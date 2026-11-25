نعت أوساط السياسة السورية، الأربعاء، الصناعي والسياسي المعارض البارز رياض سيف، الذي يُعدّ من أوائل من واجهوا منظومة اقتصاد الظل والاحتكار التي رافقت وصول بشار الأسد إلى السلطة عام 2000.
وصفه رفيقه المعارض جورج صبرا، في منشور على منصة «فيسبوك»، بأنه «السياسي المعارض العنيد الذي لم يخشَ المواجهة في زمن كانت كلفتها باهظة في عهد الأسدين»، مضيفاً أن سيف يمثل «تجربة إنسانية واقتصادية وسياسية مميزة ستبقى في ذاكرة السوريين».
وما يعزِّي السوريين في فقدان واحد من أبرز المناضلين ضد استبداد الأسد عودته من المنفى بعد أيام من سقوط النظام، واستئناف نشاطه الفكري والمدني وإحياء «منتدى الحوار السوري الديمقراطي» في منزله بضاحية قدسيا، متوِّجاً نشاطه بإصدار مذكراته مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعنوان «رياض سيف... سيرة ذاتية وشهادة للتاريخ» قام بتوقيعه خلال حفل شهد حضوراً واسعاً من شخصيات سياسية وحقوقية وأكاديمية، وكان حفل التكريم أقرب إلى حفل تكريم لمسيرته الوطنية.
برز اسم رياض سيف في تاريخ الحراك المدني والسياسي السوري المعاصر بوصفه ظاهرة خارجة عن الإطار النمطي للأحزاب الآيديولوجية والتقليدية؛ إذ انحدر من الطبقة الصناعية الدمشقية، وبادر في وقت مبكر إلى كشف ملفات الفساد المرتبطة بالسلطة، دافعاً ثروته ومكانته وحريته ثمناً لمواقفه.
وُلد سيف في حي الميدان الدمشقي العريق عام 1946، واضطرته ظروف أسرته المعيشية إلى دخول سوق العمل في سن الثانية عشرة. ومع بلوغه السابعة عشرة، أسّس مشغلاً صغيراً لإنتاج القمصان سرعان ما توسّع ليتحول إلى «مصنع النسيج 400»؛ أحد أبرز الصروح الصناعية في البلاد والذي صدّر منتجاته إلى الأسواق الأوروبية والاتحاد السوفياتي السابق.
وفي مطلع التسعينات، حصل سيف على امتياز تصنيع وتوزيع منتجات شركة «أديداس» العالمية في سوريا. وتزامن صعوده الصناعي مع أواخر عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبدايات التحضير لتوريث نجله بشار، وهي المرحلة التي شهدت صعود طبقة جديدة من رجال الأعمال المقربين من السلطة يتقدمهم ابن خال الرئيس رامي مخلوف، في ظل سياسات حملت شعار الانفتاح الاقتصادي، لكنها أفضت عملياً إلى احتكار الموارد والقطاعات الحيوية.
دافع سيف عن القطاع الخاص في مواجهة الاحتكار والفساد، إلى أن انخرط في العمل العام؛ فترشح عام 1994 بصفة «مستقل» لانتخابات مجلس الشعب عن مدينة دمشق، محققاً فوزاً لافتاً كرره في دورة عام 1998. ورفض سيف الاكتفاء بالدور الشكلي المرسوم لأعضاء البرلمان آنذاك، فبادر إلى تقديم دراسات نقدية موثقة لسياسات الحكومة ووزارة المالية، مطالباً باستقلال القضاء وإصلاح المنظومة الاقتصادية.
ومع تولي بشار الأسد الرئاسة عام 2000 وما رافق ذلك من وعود بالإصلاح، استثمر سيف الهامش السياسي المتاح وأسّس في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه «منتدى الحوار الوطني» في منزله بضاحية قدسيا بدمشق، ليتحول المنتدى إلى أحد أبرز منابر «ربيع دمشق» والذي جمع نخباً ثقافية وسياسية للمطالبة بالديمقراطية ورفع حالة الطوارئ.
في مايو (أيار) 2001، تجاوز سيف أحد أشد الخطوط الحمر حساسيةً؛ إذ قدّم إلى مجلس الشعب دراسة موثقة بعنوان «صفقة عقود الخليوي»، كشف فيها بالأرقام عن أن منح امتياز قطاع الاتصالات الخليوية لشركتي «سيريتل» و«إم تي إن» (المرتبطتين برامي مخلوف) جرى بطرق غير قانونية وكبّد خزينة الدولة خسائر قُدّرت بنحو 346 مليار ليرة سورية (نحو 7 مليارات دولار بأسعار الصرف آنذاك).
وقد أحدثت تلك المداخلة قطيعة كاملة مع السلطة التي شنّت عليه حملة مزدوجة استهدفت تقويضه اقتصادياً وعزله سياسياً؛ ففُرضت على مصانعه ضرائب وغرامات بملايين الدولارات انتهت بالحجز على ممتلكاته وإفلاس شركاته وتسريح مئات العمال. وفي سبتمبر (أيلول) 2001، رُفعت عنه الحصانة البرلمانية وأُودع السجن، قبل أن يصدر بحقه حكم خمس سنوات بتهمة «محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة».
وفور الإفراج عنه عام 2006، استأنف سيف نشاطه السياسي، وأسهم في تأسيس «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي»، وانتُخب رئيساً لأمانته العامة. وفي يناير (كانون الثاني) 2008، أعادت الأجهزة الأمنية اعتقاله مع عدد من قيادات «الإعلان»، وصدر بحقه حكم بالسجن لعامين ونصف العام، قضاها في ظروف احتجاز قاسية رغم إصابته بمرض عضال ومنعه من السفر لتلقي العلاج.
ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس (آذار) 2011، شارك سيف في المظاهرات السلمية بدمشق، وتعرض للاعتقال والضرب في مايو (أيار) من العام نفسه رغم تدهور حالته الصحية. وفي عام 2012، غادر البلاد إلى ألمانيا للعلاج، حيث قاد من منفاه مشاورات سياسية ودبلوماسية أسفرت عن طرح مبادرته لتوحيد صفوف المعارضة، والتي تبلورت بتأسيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية». وتولى سيف رئاسة الائتلاف بين عامي 2017 و2018 قبل أن يستقيل لأسباب صحية، كما حرص خلال إقامته في أوروبا على الإدلاء بشهاداته أمام القضاء الأوروبي في قضايا ملاحقة مسؤولين سوريين بتهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب.