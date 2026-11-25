مصدر رسمي: الزيدي لا يعتزم إرسال قوات عسكرية إلى كردستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345546-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
مصدر رسمي: الزيدي لا يعتزم إرسال قوات عسكرية إلى كردستان
معبر إبراهيم خليل الحدودي بين العراق وتركيا عند مشارف مدينة زاخو في كردستان العراق (رويترز)
أكد مصدر رسمي مخول أن الحكومة العراقية لا تعتزم إرسال قوات عسكرية إلى إقليم كردستان لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أن حل مشكلة التهريب عبر تلك المعابر يتم وفق آليات الدستور، وبالتنسيق بين السلطتين الاتحادية في بغداد، والإقليمية في أربيل.
وجاء الموقف الحكومي بعدما سادت مخاوف كردية من دخول قوات اتحادية إلى إقليم كردستان على خلفية تقارير استخبارية كشفت مسارات لتهريب النفط من كركوك والسليمانية (شمال) إلى إيران، ومنها إلى أفغانستان.
وتداولت منصات كردية مقاطع فيديو عن وحدات عسكرية من قوات البيشمركة تنتشر على طرق رابط بين مدن إقليم كردستان ومحافظات في العراق، دون أن يتسنى التحقق من صحتها.
ونفى المصدر العراقي المخول أنباء متداولة عن قيام رئيس الحكومة علي الزيدي بتحريك قوات عسكرية لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم، الرسمية منها وغير الرسمية.
وقال المصدر الرسمي المخول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا وجود لمثل هذه النوايا على الإطلاق (...)، لن يحدث، لأنه لا حاجة لمثل هذا التصرف».
ودعا المصدر العراقي الأطراف المعنية بالأزمة إلى «تجنب لغة التصعيد، واللجوء إلى القنوات الرسمية لإيجاد الحلول المنسجمة مع القوانين السارية»، مشيراً إلى أن «الخلاف بين الإقليم والمركز يتعلق بالدرجة الأساس بمنافذ الإقليم التي تجري خلالها عمليات تهريب، ولا بد من السيطرة عليها بالتعاون بين بغداد وأربيل طبقاً للدستور».
طريق الحل
ورجح المصدر اتجاه الأزمة الراهنة نحو الحل، لكنه أكد أن الحكومة الاتحادية تشترط أن تكون على دراية تامة بكل ما يجري في تلك المنافذ، كما هو الحال في بقية المنافذ بجميع أنحاء البلاد، والتي وضعت خطة متكاملة للسيطرة عليها، ومنع كل أشكال التهريب.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي أمر الثلاثاء السلطات الاتحادية بالسيطرة على المعابر الحدودية التي يديرها إقليم كردستان، بعد تحقيق بشأن تهريب النفط بشركة «نفط الشمال» الحكومية.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة في أربيل. ووجّه رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، رسالة إلى بغداد أكد فيها «ضرورة التمسك بأسس الدستور، والركون إلى الحكمة في حل المشكلات»، فيما عبّر عن رفضه لاتخاذ القرارات انطلاقاً من «المزاج الشخصي».
وقال بارزاني إن «كردستان العراق صاحب حق مشروع وأصيل، ولن يقبل بالخضوع لقرارات مخالفة للدستور».
من جهته، وصف رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قرارات بغداد بـ«غير المقبولة بأي شكل من الأشكال»، مشدداً على أن «باب الحوار مع الحكومة الاتحادية لا يزال مفتوحاً للتوصل إلى اتفاق مشترك».
«إملاءات خارجية»
ونفت الحكومة العراقية اتهامات بشأن «تلقي إملاءات من الخارج». وأكدت في بيان أن «العراق دولة ذات سيادة كاملة، ديمقراطية اتحادية، تستمد سلطاتها وشرعية مؤسساتها من الدستور وإرادة شعبها»، مؤكداً أن الحكومة تمارس مسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية باستقلالية تامة.
وأضاف البيان أن «القرار العراقي شأن وطني خالص، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة داخل حدود العراق المعترف بها دولياً تنطلق من إرادتها المستقلة، وتستند حصراً إلى صلاحياتها الدستورية، ومسؤولياتها القانونية، ولا تأتي استجابة لتشجيع أو إملاء أو توجيه من أي طرف خارجي».
وتابع البيان أن الحكومة العراقية «لا تستمد شرعية قراراتها من مواقف الدول، أو توجهاتها، ولا تنتظر تشجيعاً من أحد لممارسة مسؤولياتها الدستورية، والسيادية»، ومشدداً على أن مصلحة العراق وحقوق شعبه ومتطلبات أمنه واستقراره هي التي تحكم تحركاتها.
محاولاً دفع التهمة عن نفسه، اتهم نائبٌ عراقي متورط في أنشطة تهريب، الثلاثاء، فصيلَ «النجباء» بالاستيلاء على أرض يمر بها أنبوب نفط في النجف...
فاضل النشمي (بغداد)
جنوب لبنان أمام معادلة أممية جديدة بعد انتهاء مهام «يونيفيل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345572-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84
جنوب لبنان أمام معادلة أممية جديدة بعد انتهاء مهام «يونيفيل»
الجنرال الإيطالي ديوداتو أبنيارا يتفقد مجموعة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» جنوب لبنان يوم 21 سبتمبر 2026 (رويترز)
تفتح المشاورات بشأن مستقبل الحضور الأممي في جنوب لبنان -والمعلومات المتداولة عن صوغ قرار دولي خارج الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بلغة إلزامية صارمة- الباب أمام تساؤلات قانونية وعسكرية حول الالتزامات التي قد تترتب على لبنان، وإسرائيل، وصلاحيات القوة البديلة لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) التي تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتكتسب المشاورات أهمية إضافية في ظل الحديث عن إدراج ما جاء في اتفاق الإطار الثلاثي ضمن المرجعية الأممية، خصوصاً لجهة حصرية السلاح بأيدي الدولة اللبنانية، وآليات التحقق من خلو مناطق في الجنوب من مسلحي «حزب الله»، ومصير الانسحاب الإسرائيلي، وسط مخاوف من اختلال التوازن بين التزامات الطرفين اللبناني، والإسرائيلي.
بانتظار بلورة الصيغة النهائية
في السياق، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، فادي علامة، أن الأفكار المتداولة بشأن الحضور الأممي جنوباً لم تتبلور بعد، مشدداً على ضرورة استمراره، ودعم الجيش، والأخذ بوجهة نظر لبنان في هذا الخصوص. وقال علامة لـ«الشرق الأوسط» إن «الصيغة التي يجري طرحها ليست واضحة حتى الآن»، مضيفاً: «نحن نؤكد ضرورة أن يضمن أي قرار أممي جديد، في حال صدوره، وجود حضور أممي يراقب ويرصد كل ما يجري، ويكون وجوده داعماً لدور الجيش اللبناني».
ومع تأكيد المسؤولين في لبنان على ضرورة أن يبقى القرار 1701 مرجعية قانونية لأي ترتيبات جنوب البلاد، لفت علامة إلى أن اللجنة النيابية ناقشت الموضوع، الثلاثاء الماضي، مع وفد فرنسي، موضحاً أنه «من الضروري أن يكون هناك نوع من التفاهم (مع الفرنسيين)، وأن تأخذ الصيغة بوجهة نظر لبنان». وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس الجو العام لبنانياً، دون الخوض في التفاصيل.
الإلزام وحدود استخدام القوة
وميّز أستاذ القانون الدكتور علي مراد بين الإلزام القانوني بالقرارات الدولية، والصلاحيات العسكرية للقوات الأممية، والتفويض باستخدام القوة لفرض التنفيذ.
وقال مراد لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم صدور القرار تحت الفصل السابع لا يعني أنه مجرد توصية، أو أنه خالٍ من الإلزام، فالقوة القانونية لقرار مجلس الأمن تتحدد أيضاً من خلال صياغة فقراته التنفيذية»، موضحاً تفاوت الدلالات في عبارات مثل «يقرر»، و«يطالب»، و«يدعو».
وأضاف: «وفق المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن، وتنفيذها. لذلك يمكن أن يتضمن قرار خارج الفصل السابع لغة واضحة، وإلزامية، من دون أن يتحول تلقائياً إلى قرار يجيز استخدام القوة ضد الدولة المعنية».
وميّز مراد بين ثلاثة مستويات، أولها الإلزام القانوني، إذ «يمكن للقرار أن يفرض التزامات واضحة على لبنان، وإسرائيل، كاحترام وقف الأعمال العدائية، والخط الأزرق، وحصر السلاح، والوجود المسلح جنوب الليطاني بالدولة اللبنانية، و(اليونيفيل)».
أما الثاني، فهو يتعلق بصلاحيات القوة الدولية، إذ «يمكن لمجلس الأمن أن يمنح القوة قواعد اشتباك قوية، مثل حماية عناصرها، ومواقعها، وضمان حرية حركتها، وحماية المدنيين المعرّضين لخطر وشيك، ومنع استخدام منطقة عملياتها في أعمال عدائية».
ويتعلق الثالث بفرض القرار على لبنان بالقوة، وهو «أمر مختلف تماماً ولا يُستنتج من مجرد استعمال لغة إلزامية، فهو يحتاج إلى تفويض صريح، وواضح، وإلى تحديد الجهة التي تستخدم القوة، وأهدافها، وحدودها، وغالباً ما يرتبط بالفصل السابع».
القرار 1701 نموذجاً
ورأى مراد أن القرار 1701 يقدم النموذج الأوضح، إذ فوّض «يونيفيل» باتخاذ «جميع الإجراءات الضرورية» ضمن مناطق انتشارها، وحدود قدراتها، لحماية أفرادها، وحرية حركتها، ومقاومة عرقلة مهمتها بالقوة، وحماية المدنيين المعرّضين لخطر وشيك.
واستدرك: «لكنه لم يحوّلها إلى جيش دولي مكلف بنزع سلاح (حزب الله) بالقوة، أو بمداهمة المنازل والقرى بصورة مستقلة، أو بالحلول محل الجيش اللبناني في فرض الأمن، والسيادة»، مؤكداً أن «المسؤولية الأساسية عن الأمن وتنفيذ حصرية السلاح بقيت على عاتق الدولة والجيش اللبنانيين».
وطرح مراد تساؤلات بشأن القوة البديلة: «هل يتطلب انتشار القوة موافقة لبنان؟ وهل دورها المراقبة، والمساندة، أم التنفيذ المباشر؟ وهل تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني، أم بصورة مستقلة؟ وهل يقتصر استخدام القوة على الدفاع عن النفس، وحماية المدنيين، وحرية الحركة؟ أم تُمنح صلاحية البحث والمداهمة وضبط السلاح وتوقيف الأشخاص بالقوة؟ وهل تستطيع مواجهة أي طرف لبناني مسلح، أم تكتفي برصد الخروقات، وإبلاغ مجلس الأمن؟».
وشدد على أن «القرار خارج الفصل السابع قد يكون ملزماً قانونياً، وقوي الصياغة، لكنه لا يمنح تلقائياً حق استخدام القوة ضد لبنان، أو داخل أراضيه»، لافتاً إلى أن «الأثر العسكري يتوقف على التفويض التفصيلي، وقواعد الاشتباك، وموافقة لبنان، والعلاقة المحددة بين القوة الدولية والجيش اللبناني».
وأكد أن «(اليونيفيل)، حتى بصيغتها المعززة بعد عام 2006، هي قوة حفظ سلام قوية نسبياً، وليست قوة إنفاذ عسكري بموجب الفصل السابع».
الفصل السادس بمضمون أكثر صرامة
ورجّح الأستاذ المحاضر في جامعات باريس، الدكتور محيي الدين الشحيمي، صدور قرار تحت الفصل السادس بمضمون يقترب في صرامته من السابع، حيث يحافظ على مكتسبات «يونيفيل»، ويراعي مقتضيات المرحلة السياسية، والميدانية، والإجرائية.
وأوضح الشحيمي لـ«الشرق الأوسط» أن الخيارات تشمل استمرار القوة الأممية، أو تعديل مهمتها، أو تشكيل قوة متفق عليها بين لبنان وإسرائيل بمشاركة دولية، أو تحت مظلة أميركية.
