية.

وعزا التفاعل الواسع مع المقاطع التي تُظهر عناصر أجنبية في عمليات التهريب، خصوصاً في الجنوب، إلى تداخل أكثر من مصدر للقلق لدى الليبيين، بين استنزاف السلع، وتصاعد أزمة الوجود الأجنبي غير الشرعي، ونقص المواد الأساسية في مناطق حدودية تعبر منها الشاحنات إلى دول الجوار.

ورغم إقراره بازدياد الظاهرة، يرى الباحث الأمني أن «نشطاء مقربين من الحكومتين المتنازعتين يعمدون إلى تضخيم هذه المقاطع تحديداً»، عادّاً أن السلطات تحاول استثمار الغضب الشعبي الناجم عن الغلاء ونقص المحروقات لتوجيه الرأي العام وصرف الانتباه عن مسؤوليتها.

وفي المقابل، يرى بوسعيدة أن «الجيش الوطني»، إلى جانب حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، يبذلان جهوداً لتقليص الظاهرة، لكنه يشير إلى صعوبة القضاء عليها بالكامل دون تنسيق إقليمي ودولي كافٍ.