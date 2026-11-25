بعد خمسة أشهر من مغادرته العراق وصدور مذكرة قبض بحقه، أعلنت السلطات في بغداد، الأربعاء، القبض على مدير الموانئ العراقية في القاهرة بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وذكرت «وكالة الأنباء العراقية»، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه «تم في القاهرة إلقاء القبض على مدير عام موانئ العراق سابقاً فرحان الفرطوسي بتهم فساد».من جهته، أوضح مصدر في هيئة النزاهة العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الفرطوسي «استدرج من دولة أوروبية»، مشيراً إلى أن «القبض عليه تم في القاهرة بالتنسيق مع السلطات المصرية التي تحفظت عليه بانتظار تحديد إجراءات التسليم».

وكانت الحكومة العراقية قررت «سحب يد» الفرطوسي من مهامه لمدة 60 يوماً في 1 يونيو (حزيران) 2026 وتكليف بديل بإدارة الشركة وكالة، ثم أُحيل إلى التقاعد في 18 يونيو 2026.

لكن الفرطوسي غادر العراق في 30 يونيو 2026 عقب صدور مذكرات قضائية بحقه.

وتولى الفرطوسي المقرب من أجواء التيار الصدري منصبه في يونيو 2020، وأثيرت حوله شبهات تتعلق بالفساد في الموانئ.

وفي 2024، بدأت تحركات نيابية للمطالبة بإقالة الفرطوسي وفتح تحقيق في شبهات فساد ومخالفات داخل شركة الموانئ، وقدم نواب طلباً إلى رئيس الوزراء السابق لإقالته ومنعه من إبرام التعاقدات.

ويمتلك العراق 6 موانئ رئيسية جميعها في محافظة البصرة الجنوبية، إضافة إلى منصات عائمة وموانئ فرعية، تمتد على إطلالة بحرية وحيدة في الخليج العربي تمتد لنحو 58 كيلومتراً.

مدير الموانئ السابق فرحان الفرطوسي (واع)

مكافحة سرقة النفط

إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الأربعاء، إحباط عمليات لسرقة وتهريب النفط ومشتقاته في محافظتي ذي قار (جنوب) وكركوك (شمال)، ضمن ما تقول السلطات إنها «جهود لمكافحة سرقة النفط ومشتقاته وتهريبها».

وذكر الجهاز في بيان صحافي أن «مفارز الأمن الوطني في ذي قار، وبناءً على معلومات استخبارية ضبطت خرقاً في أنبوب النفط (عقدة 24) في منطقة اللحيس التابعة إدارياً لمحافظة البصرة»، موضحة أن الخرق عبارة عن «ثلاثة خراطيم مرتبطة بصمامات مثبتة على الأنبوب، كانت تُستخدم في سحب النفط وتحميله بالصهاريج لغرض التهريب، وجرى غلقها بالتنسيق مع الجهات الفنية».

وفي كركوك، أفاد الجهاز بأنه «ضبط عجلة معدّة لتهريب المشتقات النفطية، أُجريت عليها تحويرات غير أصولية تضمنت فتحات في جوانبها لتفريغ المنتوج، كما عُثر داخل خزانها على مادة النفط الأبيض، وجرى القبض على المتهم».

وكشف تقرير استخباري حكومي عراقي، مساء الثلاثاء، عن مسارات لتهريب النفط من كركوك والسليمانية إلى إيران ومنها إلى أفغانستان، فضلاً عن عمليات تهريب عبر منطقة فيشخابور باتجاه تركيا.

وأشار التقرير الذي تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) مقتطفات منه، إلى «استخدام السوق الأفغانية لتصريف منتجات الطاقة الإيرانية الممزوجة بالنفط العراقي، وأن النفط المهرب يُستخرج بصورة رسمية من شركة نفط الشمال، قبل تحويل حصص منه بصورة غير رسمية إلى عمليات التهريب».

ألسنة اللهب تتصاعد من مشاعل الغاز في حقول النفط بمدينة كركوك العراقية (أرشيفية - رويترز)

تلاعب جمركي

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، إحالة 16 شركة إلى القضاء، إثر الكشف عن حالات تلاعب بالإعفاءات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فضلاً عن التوصية باسترداد مبالغ مالية بلغت 26 ملياراً و500 مليون دينار عراقي لصالح خزينة الدولة. طبقاً لبيان صادر.

وقال مدير هيئة الجمارك، ثامر قاسم داود، إن «الفريق المركزي لمتابعة الإعفاءات الجمركية نفذ عمليات رقابية وتدقيقية ميدانية واسعة، شملت زيارة 145 مشروعاً في 13 محافظة عراقية، ضمن القطاعين العام والخاص، للتحقق من مدى التزام الجهات المستفيدة بالضوابط القانونية والأغراض التي مُنحت الإعفاءات والتسهيلات الجمركية على أساسها».

وأكد داود أن «الإعفاءات والتسهيلات الجمركية تمثل إحدى الأدوات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة لدعم المشاريع الخدمية والاستراتيجية، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل وعدم السماح باستغلال هذه الامتيازات لتحقيق مكاسب غير مشروعة».