وعزا التوجه نحو صيغة أكثر صرامة «إلى معوقات التنفيذ المرتبطة بـ(حزب الله)، والسلوك الإسرائيلي، والإيراني، والتعقيدات البيروقراطية اللبنانية، والفجوة بين القرارات الحكومية وتنفيذها، وسط مخاوف دولية من مواجهة جديدة، خصوصاً مع تهديد إسرائيل بتولي المهمة إذا لم تنفذها الدولة اللبنانية». وأشار إلى مساعٍ فرنسية لبلورة صيغة تنفيذية توافقية تراعي المواقف الأميركية، والروسية، والصينية، وتتجنب حق النقض.
وأوضح أن «الاختلاف بين الفصلين لا يكمن بالضرورة في الإلزامية، بل في آليات التنفيذ... ففي الفصل السادس هناك تنفيذ للقرار بالشراكة بين المنظومة الأممية والدولة صاحبة السيادة»، فيما يتيح الفصل السابع تدابير قسرية.
وأضاف أن القرار المرجح صدوره تحت الفصل السادس ستكون «ديباجته ومتنه قريبين جداً من الفصل السابع»، ببنود قانونية وتحذيرية وإجرائية صارمة، مرجحاً أن تضم القوة عسكريين، ومفتشين، ومراقبين مدنيين، بصلاحيات وانتشار جغرافي وحرية تحرك وقدرات أمنية أوسع، وبالتنسيق مع المؤسسات اللبنانية الشرعية.
وأكد الشحيمي أن «القرار 1701 لن يتغير، وما يجب أن يتغير هو نمط تطبيقه»، مشيراً إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024 رسم خريطة طريق لتنفيذه، وأن السلطات اللبنانية لا تملك صلاحية استنسابية، إذ يتعين على الجيش والأجهزة الأمنية التحقق من الخروقات المبلّغ عنها، ومعالجتها، مشدداً على بقاء المرجعيات الدولية والاتفاق ضمن إطار تنفيذي أكثر صرامة، وفاعلية، مع استمرار الشراكة مع الدولة اللبنانية.
غطاء قانوني لحملة الزيدي... ولا خطط لإرسال قوات إلى كردستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345569-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
غطاء قانوني لحملة الزيدي... ولا خطط لإرسال قوات إلى كردستان
ألسنة لهب تتصاعد من أبراج الشعلة في حقول النفط بكركوك في العراق في أكتوبر 2017 (رويترز)
حصلت الحكومة العراقية على غطاء قانوني لقراراتها الإدارية بشأن المنافذ الحدودية في كردستان وحقول النفط في المناطق المتنازع عليها، مجددة عزمها مواصلة الحملة الأخيرة لمكافحة التهريب، بينما نفت أي خطط لإرسال قوات عسكرية إلى الإقليم.
وأكد مصدر رسمي مخول أن الحكومة العراقية لا تعتزم إرسال قوات عسكرية إلى إقليم كردستان لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أن حل مشكلة التهريب عبر تلك المعابر يتم وفق آليات الدستور بالتنسيق بين السلطتين الاتحادية في بغداد والإقليمية في أربيل.
وجاء الموقف الحكومي بعدما سادت مخاوف كردية من دخول قوات اتحادية إلى إقليم كردستان على خلفية تقارير استخبارية كشفت عن مسارات لتهريب النفط من كركوك والسليمانية (شمال) إلى إيران ومنها إلى أفغانستان.
وتداولت منصات كردية مقاطع فيديو عن وحدات عسكرية من قوات البيشمركة تنتشر على طريق رابط بين مدن إقليم كردستان ومحافظات في العراق، دون أن يتسنى التحقق من صحتها.
هل ترسل بغداد قوات إلى كردستان؟
نفى المصدر العراقي المخول أنباء متداولة عن قيام رئيس الحكومة علي الزيدي بتحريك قوات عسكرية لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم، الرسمية منها وغير الرسمية.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا وجود لمثل هذه النوايا على الإطلاق (...) لن يحدث لأنه لا حاجة لمثل هذا التصرف».
