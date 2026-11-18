يحتفي «صالون القاهرة» في دورته 62 المقامة حالياً بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، بالنحت المصري خلال الربع الأول من القرن العشرين، ليقدم أعمالاً لفنانين من أجيال مختلفة، تركوا بصمة مهمة في النحت المصري الحديث، وأنتجوا أعمالهم بين عامي 2000 و2025.

ويعدّ «صالون القاهرة» المعرض السنوي لجمعية محبي الفنون الجميلة بمصر، برئاسة الدكتور أحمد نوار، وأقيم الصالون في دورته الحالية تحت شعار «تاركاً أثراً» برعاية وزارة الثقافة، ويشارك في تنظيمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد.

وتكتسب هذه الدورة طابعاً استثنائياً كونها تُخصص بالكامل لفن «النحت» للمرة الأولى في تاريخ الصالون، مسجلةً أكبر تجمع من نوعه تشهده الساحة التشكيلية المصرية؛ إذ تضم أعمال أكثر من 140 نحاتاً يمثلون أجيالاً متعاقبة، بدءاً من جيل الرواد، مروراً بجيل الوسط، وصولاً إلى المواهب الشابة الواعدة.

المعرض ضم مدارس فنية متنوعة (الشرق الأوسط)

وتعكس الأعمال ثراءً بصرياً وتقنياً لافتاً، حيث تتجلى القيمة الفنية لهذه الدورة في قدرتها على خلق حوار متناغم بين المدارس النحتية المتنوعة والخامات المختلفة، مع توظيف مدروس للإضاءة والفراغ المعماري للقاعات. وفق بيان لقطاع الفنون التشكيلية.

ويؤكد هذا التنوع، بصالون القاهرة الذي يجمع بين صرامة الغرانيت والبازلت، ومرونة البرونز والمعادن، أن النحت المصري لا يزال يواصل مسيرته الإبداعية مستنداً إلى إرثه الحضاري العريق، ومواكباً لأحدث الرؤى المعاصرة، ليحقق بحق شعار الدورة في أن يظل الفن «تاركاً أثراً» في الوجدان الثقافي.

أم كلثوم حاضرة في المعرض (الشرق الأوسط)

ويؤكد الدكتور عصام درويش، قوميسير الصالون، أن «فن النحت المصري مرّ بتحولات عدة منذ بداية القرن العشرين حتى وقتنا الحالي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «حدثت نقلة نوعية كبيرة في حركة النقل النحت المصري منذ بدايات القرن الحادي والعشرين، فقبل ذلك في التسعينات تحديداً كان من الصعب أن نجد 10 نحاتين بارزين، كانت هناك قامات كبيرة راسخة، مثل آدم حنين وعبد الهادي الوشاحي وعبد البديع عبد الحي، وحتى كليات الفنون كان يدخلها في هذا التخصص عدد قليل، لكن في الفترة الأخيرة وبفضل سمبوزيوم النحت في أسوان والجوائز التي خصصتها مؤسسات عدة للنحاتين زاد عددهم بشكل ملحوظ، حتى المسابك كانت محدودة في التسعينات، ولا يوجد إلا مسبك واحد تقريباً، وأصبح الآن 15 مسبكاً».

جانب من معرض صالون القاهرة (الشرق الأوسط)

وتابع: «الآن لو أحببنا أن نجد 400 نحات مصري فسنجد، لذلك أردنا رصد هذا الزخم في صالون القاهرة، فاخترنا من بين التجارب الموجودة 140 تجربة، سنجد فيها 3 أجيال، ويضم المعرض أيضاً تجارب جديدة، من المتوقع أن تترك أثراً في المستقبل».

وأكّد درويش على التنوع في الاتجاهات الفنية التي تمثلها الأعمال من الواقعية والتجريدية وغيرها من الأساليب والمدارس التي يبدع فيها الفنانون.

تيمات مختلفة تشكلت في الأعمال (الشرق الأوسط)

وترى الفنانة والناقدة التشكيلية سوزان شكري، من اللجنة المنظمة للصالون، أن هذه الدورة من «(صالون القاهرة) دورة نوعية استثنائية لفن النحت المصري المعاصر»، موضحة أن «فن النحت هو أحد أقدم وأعرق الفنون البصرية التي عرفتها البشرية؛ فقبل أن نعرف التدوين والكتابة، كان النحت هو الشاهد الحي والذاكرة البصرية الأولى للبشرية، والتوثيق الأبرز لأمجاد الحضارات، وفي طليعتها الحضارة المصرية الخالدة. ومن خلال هذه الدورة، يواصل فن النحت رسالته الأصيلة في تشكيل الوعي الجمالي، وتجسيد الهوية الثقافية بأساليب حديثة ومعاصرة متنوعة».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «المعرض احتفالية بـالبصمة الخالدة لفن النحت المصري المعاصر، سواء كانت بصمة زمنية توثق لـ25 عاماً من التغيير، أو بصمة شخصية إنسانية وفلسفية يتركها الفنان بداخل وجدان المتلقي، لتظل شاهدة على روح العصر».

وتابعت أن «كل نحات مشارك له بصمة مختلفة، خامة مختلفة، وموضوع مختلف وتقنية مختلفة، لكن كلها تتفق في شيء واحد: أنها بصمة مصرية أصيلة. بصمة متأثرة بمن قبلها، ومؤثرة فيمن بعدها».