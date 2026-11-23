تصاعدت المخاوف من دخول الأمم المتحدة في «فراغ قيادي» غير مسبوق عند انتهاء ولاية أمينها العام أنطونيو غوتيريش في نهاية العام الحالي، في ظل استمرار الخلافات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على المرشحين الثمانية لخلافته، حتى بعد القمة الثلاثية التي جمعت الرؤساء الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ أخيراً في الصين، وفي ظل رفض علني من مشرعين جمهوريين على انتخاب المرشحة المتقدمة على منافسيها، نائبة الرئيس الكوستاريكية السابقة ريبيكا غرينسبان.

وتعثرت مساعي غرينسبان لتصير الأمين العام العاشر للمنظمة الدولية، والأولى بصفتها امرأة، بعدما تراجعت في الاقتراع السري التاسع الذي أجراه أعضاء المجلس الجمعة الماضي إلى عشرة أصوات تشجيع مقابل أربعة عدم تشجيع وصوت واحد بـ«لا رأي»، علماً بأنها كانت نالت 12 صوتاً مؤيداً في الجولة الثامنة. وجاء اثنان من الأصوات المعارضة من دول دائمة العضوية يمكن لأي منها إسقاط ترشيحها باستخدام حق النقض «الفيتو».

وكانت غرينسبان، التي استقالت هذا العام من رئاسة «الأونكتاد» للتفرغ لحملتها، تبوأت الصدارة في معظم جولات الاقتراع.

واستخدم أعضاء مجلس الأمن، للمرة الثانية منذ بدء العملية في 30 يوليو (تموز) الماضي، أوراق الاقتراع المرمزة بالألوان التي تميز أصوات الدول الخمس من أصوات الأعضاء العشرة المنتخبين، فكشفت أن المرشحين الثمانية جميعاً تلقوا صوتين على الأقل بـ«عدم التشجيع» من الخمسة الكبار، أي أن أحداً منهم لا يملك حتى الآن طريقاً سالكاً نحو توصية من المجلس للجمعية العامة التي تعيّن الأمين العام رسمياً.

«أزمة هائلة»

وحيال هذا المأزق، حذر خبراء من «أزمة هائلة» بعد عملية هي الأطول في تاريخ المنظمة لاختيار أمين عام، إذ مضى نحو 113 يوماً على أول اقتراع غير رسمي، علماً بأن المجلس احتاج إلى ست جولات فقط لاختيار غوتيريش عام 2016. وحذر بعضهم من أن المأزق الحالي يمكن أن يدفع إلى البحث عن مرشح من خارج اللائحة الحالية يستجيب لما ورد في قمة شنجن الثلاثية لجهة ضرورة انتخاب أمين عام يقود المنظمة إلى عملية إصلاح رئيسية.

وفي واشنطن، وجّه تسعة نواب من الجمهوريين، بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست والنائب كريستوفر سميث، رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، مع نسخة إلى المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، يحضون فيها إدارة الرئيس ترمب على استخدام «الفيتو» ضد غرينسبان بسبب مواقفها من الإجهاض وحقوق المرأة، محذرين من أنها ستدفع، إذا انتخبت، نحو «الإجهاض عند الطلب» في أنحاء العالم. ولوح سميث، الرئيس المشارك لتجمع الكونغرس المؤيد للحياة، بأن انتخابها قد يهدد دعم الكونغرس لتمويل الميزانية العادية للمنظمة.

المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ريبيكا غرينسبان (رويترز)

وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها الكونغرس في العملية، إذ وقع 28 مشرعاً رسالة مماثلة في مارس (آذار) الماضي ضد رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، التي انسحبت من السباق في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن جماعات محافظة مثل مؤسسة «هيريتاج» بعثت برسالة مشابهة، مضيفاً أن مخاطبات الكونغرس تؤخذ دائماً على محمل الجد.

وفي بقية النتائج، حلت وزيرة خارجية غوايانا السابقة كارولين رودريغيز بيركيت ثانية، بثلاثة أصوات تشجيع وصوتين عدم تشجيع من الدول الدائمة، أي بنتيجة غرينسبان نفسها بين الكبار، رغم تراجع تأييدها في المجلس بكامل أعضائه الـ15. وجاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني رافاييل ماريانو غروسي، وهو المرشح المفضل لدى واشنطن، ثالثاً بثمانية أصوات تشجيع وستة عدم تشجيع وصوت بـ«لا رأي»، بينها ثلاثة أصوات معارضة من الدول الدائمة العضوية، متراجعاً عن تسعة أصوات مؤيدة في الجولة الثامنة.

ودعا المندوب الأميركي مايك والتز المرشحين الذين لم يحصدوا دعماً كافياً إلى «التنحي جانباً» للسماح بلائحة أضيق، مؤكداً أن بلاده ترحب بمرشح من أميركا اللاتينية انسجاماً مع مبدأ التناوب الإقليمي غير الرسمي، لكنها تريد أيضاً «أفضل مرشح»، ومعترفاً بأن الإجماع لم يتحقق بعد.

حظوظ النساء

يبدو مجلس الأمن عاجزاً عن تزكية أي امرأة، ورغم أن اللائحة تضم ست نساء من أصل ثمانية مرشحين.

وفي التصويت الأخير، بقيت وزيرة الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية لانا نسيبة عند سبعة أصوات تشجيع وستة عدم تشجيع وصوتين بـ«لا رأي»، وهي نتيجة جولة 6 نوفمبر (تشرين الثاني) نفسها، بينها ثلاثة أصوات معارضة من الكبار، يعتقد أنها من الصين وفرنسا وبريطانيا.

ولم يتجاوز الأمين العام لـ«منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» التركي فريدون سينيرلي أوغلو خمسة أصوات تشجيع مقابل عشرة عدم تشجيع، بينها أربعة من الدول الدائمة، فيما لا تزال الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا والأوغندي أولارا أوتونو والدبلوماسية اللبنانية الأصل إيفون عبد الباقي بعيدين عن أي تأييد واسع.

ويتطلب صدور توصية من المجلس إلى الجمعية العامة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من دون أي «فيتو». ولا يتضمن الميثاق أي نص يعالج خلو المنصب. ولكن لم يسبق أن انتهت ولاية أمين عام من دون خلف.

وتتداول الأوساط الدبلوماسية خيارات بينها تمديد مؤقت لولاية غوتيريش أو تكليف مسؤول بالإنابة، وهو ما طرحه المسؤول في الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف، أو تمديد تقره الجمعية العامة من جانبها.

ويبقى للتفاؤل سابقة الأمين العام السابق كوفي عنان، الذي اختير في 13 ديسمبر (كانون الأول) 1996 قبل أسابيع قليلة من بدء ولايته. وحذر الخبير في شؤون الأمم المتحدة لدى «مجموعة الأزمات الدولية» ريتشارد غاون من أن بلوغ عام 2027 من دون أمين عام سيكون «محرجاً للغاية» للدول دائمة العضوية.