حذّر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأربعاء، من خطر وقوع «جرائم وحشية» إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين، ودعا كل الدول إلى التحرك فوراً.

وقال فولكر تورك إن الهجمات والسياسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين تشير إلى «تزايد خطر وقوع مزيد من الفظائع» في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف: «لقد أوضح ممثلون للحكومة الإسرائيلية، على أعلى المستويات، مراراً سياسات الضم والتطهير العرقي والعقاب الجماعي في الضفة الغربية»، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع المسؤول الأممي: «كان التحريض على الكراهية وعلى ارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم الوحشية، كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بل حتى الإبادة الجماعية، في مختلف أوساط المجتمع أمراً مروعاً».

وقال تورك إن مفوضيته حذّرت مراراً من أن ممارسات إسرائيل في غزة تُشكل «خطراً حقيقياً على استمرار وجود» الفلسطينيين بوصفهم مجموعة.

ويعيش معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نازحين في خيام أو ملاجئ مؤقتة داخل القطاع، الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على أكثر من 60 في المائة من مساحته.

وقال فولكر تورك في بيان إنه يشعر «بقلق بالغ إزاء الطابع الذي يزداد تعميماً ومنهجية للانتهاكات المرتكبة، سواء في الضفة الغربية أو في غزة». وأعرب عن أسفه؛ لأن «تحذيراتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولا تزال الفظائع تتكرر».

ولفت إلى أن «قتل المدنيين متواصل، كما تعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى التهجير القسري، في حين يشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى نيتهم جعل هذا التهجير دائماً».

وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في أعمال العنف منذ بدء الحرب في غزة أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وشدد فولكر تورك أن «على جميع الدول التزامها بالتحرك فوراً لمنع وقوع مزيد من الجرائم الفظيعة ضد الفلسطينيين».

وأضاف: «يجب إجراء تحقيقات مستقلة، كما ينبغي محاسبة المسؤولين. ويجب على جميع الدول دعم عمل المحاكم الدولية في هذا الصدد».

كما ذكّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حركة «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين واحترام سلامة العمليات الإنسانية.