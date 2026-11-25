دعوة أممية إلى التحرك لمنع «جرائم وحشية» إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين
موقع استيطاني إسرائيلي يطل على قرية برقة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل خلال 16 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
حذّر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأربعاء، من خطر وقوع «جرائم وحشية» إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين، ودعا كل الدول إلى التحرك فوراً.
وقال فولكر تورك إن الهجمات والسياسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين تشير إلى «تزايد خطر وقوع مزيد من الفظائع» في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأضاف: «لقد أوضح ممثلون للحكومة الإسرائيلية، على أعلى المستويات، مراراً سياسات الضم والتطهير العرقي والعقاب الجماعي في الضفة الغربية»، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتابع المسؤول الأممي: «كان التحريض على الكراهية وعلى ارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم الوحشية، كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بل حتى الإبادة الجماعية، في مختلف أوساط المجتمع أمراً مروعاً».
وقال تورك إن مفوضيته حذّرت مراراً من أن ممارسات إسرائيل في غزة تُشكل «خطراً حقيقياً على استمرار وجود» الفلسطينيين بوصفهم مجموعة.
ويعيش معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نازحين في خيام أو ملاجئ مؤقتة داخل القطاع، الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على أكثر من 60 في المائة من مساحته.
وقال فولكر تورك في بيان إنه يشعر «بقلق بالغ إزاء الطابع الذي يزداد تعميماً ومنهجية للانتهاكات المرتكبة، سواء في الضفة الغربية أو في غزة». وأعرب عن أسفه؛ لأن «تحذيراتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولا تزال الفظائع تتكرر».
ولفت إلى أن «قتل المدنيين متواصل، كما تعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى التهجير القسري، في حين يشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى نيتهم جعل هذا التهجير دائماً».
وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في أعمال العنف منذ بدء الحرب في غزة أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وشدد فولكر تورك أن «على جميع الدول التزامها بالتحرك فوراً لمنع وقوع مزيد من الجرائم الفظيعة ضد الفلسطينيين».
وأضاف: «يجب إجراء تحقيقات مستقلة، كما ينبغي محاسبة المسؤولين. ويجب على جميع الدول دعم عمل المحاكم الدولية في هذا الصدد».
كما ذكّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حركة «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين واحترام سلامة العمليات الإنسانية.
قالت وزيرة الجيوش الفرنسية إن بلادها تأمل استعادة «التوازن» و«الفاعلية» في العلاقات الثنائية بالحكومة الإسرائيلية المقبلة وإيجاد بديل لـ«يونيفيل»...
«الشرق الأوسط» (باريس)
دمشق تودع ابنها رياض سيف «المعارض العنيد» الذي واجه الأسدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345543-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%86
دمشق تودع ابنها رياض سيف «المعارض العنيد» الذي واجه الأسدين
نعت أوساط السياسة السورية، الأربعاء، الصناعي والسياسي المعارض البارز رياض سيف، الذي يُعدّ من أوائل من واجهوا منظومة اقتصاد الظل والاحتكار التي رافقت وصول بشار الأسد إلى السلطة عام 2000.
وصفه رفيقه المعارض جورج صبرا، في منشور على منصة «فيسبوك»، بأنه «السياسي المعارض العنيد الذي لم يخشَ المواجهة في زمن كانت كلفتها باهظة في عهد الأسدين»، مضيفاً أن سيف يمثل «تجربة إنسانية واقتصادية وسياسية مميزة ستبقى في ذاكرة السوريين».
وما يعزِّي السوريين في فقدان واحد من أبرز المناضلين ضد استبداد الأسد عودته من المنفى بعد أيام من سقوط النظام، واستئناف نشاطه الفكري والمدني وإحياء «منتدى الحوار السوري الديمقراطي» في منزله بضاحية قدسيا، متوِّجاً نشاطه بإصدار مذكراته مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعنوان «رياض سيف... سيرة ذاتية وشهادة للتاريخ» قام بتوقيعه خلال حفل شهد حضوراً واسعاً من شخصيات سياسية وحقوقية وأكاديمية، وكان حفل التكريم أقرب إلى حفل تكريم لمسيرته الوطنية.
برز اسم رياض سيف في تاريخ الحراك المدني والسياسي السوري المعاصر بوصفه ظاهرة خارجة عن الإطار النمطي للأحزاب الآيديولوجية والتقليدية؛ إذ انحدر من الطبقة الصناعية الدمشقية، وبادر في وقت مبكر إلى كشف ملفات الفساد المرتبطة بالسلطة، دافعاً ثروته ومكانته وحريته ثمناً لمواقفه.
وُلد سيف في حي الميدان الدمشقي العريق عام 1946، واضطرته ظروف أسرته المعيشية إلى دخول سوق العمل في سن الثانية عشرة. ومع بلوغه السابعة عشرة، أسّس مشغلاً صغيراً لإنتاج القمصان سرعان ما توسّع ليتحول إلى «مصنع النسيج 400»؛ أحد أبرز الصروح الصناعية في البلاد والذي صدّر منتجاته إلى الأسواق الأوروبية والاتحاد السوفياتي السابق.
وفي مطلع التسعينات، حصل سيف على امتياز تصنيع وتوزيع منتجات شركة «أديداس» العالمية في سوريا. وتزامن صعوده الصناعي مع أواخر عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبدايات التحضير لتوريث نجله بشار، وهي المرحلة التي شهدت صعود طبقة جديدة من رجال الأعمال المقربين من السلطة يتقدمهم ابن خال الرئيس رامي مخلوف، في ظل سياسات حملت شعار الانفتاح الاقتصادي، لكنها أفضت عملياً إلى احتكار الموارد والقطاعات الحيوية.
دافع سيف عن القطاع الخاص في مواجهة الاحتكار والفساد، إلى أن انخرط في العمل العام؛ فترشح عام 1994 بصفة «مستقل» لانتخابات مجلس الشعب عن مدينة دمشق، محققاً فوزاً لافتاً كرره في دورة عام 1998. ورفض سيف الاكتفاء بالدور الشكلي المرسوم لأعضاء البرلمان آنذاك، فبادر إلى تقديم دراسات نقدية موثقة لسياسات الحكومة ووزارة المالية، مطالباً باستقلال القضاء وإصلاح المنظومة الاقتصادية.
ومع تولي بشار الأسد الرئاسة عام 2000 وما رافق ذلك من وعود بالإصلاح، استثمر سيف الهامش السياسي المتاح وأسّس في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه «منتدى الحوار الوطني» في منزله بضاحية قدسيا بدمشق، ليتحول المنتدى إلى أحد أبرز منابر «ربيع دمشق» والذي جمع نخباً ثقافية وسياسية للمطالبة بالديمقراطية ورفع حالة الطوارئ.
في مايو (أيار) 2001، تجاوز سيف أحد أشد الخطوط الحمر حساسيةً؛ إذ قدّم إلى مجلس الشعب دراسة موثقة بعنوان «صفقة عقود الخليوي»، كشف فيها بالأرقام عن أن منح امتياز قطاع الاتصالات الخليوية لشركتي «سيريتل» و«إم تي إن» (المرتبطتين برامي مخلوف) جرى بطرق غير قانونية وكبّد خزينة الدولة خسائر قُدّرت بنحو 346 مليار ليرة سورية (نحو 7 مليارات دولار بأسعار الصرف آنذاك).
وقد أحدثت تلك المداخلة قطيعة كاملة مع السلطة التي شنّت عليه حملة مزدوجة استهدفت تقويضه اقتصادياً وعزله سياسياً؛ ففُرضت على مصانعه ضرائب وغرامات بملايين الدولارات انتهت بالحجز على ممتلكاته وإفلاس شركاته وتسريح مئات العمال. وفي سبتمبر (أيلول) 2001، رُفعت عنه الحصانة البرلمانية وأُودع السجن، قبل أن يصدر بحقه حكم خمس سنوات بتهمة «محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة».
وفور الإفراج عنه عام 2006، استأنف سيف نشاطه السياسي، وأسهم في تأسيس «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي»، وانتُخب رئيساً لأمانته العامة. وفي يناير (كانون الثاني) 2008، أعادت الأجهزة الأمنية اعتقاله مع عدد من قيادات «الإعلان»، وصدر بحقه حكم بالسجن لعامين ونصف العام، قضاها في ظروف احتجاز قاسية رغم إصابته بمرض عضال ومنعه من السفر لتلقي العلاج.
ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس (آذار) 2011، شارك سيف في المظاهرات السلمية بدمشق، وتعرض للاعتقال والضرب في مايو (أيار) من العام نفسه رغم تدهور حالته الصحية. وفي عام 2012، غادر البلاد إلى ألمانيا للعلاج، حيث قاد من منفاه مشاورات سياسية ودبلوماسية أسفرت عن طرح مبادرته لتوحيد صفوف المعارضة، والتي تبلورت بتأسيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية». وتولى سيف رئاسة الائتلاف بين عامي 2017 و2018 قبل أن يستقيل لأسباب صحية، كما حرص خلال إقامته في أوروبا على الإدلاء بشهاداته أمام القضاء الأوروبي في قضايا ملاحقة مسؤولين سوريين بتهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب.
دعوة أممية إلى التحرك لمنع «جرائم وحشية» إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين
موقع استيطاني إسرائيلي يطل على قرية برقة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل خلال 16 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
حذّر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأربعاء، من خطر وقوع «جرائم وحشية» إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين، ودعا كل الدول إلى التحرك فوراً.
وقال فولكر تورك إن الهجمات والسياسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين تشير إلى «تزايد خطر وقوع مزيد من الفظائع» في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأضاف: «لقد أوضح ممثلون للحكومة الإسرائيلية، على أعلى المستويات، مراراً سياسات الضم والتطهير العرقي والعقاب الجماعي في الضفة الغربية»، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتابع المسؤول الأممي: «كان التحريض على الكراهية وعلى ارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم الوحشية، كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بل حتى الإبادة الجماعية، في مختلف أوساط المجتمع أمراً مروعاً».
وقال تورك إن مفوضيته حذّرت مراراً من أن ممارسات إسرائيل في غزة تُشكل «خطراً حقيقياً على استمرار وجود» الفلسطينيين بوصفهم مجموعة.
ويعيش معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نازحين في خيام أو ملاجئ مؤقتة داخل القطاع، الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على أكثر من 60 في المائة من مساحته.
وقال فولكر تورك في بيان إنه يشعر «بقلق بالغ إزاء الطابع الذي يزداد تعميماً ومنهجية للانتهاكات المرتكبة، سواء في الضفة الغربية أو في غزة». وأعرب عن أسفه؛ لأن «تحذيراتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولا تزال الفظائع تتكرر».
ولفت إلى أن «قتل المدنيين متواصل، كما تعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى التهجير القسري، في حين يشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى نيتهم جعل هذا التهجير دائماً».
وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في أعمال العنف منذ بدء الحرب في غزة أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وشدد فولكر تورك أن «على جميع الدول التزامها بالتحرك فوراً لمنع وقوع مزيد من الجرائم الفظيعة ضد الفلسطينيين».
وأضاف: «يجب إجراء تحقيقات مستقلة، كما ينبغي محاسبة المسؤولين. ويجب على جميع الدول دعم عمل المحاكم الدولية في هذا الصدد».
كما ذكّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حركة «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين واحترام سلامة العمليات الإنسانية.
منظمة العفو الدولية تتّهم إسرائيل بالسعي للحد من الولادات في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345529-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%91%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
منظمة العفو الدولية تتّهم إسرائيل بالسعي للحد من الولادات في غزة
نساء فلسطينيات نازحات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة شمال دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
اتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء إسرائيل باتخاذ إجراءات حدّت من قدرة النساء في غزة على الإنجاب والولادة، في حين دعت أمينتها العامة، أنياس كالامار المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في احتمال «ارتكاب إبادة جماعية» في القطاع الفلسطيني.
وفي تقرير نُشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، رسمت المنظمة صورة قاتمة لتداعيات الحرب التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على الصحة الجسدية والنفسية والإنجابية للنساء في قطاع غزة.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار خلال مؤتمر صحافي إن الإجراءات الإسرائيلية «حرمت فعلياً الأشخاص الذين يسعون إلى تلقي الرعاية خارج القطاع من الحصول على علاجات الخصوبة، وأسهمت في مضاعفات أثناء الحمل، بما في ذلك حالات الإجهاض وولادة أجنة ميتة» خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 ولغاية أكتوبر 2026.
وأضافت كالامار أن التقرير يثير «مخاوف جدية من أن تكون هذه النتيجة متعمدة»، لكنه يقر بأن المنظمة «ليست في وضع يسمح لها بالجزم بذلك بشكل قاطع».
تعليقاً على هذه الاتهامات، رأت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التقرير «يبدو وكأنه أقرب إلى منشور سياسي منه إلى دراسة حقوقية... ويوجِّه اتهامات خطيرة بحق إسرائيل رغم إقراره بأنه لا يستطيع إثباتها».
كذلك، اتهمت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) منظمة العفو الدولية بأنها «تردد الروايات الكاذبة لـ(حماس)».
وقالت الهيئة إن أكثر من 27 ألف طن من المعدات الطبية والأدوية دخلت غزة منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية في أكتوبر 2025، وإن 35 مستشفى باتت تعمل، بما في ذلك «مرافق لصحة المرأة وعلاج الخصوبة».
إلى ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إلى امتلاكها «أدلة» تثبت استخدام «فصائل فلسطينية مسلحة» لمستشفيات، لا سيما بهدف احتجاز رهائن أو «تعذيب فلسطينيين»، لكنها أكدت أنها لم تجد أدلة تدعم الاتهامات الإسرائيلية باستخدام تلك المستشفيات كمراكز قيادة لـ«حماس».
ويورد تقرير منظمة العفو الدولية حالات لنساء وفتيات قُتلن أو أُصبن في هجمات إسرائيلية أثناء سعيهن للحصول على الرعاية الطبية أو أثناء وجودهن في أقسام الولادة.
ويشير أيضاً إلى أن كثيرات واصلن الحمل أو الاعتناء بمواليدهن في ظلّ القصف المتواصل ورغم إصابتهن.
وبحسب المنظمة، فإن النقص في المعدات الطبية أثّر في متابعة الحمل ورعاية الولادة وما بعد الولادة، وكذلك في تشخيص المضاعفات، مشيرة إلى أن نقص أدوية التخدير والعقاقير اللازمة لمعالجة النزيف أثناء الولادة أدَّى في بعض الأحيان إلى عواقب قاتلة.
وعزت منظمة العفو الدولية ما تقدّم إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أنها «تسهم في ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة».
وفي ضوء هذه النتائج، دعت كالامار المحكمة الجنائية الدولية إلى «النظر في احتمال ضلوع مسؤولين إسرائيليين في ارتكاب إبادة جماعية منذ أكتوبر 2023»، وأيضاً إلى إدراج «الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والأضرار التي لحقت بالصحة الإنجابية» في إطار تحقيقاتها.
وتنص المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أن «فرض تدابير تستهدف الحؤول دون الإنجاب داخل جماعة ما» يمكن أن يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية إذا ما اقترن بنية تدمير تلك الجماعة كلياً أو جزئياً.
ومن مجموع 228 مقابلة أجرتها المنظمة، تحدث مسعفان عن حادثتَين وقعتا مطلع عام 2026 قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عن تلك الخاضعة لسيطرة حركة «حماس» في قطاع غزة المحاصر والمدمر.
وبحسب شهادتيهما، تعرضت في كلتا الحالتين امرأة على وشك الولادة وسيارة الإسعاف التي تنقلها لإطلاق نار.
وأشار التقرير إلى حالة رضيع توفي في عام 2025 عن عمر 20 يوماً جراء إصابته بعدوى عقب تقاسمه حاضنة مع طفل مريض آخر.
ولفتت المنظمة إلى أن غزة كانت تضم قبل الحرب تسع عيادات على الأقل تقدم خدمات التلقيح الاصطناعي، لكنّ أيّاً منها لا يوفر هذه العلاجات حالياً.
وأشارت إلى أن «آلاف الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية المحفوظة جرى تدميرها».
وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 74 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب إثر هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت الوزارة أيضاً بتراجع عدد الولادات الحية بنحو 41 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بعام 2022، بينما سجلت الأمم المتحدة انخفاضاً إضافياً في عدد الولادات خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.