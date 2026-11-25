شدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الأهمية التي توليها بلاده لضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في الممرات الدولية، مؤكداً استمرار جهودها المكثَّفة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض حدة التوترات في المنطقة، واستعادة الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وسلامة سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال لقاء في القاهرة، الأربعاء، مع فينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه بي موللر - ميرسك»، ناقش استكمال عودة كامل شبكة المجموعة للمرور بقناة السويس، وذلك في حضور وزير النقل كامل الوزير، ورئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة «ميرسك» رباب بولس، وممثل مجموعة «إيه بي موللر- ميرسك» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاني النادي.

وشهدت مؤشرات حركة الملاحة في قناة السويس «تحسناً ملحوظاً» في الآونة الأخيرة رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة. وقال رئيس هيئة قناة السويس، مطلع الشهر الحالي، إن «إحصائيات الملاحة بالقناة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سجلت أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر بعبور 1490 سفينة بحمولات قدرها 88 مليون طن، مسجِّلة إيرادات بلغت 724 مليون دولار».

وكانت مجموعة «ميرسك» للشحن قد ذكرت مطلع الشهر الحالي أن خدمة أخرى من خدماتها المشتركة للحاويات مع شركة «هاباغ - لويد» ستستأنف رحلاتها عبر قناة السويس، في إطار عودتهما التدريجية إلى استخدام الطريق المختصر بين آسيا وأوروبا. وأكدت في بيان حينها أن خدمة «إم إي1» التي تربط الهند بأوروبا «أبحرت عبر مسار قناة السويس بدلاً من اتخاذ المسار الأطول بكثير حول أفريقيا».

السيسي خلال لقاء الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرسك» بالقاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)

وأكد السيسي خلال لقاء كليرك، الأربعاء، اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع مجموعة ميرسك العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل البحري وتشغيل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والتدريب والتأهيل، وخدمات السلامة.

وأشاد بمشروعات المجموعة المتعددة في مصر، لافتاً إلى حرص بلاده على تعميق التعاون الاستثماري مع المجموعة، خاصة في ظل الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. كما وجَّه الشكر للشركة على ما تبذله من جهود لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة من خلال مصر.

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرسك» عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكداً أن «مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً ومحوراً رئيسياً لأنشطة المجموعة في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا».

كما أشار إلى أن «قناة السويس تظل المسار المفضل لشبكة ميرسك العالمية»، وأعلن أن الشركة قد استأنفت بالفعل عملياتها عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وتواصل حالياً استكمال عودة كامل شبكتها وخدماتها عبر هذا المسار خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتوازي مع استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلاً عن زيادة حمولات السفن، وتوسيع أسطول السفن التابع للشركة، وبالتالي زيادة عدد السفن التي سوف تمر بالقناة.

وأشاد بالدور المصري الفاعل والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

سفينة الحاويات العملاقة «CMA CGM PANTHEON» في أثناء عبور قناة السويس منتصف الشهر الماضي (صفحة هيئة قناة السويس على «فيسبوك»)

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بقرار الشركة، مشيراً إلى ما تتمتع به السفن التي تمر بقناة السويس «من أمان، وعدم التعرض لأي تهديدات».

وكان معظم مُشغلي الخطوط الملاحية قد تجنبوا خلال السنوات الماضية استخدام الممر بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما دفع السفن إلى اتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا.

وبحسب متحدث الرئاسة المصرية أكَّد الرئيس التنفيذي لـ«ميرسك» حرص المجموعة على توسيع آفاق التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى «أهمية مواصلة التنسيق مع الجانب المصري لاستكشاف فرص إضافية للتعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المتكاملة»، فضلاً عن قطاع إعادة تدوير السفن، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم خطط التنمية المستدامة.

في حين أكد السيسي أن مصر سوف تقدم كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح عمل الشركة واستثماراتها.

قناة السويس شهدت منتصف الشهر الحالي عبور سفينة الحاويات «ONE CONTINUITY» (صفحة هيئة القناة على «فيسبوك»)

ووفق «هيئة قناة السويس»، الشهر الماضي، فإن «القناة استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية واللوجستية الجديدة لملائمة متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة، وأبرزها خدمة جمع المُخلَّفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى كصيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري، والإسعاف البحري ومكافحة التلوث، وغيرها».

وتعوِّل مصر على العودة التدريجية للملاحة عبر قناة السويس. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي في يوليو (تموز) الماضي إن «بلاده تكبَّدت خسائر بنحو 10.5 مليار دولار نتيجة تأثر الملاحة في قناة السويس جراء الاضطرابات الإقليمية»، في إشارة إلى حربَي غزة وإيران.

وأعلن رئيس هيئة القناة، منتصف الشهر الحالي، عودة الخط الملاحي «ONE» للعبور من القناة، وعبور سفينة الحاويات «ONE CONTINUITY». وأكد حينها أن «عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القناة هي الخيار المُستدام لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب».