قتلت غارة إسرائيلية، ظهر الثلاثاء، نعيم أبو نحل رئيس جهاز «الأمن الداخلي» في حكومة «حماس» في حين كان يسير في منطقة قرب موقع الجهاز بمنطقة أنصار غرب مدينة غزة، وأصيب في الغارة سيدة بجروح متوسطة، في وقت لم يكن بصحبته أحد من الحراس.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة مقتل أبو نحل، ورأت في بيان أن استهدافه جاء عقب ما وصفته بـ«ضربات مؤلمة» وجهها الجهاز لمن تصفهم بـ«عملاء إسرائيل خلال الفترة الأخيرة».

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أعلنا في وقت سابق استهداف قيادي بارز في حركة «حماس».

وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية العامة» وإذاعة الجيش أن الشخص المستهدف هو أبو نحل، مشيرتين إلى أنه تولى المنصب خلفاً لمعين العربيد، الذي اعتقله «الشاباك» خلال عملية خاصة قبل نحو ثلاثة أشهر، وهو معتقل في إسرائيل حالياً.

ماذا نعرف عن نعيم أبو نحل؟

وأبو نحل «في الخمسينات من عمره، وهو من سكان مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والتحق بـ(حماس) في سن مبكرة، كما عمل في ذراعها العسكرية (كتائب القسام) بشكل فاعل بداية (انتفاضة الأقصى) الثانية نهاية عام 2000، وكان قد رافق قيادات ميدانية في الكتائب لسنوات، وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ وكان له دور أمني لاحقاً داخل الحركة». كما شرح مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط».

نعيم أبو نحل رئيس جهاز الأمن الداخلي في «حماس» (صورة نشرتها منصات تابعة للحركة)

وأوضح المصدر أن أبو نحل «تولى مسؤوليات أمنية دفعته ليكون أحد أصحاب مشروع تأسيس جهاز (الأمن الداخلي) برفقة شخصيات أخرى منهم الوزير السابق سعيد صيام، الذي اغتالته إسرائيل خلال حرب 2008 – 2009. كما لعب دوراً في عملية السيطرة العسكرية المسلحة على حكم قطاع غزة عام 2007».

وتدرج أبو نحل في جهاز «الأمن الداخلي» منذ بدايات تأسيسه إلى جانب الضابط السابق توفيق أبو نعيم، حتى أصبح نائباً لمدير محافظة غزة، ثم تسلم ملف العمليات في الجهاز، قبل أن يصبح مسؤولاً عاماً فيه، وكان مقرباً من رئيس الجهاز السابق معين العرابيد، وكان نائباً له في مهام عدة، منها مديرية محافظة غزة بالجهاز، قبل أن يصبح رئيساً للجهاز في منطقة شمال القطاع خلال الحرب بفعل وجوده بالمنطقة، قبل أن يصبح نائباً عاماً لرئيس الجهاز (العرابيد) وأصبح رئيساً بدلاً منه بعد اختطاف الأخير.

وينسب إلى أبو نحل دور في ملاحقة معارضي «حماس»، خاصةً من حركة «فتح»، كما لعب دوراً في ملاحقة خلايا صغيرة كانت توالي «داعش» و«القاعدة» في غزة.

وأكد المصدر أن أبو نحل كان هدفاً محاولات اغتيال سابقة، وكان في مكان قريب من المكان الذي اختطف منه معين العرابيد. ونجا من محاولة اغتيال استهدفت مركبته في أبريل (نيسان) الماضي أمام مقر جهاز «الأمن الداخلي» وفي المنطقة نفسها التي اغتيل فيها؛ ما أدى إلى مقتل نجله الطفل خالد، في حين قتل في تلك الغارة القيادي في «كتائب القسام» إياد الشنباري، الذي كان قد خرج من اجتماع أمني شارك فيه أيضاً العرابيد وأبو نحل.

تصعيد ميداني إسرائيلي

وفي سياق الوضع الميداني، قُتل 7 فلسطينيين آخرين من بينهم واحد متأثراً بجروحه، وذلك منذ منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وحتى ساعات الظهيرة، إثر غارات إسرائيلية أخرى. وأغارت طائرة مسيَّرة على شابين وطفل كانوا يسيرون على شارع صلاح الدين الرئيس قرب جسر وادي غزة شمال وسط قطاع غزة، وهي المنطقة التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية منذ أيام ونفذت عملية برية سريعة فجرت خلالها نفقاً قبل أن تنسحب وتعلن إعادة فتح الطريق.

وتبين أن الضحايا الذين تم انتشالهم بعد أكثر من ساعتين على استهدافهم بعد التنسيق مع جهات أممية للسماح لطواقم طبية بالوصول إليهم، كانوا ينزفون بالمكان حتى فقدوا حياتهم، وهم أبناء عمومة من عائلة حسنين التي تقطن حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وينزحون في مناطق وسط القطاع.

وبعد منتصف الليل بقليل، أغارت طائرة أخرى على نقطة أمنية لأفراد من شرطة حكومة «حماس» في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وفلسطيني ثالث من المارة، في حين أصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة ونقلوا للعلاج.

فلسطينيون يتجمعون حول ركام سيارة استهدفتها ضربة إسرائيلية في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

وقتلت إسرائيل منذ وقف إطلاق النار المعلن في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أكثر من 80 شرطياً ورجل أمن يتبعون لحكومة «حماس» في سلسلة غارات استهدفتهم غالبيتهم وهم على رأس عملهم الأمني.

وقتل 6 فلسطينيين، الاثنين، من بينهم اثنان هو رجل وابن شقيقه في غارة استهدفتهما بوقت متأخر من ساعات المساء، بمنطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة، وهما من النازحين من بلدة بيت لاهيا، وقتل أحد أقاربهم منذ أيام في غارة إسرائيلية على مركبة كان يقودها قرب مجمع الشفاء الطبي. بينما قُتل اثنان من نشطاء «حماس» في غارة استهدفت مركبة بمنطقة أنصار غربي مدينة غزة.

وقال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط»، إن الغارة استهدفت مركبة تعود لمحافظ محافظة غزة التابع لحكومة «حماس»، محمود كحيل؛ ما أدى إلى مقتل شقيقه وشخص آخر.

وعلى الصعيد الإنساني، أظهرت أرقام جديدة نشرتها وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل 15 حالة وفاة، نتيجة الإصابة بالتهاب السحايا منذ بداية العام الحالي، منها 5 حالات تم تسجيلها خلال فترة ارتفاع المرض خلال الفترة بين أغسطس (آب)، إلى أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي.

«حماس» تنتقد توني بلير

وفي سياق الوضع السياسي، أبدت حركة «حماس» استهجانها من التصريحات الصادرة عن عضو «مجلس السلام»، توني بلير، والتي قالت فيها إنه تجاهل تماماً الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرارها في المجازر والحصار، متهمةً إياه بمحاولة قلب الحقائق المتعلقة بمسار المفاوضات، وتغاضيه عن موقف الحركة الذي أبدته بموافقتها على «خريطة الطريق» المقدمة من المجلس، لاستكمال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي رفضها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. كما ورد في بيان لها.

وكان بلير قال في مقابلة مع «صنداي تايمز» إن «استمرار سيطرة (حماس) وسلاحها يوفر ذريعة لإسرائيل لمواصلة وجودها العسكري»، عادَّاً أن إنهاء حكم الحركة وتجريدها من السلاح يمثلان شرطاً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وأن الخطة تستهدف إنهاء حكم الحركة وإقامة إدارة فلسطينية جديدة بدهم من المجتمع الدولي بما يسمح لسكان غزة التخلص من الوجود العسكري وحكم الحركة في الوقت نفسه.