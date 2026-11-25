بمشاركة أكثر من 60 فناناً من السعودية ومصر وروسيا، استضاف البيت الروسي بالقاهرة (المركز الثقافي الروسي) معرض «جسور الحضارات للفنون»؛ للتأكيد على دور الإبداع في مد جسور التواصل بين الحضارات، والتجاور والمزج بين فنون وتراث الدول الثلاث.

ويتضمن المعرض لوحات من مدارس فنية متعددة وأجيال متنوعة، تؤكد على التأثير والتأثر بين الحضارات وتقارب الدول ومدى ارتباطها بتراثها واستعادة هذا التراث في شكل فني، وتتنوع المدارس الفنية بين التعبيرية والتجريدية والسيريالية، لتحكي الأعمال المعروضة قصصاً تعبر عن العمق الحضاري للدول المشاركة.

ويأتي المعرض بتنظيم غاليري «بصمة إبداع للفنون» بجدة برئاسة الفنان سامي الجفري، والفنان التشكيلي أحمد جمال، مؤسس «رؤى عربية للفنون» والمنسق العام لجمعية «فن بلا حدود»، و«التوثيق الإلكتروني للفنون» للفنان أحمد غويبة، ومجموعة «جذور للفنون»، إطار تعاون ثقافي وفني يهدف إلى تعزيز التواصل الحضاري وتبادل الخبرات الفنية بين الدول الثلاث.

رموز وقصص من الحضارة المصرية القديمة ضمن المعرض (الشرق الأوسط)

ويقول الفنان أحمد جمال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعرض يضم 60 فناناً، من بينهم 30 فنانة وفناناً سعودياً، و15 فناناً روسياً و15 مصرياً، ويرصد حوار الحضارات وتأثيراتها المعاصرة».

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال التشكيلية التي تعكس ثراء التجارب الإبداعية وتعدد المدارس والاتجاهات الفنية، حيث اجتمعت الرؤى الفنية المصرية والسعودية والروسية تحت سقف واحد، في مشهد يؤكد أن الفن لغة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية والاختلافات الثقافية.

و«يحمل المعرض رسالة ثقافية تتجاوز مجرد عرض الأعمال الفنية؛ إذ يسعى إلى بناء جسور حقيقية للتواصل بين الفنانين من مختلف الثقافات، وإتاحة الفرصة لتبادل التجارب والرؤى الإبداعية، بما يسهم في دعم الحركة التشكيلية العربية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني المشترك»، على حد تعبير أحمد جمال.

مؤكداً أن «الفن يمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة التي تسهم في التقارب بين الشعوب وتعزيز الحوار الحضاري»، لافتاً إلى أن تنظيم معرض «جسور الحضارات للفنون» امتداد للجهود الرامية إلى دعم الفنانين وإبراز تجاربهم الإبداعية في المحافل الدولية، وترسيخ حضور الفن العربي على الساحة الثقافية العالمية.

وتقول الفنانة السعودية تغريد شاهين إن مشاركتها في المعرض تمثل خطوة مهمة للتعبير عن رؤيتها الجمالية الجديدة للتراث السعودي وتداخل الماضي والحاضر والمستقبل في عمل ثلثي الأبعاد.

مؤكدة أنها قصدت أن تكون اللوحة مجسمة بالفن البارز لتحمل أبعادا جديدة وثرية في التعامل مع الطبيعة وتجمع بين روعة المكان وقيمته الحضارية، إلى جانب البعد العصري.

الفنانون السعوديون قدموا أعمالاً متنوعة (الشرق الأوسط)

بينما توضح الفنانة المصرية بانسية الأدهم أنها شاركت بعمل يتضمن تداخل الحضارات المختلفة واندماجها في الهوية المصرية، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أنها تعمدت إبراز الصحراء خلفيةً للوحة وربط بين مصر وأفريقيا والهوية النوبية من خلال وجه نوبي، بالإضافة إلى وجوه أخرى تحمل السمات الأفريقية.

وتؤكد بانسية أنها اعتادت رسم لوحات وأعمال فنية تستدعي الحضارة المصرية القديمة، سواء من خلال الخامات أو موضوعات اللوحة نفسها بطرق متعددة؛ ولذلك تبدو الرموز الحضارية والمصرية القديمة واضحة في أعمالها.

وتقول الفنانة السعودية نسرين بغداد إنها اختارت المشاركة بلوحة عن الأميرة النائمة من التراث المصري القديم (الفرعوني)، ووضعت في اللوحة حروف اسمي بالهيروغليفي، مؤكدة أنها استخدمت العديد من الرموز المصرية القديمة مثل عين حورس وزهرة اللوتس والتاج الملكي، مؤكدة أنها تختار خامات مختلفة للرسم، وتحرص على رصد الأبعاد الحضارية والتاريخية في الدول التي تزورها.

من لوحات المعرض (الشرق الأوسط)

ومن الجانب الروسي، أشار شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي، إلى جهود المتخصصين في الحضارة والتاريخ بروسيا لإقامة هذا المعرض للربط بين الحضارات، وأن المعرض نفسه يقام في التوقيت نفسه بروسيا عبر نسخة ضوئية من اللوحات المعروضة في البيت الروسي.

بينما أكدت الناقدة الفنية الدكتورة فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة المصرية، خلال افتتاح المعرض، على دور الفن في إقامة حوار ورصد التفاعل والتأثيرات المتبادلة بين الحضارات، كما يمثل قيمة كبيرة في تقديم رؤى جديدة ومد جسور التواصل بين الفنانين من ثقافات مختلفة.