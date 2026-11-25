تفتح المشاورات بشأن مستقبل الحضور الأممي في جنوب لبنان -والمعلومات المتداولة عن صوغ قرار دولي خارج الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بلغة إلزامية صارمة- الباب أمام تساؤلات قانونية وعسكرية حول الالتزامات التي قد تترتب على لبنان، وإسرائيل، وصلاحيات القوة البديلة لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) التي تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتكتسب المشاورات أهمية إضافية في ظل الحديث عن إدراج ما جاء في اتفاق الإطار الثلاثي ضمن المرجعية الأممية، خصوصاً لجهة حصرية السلاح بأيدي الدولة اللبنانية، وآليات التحقق من خلو مناطق في الجنوب من مسلحي «حزب الله»، ومصير الانسحاب الإسرائيلي، وسط مخاوف من اختلال التوازن بين التزامات الطرفين اللبناني، والإسرائيلي.

جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان يوم 16 نوفمبر 2026 (أ.ب)

بانتظار بلورة الصيغة النهائية

في السياق، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، فادي علامة، أن الأفكار المتداولة بشأن الحضور الأممي جنوباً لم تتبلور بعد، مشدداً على ضرورة استمراره، ودعم الجيش، والأخذ بوجهة نظر لبنان في هذا الخصوص. وقال علامة لـ«الشرق الأوسط» إن «الصيغة التي يجري طرحها ليست واضحة حتى الآن»، مضيفاً: «نحن نؤكد ضرورة أن يضمن أي قرار أممي جديد، في حال صدوره، وجود حضور أممي يراقب ويرصد كل ما يجري، ويكون وجوده داعماً لدور الجيش اللبناني».

ومع تأكيد المسؤولين في لبنان على ضرورة أن يبقى القرار 1701 مرجعية قانونية لأي ترتيبات جنوب البلاد، لفت علامة إلى أن اللجنة النيابية ناقشت الموضوع، الثلاثاء الماضي، مع وفد فرنسي، موضحاً أنه «من الضروري أن يكون هناك نوع من التفاهم (مع الفرنسيين)، وأن تأخذ الصيغة بوجهة نظر لبنان». وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس الجو العام لبنانياً، دون الخوض في التفاصيل.

الإلزام وحدود استخدام القوة

وميّز أستاذ القانون الدكتور علي مراد بين الإلزام القانوني بالقرارات الدولية، والصلاحيات العسكرية للقوات الأممية، والتفويض باستخدام القوة لفرض التنفيذ.

وقال مراد لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم صدور القرار تحت الفصل السابع لا يعني أنه مجرد توصية، أو أنه خالٍ من الإلزام، فالقوة القانونية لقرار مجلس الأمن تتحدد أيضاً من خلال صياغة فقراته التنفيذية»، موضحاً تفاوت الدلالات في عبارات مثل «يقرر»، و«يطالب»، و«يدعو».

دورية لقوات «يونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

وأضاف: «وفق المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن، وتنفيذها. لذلك يمكن أن يتضمن قرار خارج الفصل السابع لغة واضحة، وإلزامية، من دون أن يتحول تلقائياً إلى قرار يجيز استخدام القوة ضد الدولة المعنية».

وميّز مراد بين ثلاثة مستويات، أولها الإلزام القانوني، إذ «يمكن للقرار أن يفرض التزامات واضحة على لبنان، وإسرائيل، كاحترام وقف الأعمال العدائية، والخط الأزرق، وحصر السلاح، والوجود المسلح جنوب الليطاني بالدولة اللبنانية، و(اليونيفيل)».

أما الثاني، فهو يتعلق بصلاحيات القوة الدولية، إذ «يمكن لمجلس الأمن أن يمنح القوة قواعد اشتباك قوية، مثل حماية عناصرها، ومواقعها، وضمان حرية حركتها، وحماية المدنيين المعرّضين لخطر وشيك، ومنع استخدام منطقة عملياتها في أعمال عدائية».

ويتعلق الثالث بفرض القرار على لبنان بالقوة، وهو «أمر مختلف تماماً ولا يُستنتج من مجرد استعمال لغة إلزامية، فهو يحتاج إلى تفويض صريح، وواضح، وإلى تحديد الجهة التي تستخدم القوة، وأهدافها، وحدودها، وغالباً ما يرتبط بالفصل السابع».

القرار 1701 نموذجاً

ورأى مراد أن القرار 1701 يقدم النموذج الأوضح، إذ فوّض «يونيفيل» باتخاذ «جميع الإجراءات الضرورية» ضمن مناطق انتشارها، وحدود قدراتها، لحماية أفرادها، وحرية حركتها، ومقاومة عرقلة مهمتها بالقوة، وحماية المدنيين المعرّضين لخطر وشيك.

واستدرك: «لكنه لم يحوّلها إلى جيش دولي مكلف بنزع سلاح (حزب الله) بالقوة، أو بمداهمة المنازل والقرى بصورة مستقلة، أو بالحلول محل الجيش اللبناني في فرض الأمن، والسيادة»، مؤكداً أن «المسؤولية الأساسية عن الأمن وتنفيذ حصرية السلاح بقيت على عاتق الدولة والجيش اللبنانيين».

آليات عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي في جنوب لبنان يوم 13 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وطرح مراد تساؤلات بشأن القوة البديلة: «هل يتطلب انتشار القوة موافقة لبنان؟ وهل دورها المراقبة، والمساندة، أم التنفيذ المباشر؟ وهل تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني، أم بصورة مستقلة؟ وهل يقتصر استخدام القوة على الدفاع عن النفس، وحماية المدنيين، وحرية الحركة؟ أم تُمنح صلاحية البحث والمداهمة وضبط السلاح وتوقيف الأشخاص بالقوة؟ وهل تستطيع مواجهة أي طرف لبناني مسلح، أم تكتفي برصد الخروقات، وإبلاغ مجلس الأمن؟».

وشدد على أن «القرار خارج الفصل السابع قد يكون ملزماً قانونياً، وقوي الصياغة، لكنه لا يمنح تلقائياً حق استخدام القوة ضد لبنان، أو داخل أراضيه»، لافتاً إلى أن «الأثر العسكري يتوقف على التفويض التفصيلي، وقواعد الاشتباك، وموافقة لبنان، والعلاقة المحددة بين القوة الدولية والجيش اللبناني».

وأكد أن «(اليونيفيل)، حتى بصيغتها المعززة بعد عام 2006، هي قوة حفظ سلام قوية نسبياً، وليست قوة إنفاذ عسكري بموجب الفصل السابع».

الفصل السادس بمضمون أكثر صرامة

ورجّح الأستاذ المحاضر في جامعات باريس، الدكتور محيي الدين الشحيمي، صدور قرار تحت الفصل السادس بمضمون يقترب في صرامته من السابع، حيث يحافظ على مكتسبات «يونيفيل»، ويراعي مقتضيات المرحلة السياسية، والميدانية، والإجرائية.

وأوضح الشحيمي لـ«الشرق الأوسط» أن الخيارات تشمل استمرار القوة الأممية، أو تعديل مهمتها، أو تشكيل قوة متفق عليها بين لبنان وإسرائيل بمشاركة دولية، أو تحت مظلة أميركية.

وعزا التوجه نحو صيغة أكثر صرامة «إلى معوقات التنفيذ المرتبطة بـ(حزب الله)، والسلوك الإسرائيلي، والإيراني، والتعقيدات البيروقراطية اللبنانية، والفجوة بين القرارات الحكومية وتنفيذها، وسط مخاوف دولية من مواجهة جديدة، خصوصاً مع تهديد إسرائيل بتولي المهمة إذا لم تنفذها الدولة اللبنانية». وأشار إلى مساعٍ فرنسية لبلورة صيغة تنفيذية توافقية تراعي المواقف الأميركية، والروسية، والصينية، وتتجنب حق النقض.

وأوضح أن «الاختلاف بين الفصلين لا يكمن بالضرورة في الإلزامية، بل في آليات التنفيذ... ففي الفصل السادس هناك تنفيذ للقرار بالشراكة بين المنظومة الأممية والدولة صاحبة السيادة»، فيما يتيح الفصل السابع تدابير قسرية.

وأضاف أن القرار المرجح صدوره تحت الفصل السادس ستكون «ديباجته ومتنه قريبين جداً من الفصل السابع»، ببنود قانونية وتحذيرية وإجرائية صارمة، مرجحاً أن تضم القوة عسكريين، ومفتشين، ومراقبين مدنيين، بصلاحيات وانتشار جغرافي وحرية تحرك وقدرات أمنية أوسع، وبالتنسيق مع المؤسسات اللبنانية الشرعية.

وأكد الشحيمي أن «القرار 1701 لن يتغير، وما يجب أن يتغير هو نمط تطبيقه»، مشيراً إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024 رسم خريطة طريق لتنفيذه، وأن السلطات اللبنانية لا تملك صلاحية استنسابية، إذ يتعين على الجيش والأجهزة الأمنية التحقق من الخروقات المبلّغ عنها، ومعالجتها، مشدداً على بقاء المرجعيات الدولية والاتفاق ضمن إطار تنفيذي أكثر صرامة، وفاعلية، مع استمرار الشراكة مع الدولة اللبنانية.