ودعا المصدر العراقي الأطراف المعنية بالأزمة إلى «تجنب لغة التصعيد واللجوء إلى القنوات الرسمية لإيجاد الحلول المنسجمة مع القوانين السارية»، مشيراً إلى أن «الخلاف بين الإقليم والمركز يتعلق بالدرجة الأساس بمنافذ الإقليم التي تجري خلالها عمليات تهريب، ولا بد من السيطرة عليها بالتعاون بين بغداد وأربيل طبقاً للدستور».
ورجح المصدر اتجاه الأزمة الراهنة نحو الحل، لكنه أكد أن «الحكومة الاتحادية تشترط أن تكون على دراية تامة بكل ما يجري في تلك المنافذ، كما هو الحال في بقية المنافذ في كل أنحاء البلاد والتي وضعت خطة متكاملة للسيطرة عليها ومنع كل أشكال التهريب».
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي أمر، الثلاثاء، السلطات الاتحادية بالسيطرة على المعابر الحدودية التي يديرها إقليم كردستان، بعد تحقيق بشأن تهريب النفط بشركة نفط الشمال الحكومية.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة في أربيل. ووجّه رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، رسالة إلى بغداد أكد فيها «ضرورة التمسك بأسس الدستور والركون إلى الحكمة في حل المشكلات»، فيما عبّر عن رفضه لاتخاذ القرارات انطلاقاً من «المزاج الشخصي».
وقال بارزاني إن «كردستان العراق صاحب حق مشروع وأصيل، ولن يقبل بالخضوع لقرارات مخالفة للدستور».
من جهته، وصف رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قرارات بغداد بـ«غير المقبولة بأي شكل من الأشكال»، مشدداً على أن «باب الحوار مع الحكومة الاتحادية لا يزال مفتوحاً للتوصل إلى اتفاق مشترك».
«إملاءات خارجية»
ونفت الحكومة العراقية اتهامات بشأن «تلقي إملاءات من الخارج». وأكدت في بيان أن «العراق دولة ذات سيادة كاملة، ديمقراطية اتحادية، تستمد سلطاتها وشرعية مؤسساتها من الدستور وإرادة شعبها»، مؤكدة أن الحكومة تمارس مسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية باستقلالية تامة.
وأضاف البيان أن «القرار العراقي شأن وطني خالص، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة داخل حدود العراق المعترف بها دولياً تنطلق من إرادتها المستقلة، وتستند حصراً إلى صلاحياتها الدستورية ومسؤولياتها القانونية، ولا تأتي استجابة لتشجيع أو إملاء أو توجيه من أي طرف خارجي».
وتابع البيان أن الحكومة العراقية «لا تستمد شرعية قراراتها من مواقف الدول أو توجهاتها، ولا تنتظر تشجيعاً من أحد لممارسة مسؤولياتها الدستورية والسيادية»، مشدداً على أن مصلحة العراق وحقوق شعبه ومتطلبات أمنه واستقراره هي التي تحكم تحركاتها.
من جهته، كرر مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، ما وصفه باستخدام «اللغة العسكرية والتهديد» في البيان الصادر باسم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مطالباً بالتنفيذ الكامل للدستور العراقي، لا سيما المادة 140.
وقال المجلس، في بيان أعقب اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية تمثل محور الاجتماع، معرباً عن قلقه واستيائه من البيان المذكور، وعدّه انتهاكاً دستورياً وتجاوزاً للحقوق الدستورية للإقليم، ومؤشراً على عدم الإيمان بالنظام الاتحادي ومحاولة لإعادة العراق إلى النظام المركزي.
ودعت حكومة الإقليم إلى تأسيس مجلس الاتحاد العراقي وإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمواد الدستورية، بما يضمن تمثيل جميع مكونات العراق.
غطاء قانوني
لكن قرارات الزيدي بخصوص إقليم كردستان حصلت على غطاء قانوني بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، الأربعاء، بأن بغداد يمكنها نشر قوات اتحادية لتأمين الحدود الدولية للعراق، بما في ذلك تلك الواقعة في الأراضي التي يديرها إقليم كردستان. وذكرت المحكمة أن بإمكان السلطات الاتحادية الإشراف على الدوائر العاملة في جميع المنافذ الحدودية، بما في ذلك تلك الواقعة في إقليم كردستان.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن المحكمة أكدت ضرورة تنسيق بغداد مع الحكومات في الأقاليم والمحافظات بشأن إدارة الجمارك.
وأشارت المحكمة إلى أن «إنشاء منظومة وطنية موحدة لأتمتة المنافذ الحدودية والجمارك وربطها إلكترونياً بالوزارات والهيئات الاتحادية المختصة في جميع أنحاء العراق، بما فيها المنافذ الواقعة في إقليم كردستان، ووضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والجمركية اللازمة لتشغيلها، يدخل ضمن اختصاص السلطات الاتحادية في رسم السياسة المالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات».
وأكدت كذلك أن «إدارة النفط والغاز المستخرج تتولاها الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، وأن ملكية النفط والغاز تعود إلى جميع أبناء الشعب العراقي، ولوزارة النفط الاتحادية والجهات الرقابية الاتحادية المختصة ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية في الإشراف والرقابة والتدقيق على الحقول والعمليات والعقود المتعلقة بإنتاج النفط والغاز واستخراجهما وتسويقهما وتصديرهما».
من جهته، دعا مجلس القضاء الأعلى الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان والقوى السياسية المعنية كافة إلى الالتزام بما تم النص عليه في الدستور الدائم للبلاد.
لجنة مشتركة للحوار
في بغداد، اجتمع وفد من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» برئاسة هوشيار زيباري، عضو الهيئة التنفيذية للمكتب السياسي، مساء الثلاثاء، مع رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي.
وقال عبد المحسن سعدون، عضو وفد الحزب الذي شارك في الاجتماع، الأربعاء، إنه «ناقش القرارات والبيانات الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي بخصوص إقليم كردستان»، مضيفاً أنهم طالبوا الحلبوسي، بصفته رئيساً للسلطة التشريعية، بأن «يؤدي دوره ويكون له موقف واضح تجاه أي مطلب أو انتهاك يتعارض مع الدستور العراقي».
وفيما يتعلق بآلية حل المشكلات، قال سعدون: «يجب أن تكون هناك لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد، حتى يتم حل أي مشكلة أو تطور يحدث عبر الحوار».
ولا تزال قرارات الزيدي تثير سجالاً سياسياً. وقالت فيان صبري، العضو في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية لجأت إلى لغة التصعيد ضد الإقليم لحسم خلافات طبيعية يمكن حلها بالحوار ووفق الدستور».
وأضافت صبري أن «النظر إلى الأمور بمنطق السيطرة والمركزية، والتعامل مع العلاقة بين بغداد وأربيل على أساس طرف يريد فرض إرادته على الآخر، هما تحديداً ما يثير مخاوف كردستان ويعمق عدم الثقة».
من جانبه، رأى محمود خوشناو، القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أن «الإشكالية في قرارات الزيدي والتي استفزت الكرد تكمن في أنه تعامل مع التهريب وكأن الإقليم هو من يهرب أو يدعم التهريب، بينما الأمر كان بحاجة إلى توضيح العديد من الأمور».
وأضاف خوشناو أن «الحكومة الاتحادية لم تكن موفقة في قراراتها الأخيرة، خصوصاً استخدام لغة عسكرية في مخاطبة الإقليم، ما قد يؤثر على مستوى دعم الإقليم للزيدي».
وكان السياسي العراقي، خميس الخنجر، قد اقترح، الأربعاء، تشكيل لجنة عليا من تحالف «إدارة الدولة» - الذي يضم قوى شيعية وكردية وسنية - لحل الخلافات بين بغداد وأربيل، داعياً إلى الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز.
مصدر رسمي: الزيدي لا يعتزم إرسال قوات عسكرية إلى كردستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345546-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
مصدر رسمي: الزيدي لا يعتزم إرسال قوات عسكرية إلى كردستان
معبر إبراهيم خليل الحدودي بين العراق وتركيا عند مشارف مدينة زاخو في كردستان العراق (رويترز)
أكد مصدر رسمي مخول أن الحكومة العراقية لا تعتزم إرسال قوات عسكرية إلى إقليم كردستان لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أن حل مشكلة التهريب عبر تلك المعابر يتم وفق آليات الدستور، وبالتنسيق بين السلطتين الاتحادية في بغداد، والإقليمية في أربيل.
وجاء الموقف الحكومي بعدما سادت مخاوف كردية من دخول قوات اتحادية إلى إقليم كردستان على خلفية تقارير استخبارية كشفت مسارات لتهريب النفط من كركوك والسليمانية (شمال) إلى إيران، ومنها إلى أفغانستان.
وتداولت منصات كردية مقاطع فيديو عن وحدات عسكرية من قوات البيشمركة تنتشر على طرق رابط بين مدن إقليم كردستان ومحافظات في العراق، دون أن يتسنى التحقق من صحتها.
ونفى المصدر العراقي المخول أنباء متداولة عن قيام رئيس الحكومة علي الزيدي بتحريك قوات عسكرية لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم، الرسمية منها وغير الرسمية.
وقال المصدر الرسمي المخول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا وجود لمثل هذه النوايا على الإطلاق (...)، لن يحدث، لأنه لا حاجة لمثل هذا التصرف».
ودعا المصدر العراقي الأطراف المعنية بالأزمة إلى «تجنب لغة التصعيد، واللجوء إلى القنوات الرسمية لإيجاد الحلول المنسجمة مع القوانين السارية»، مشيراً إلى أن «الخلاف بين الإقليم والمركز يتعلق بالدرجة الأساس بمنافذ الإقليم التي تجري خلالها عمليات تهريب، ولا بد من السيطرة عليها بالتعاون بين بغداد وأربيل طبقاً للدستور».
طريق الحل
ورجح المصدر اتجاه الأزمة الراهنة نحو الحل، لكنه أكد أن الحكومة الاتحادية تشترط أن تكون على دراية تامة بكل ما يجري في تلك المنافذ، كما هو الحال في بقية المنافذ بجميع أنحاء البلاد، والتي وضعت خطة متكاملة للسيطرة عليها، ومنع كل أشكال التهريب.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي أمر الثلاثاء السلطات الاتحادية بالسيطرة على المعابر الحدودية التي يديرها إقليم كردستان، بعد تحقيق بشأن تهريب النفط بشركة «نفط الشمال» الحكومية.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة في أربيل. ووجّه رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، رسالة إلى بغداد أكد فيها «ضرورة التمسك بأسس الدستور، والركون إلى الحكمة في حل المشكلات»، فيما عبّر عن رفضه لاتخاذ القرارات انطلاقاً من «المزاج الشخصي».
وقال بارزاني إن «كردستان العراق صاحب حق مشروع وأصيل، ولن يقبل بالخضوع لقرارات مخالفة للدستور».
من جهته، وصف رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قرارات بغداد بـ«غير المقبولة بأي شكل من الأشكال»، مشدداً على أن «باب الحوار مع الحكومة الاتحادية لا يزال مفتوحاً للتوصل إلى اتفاق مشترك».
«إملاءات خارجية»
ونفت الحكومة العراقية اتهامات بشأن «تلقي إملاءات من الخارج». وأكدت في بيان أن «العراق دولة ذات سيادة كاملة، ديمقراطية اتحادية، تستمد سلطاتها وشرعية مؤسساتها من الدستور وإرادة شعبها»، مؤكداً أن الحكومة تمارس مسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية باستقلالية تامة.
وأضاف البيان أن «القرار العراقي شأن وطني خالص، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة داخل حدود العراق المعترف بها دولياً تنطلق من إرادتها المستقلة، وتستند حصراً إلى صلاحياتها الدستورية، ومسؤولياتها القانونية، ولا تأتي استجابة لتشجيع أو إملاء أو توجيه من أي طرف خارجي».
وتابع البيان أن الحكومة العراقية «لا تستمد شرعية قراراتها من مواقف الدول، أو توجهاتها، ولا تنتظر تشجيعاً من أحد لممارسة مسؤولياتها الدستورية، والسيادية»، ومشدداً على أن مصلحة العراق وحقوق شعبه ومتطلبات أمنه واستقراره هي التي تحكم تحركاتها.