تبقى الأنظار مشدودة نحو رئيس المجلس النيابي، نبيه بري لعله يتمكن من تفادي وصول العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و«حزب الله» إلى حائط مسدود، على خلفية ما تضمنه خطابه في العيد الـ83 لاستقلال لبنان، الذي قوبل باعتراض غير مسبوق من قِبل الحزب، وتحديداً بالنسبة لتأكيد الرئيس عون بأن زمن الاحتفاظ بالسلاح خارج الدولة قد انتهى، وأن لبنان يواجه عقبتين متلازمتين مترابطتين بالكامل «الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضه والتدخّل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني»، وبهذا يكون ساوى، من وجهة نظر الحزب، بين إيران وإسرائيل.

فبري، الغائب عن ردود الفعل والسجال، والحاضر في المشهد السياسي، يبقى الأقدر على التدخل لرأب تصدع علاقة عون بـ«حزب الله»، خصوصاً وأنه لم يكن طرفاً في الرد على الخطاب الرئاسي، ويقف حالياً أمام مهمة صعبة بعد أن بلغت المواجهة بين عون والحزب ذروتها ولامست القطيعة، وهذا ما يكمن وراء قوله في مجالسه الخاصة بأن «ما في القلب يبقى في القلب»، وإيعازه للمسؤولين في «حركة أمل» وللنواب الأعضاء في كتلته النيابية بعدم الانجرار إلى السجال؛ لأن لا مصلحة في توتير الأجواء على نحو يصعب السيطرة على الوضع، سيما أنه لم يبق في الميدان إلا هو شخصياً للعب دور «شيخ الصلح» بينهما، من دون أن يغيب عن باله انتقاده لواشنطن التي تقف مكتوفة الأيدي حيال تمادي إسرائيل في تجريف البلدات وتدمير المنازل وتوسيعها للمنطقة الأمنية، في حين يلتزم «حزب الله» بعدم الرد.

لذلك؛ اختار بري الصمت من دون أن يخفي عدم ارتياحه لما آلت إليه العلاقة بين عون والحزب، محتفظاً لنفسه بإمكانية التدخل لخفض منسوب الاحتقان والتوتر، وهذا ما يراهن عليه الخارج والداخل بمن فيهم خصومه، لأن تأجيج الصراع يخدم أعداء لبنان، وإن كانت ردود الحزب بقيت تحت سقف عدم إضفاء الطابع الشخصي عليها، وهذا ما ينسحب على الرد الإيراني للحفاظ على خط الرجعة.

مؤيدون لـ«حزب الله» يردّدون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)

في هذا السياق، يأمل أصدقاء بري قبل خصومه بأن يلعب كعادته دور «الإطفائي» لقطع الطريق على تسميم الأجواء وتفخيخ الأرض، بالمعنى السياسي للكلمة، ليكون في وسع لبنان مواكبة الجهود العربية والدولية الآيلة إلى التوافق على قوة بديلة تحل محل قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) فور انتهاء مهامها في جنوب لبنان نهاية العام الحالي. ويُنقل عن مؤيدي «اتفاق الإطار» بأن بري كان ولا يزال «يطحش»، بالمفهوم السياسي للكلمة، لإعادة الحوار بين عون و«حزب الله»، وهو من شجّع حليفه على استئنافه، ولو من موقع الاختلاف بينهما لإيجاد مساحة مشتركة للبحث في الأمور التي ما زالت عالقة.

وكشف مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» عن أن عون لعب دوراً لمنع انفجار الوضع في الشارع على خلفية ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر العائدة لـ«حزب الله» باعتراف النائب حسن فضل الله، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق حسين العبد الله. وقال إنه لم يعترض على إحالة الموقوفين وجاهياً والملاحقين غيابياً ممن يثبت ضلوعهم في تأمين نقلها من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية على القضاء العسكري، والتمهُّل في إحالتهم على المجلس العدلي ريثما ينتهي التحقيق، وبعدها لكل حادث حديث.

ولفت المصدر الوزاري إلى أن الادعاء لم يشمل الحزب، وخلا من المواد التي توجّه إلى المتهمين بإنشاء تنظيم إرهابي أو الانتماء إلى خلية إرهابية. وقال إنه كان يأمل بأن يؤدي تجاوب عون، ومعه رئيس الحكومة نواف سلام بعدم إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي، إلى تعبيد الطريق أمام معاودة الحوار بين عون و«حزب الله» الذي أبدى ارتياحه لموقفه في البيان الصادر عن كتلة «الوفاء للمقاومة»، لكنه سرعان ما اشترط تراجع مجلس الوزراء عن القرارات التي اتخذها، وأبرزها فرض الحظر على جناحه العسكري والأمني.

جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة بلبنان (يونيفيل) خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)

وأكد المصدر أن «حزب الله» يتحمّل مسؤولية حيال تعطيله للحوار بإصراره على التمسك بسلاحه وإسقاطه «اتفاق الإطار» وربط المسار التفاوضي للبنان بإيران. وسأل: أين تكمن المصلحة في الإبقاء على الوضع في لبنان معلقاً على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية وتهديد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بتوسيع نطاق الرد على واشنطن، وعدم التقيّد بالحدود الجغرافية في حال عاودت حربها عليها، وإشادته بالإنجازات التي حققها محور المقاومة، بدءاً من لبنان وفلسطين إلى العراق واليمن؟ ألا يشكل كل هذا تدخّلاً في الشأن اللبناني؟ وهل المطلوب من عون أن يشرف على إدارة الأزمة، في حين البلد يتخبط في أزمة اقتصادية - اجتماعية لا حدود لها وتهدد بانتقالها إلى الشارع، وهذا ما يشغل باله ومعه سلام وبري الذي تمايز عن الحزب برفض تهديده باللجوء إلى الشارع لإسقاط الحكومة.

ورأى المصدر أن الضرورة الوطنية تقضي بمواكبة الجهود الفرنسية الرامية إلى إعداد مسوّدة تتعلق بإيجاد القوة الدولية البديلة التي يُفترض أن تحل مكان «يونيفيل»، كاشفاً عن أنها تناقَش حالياً من قِبل عون ومعه كبار المسؤولين لوضع ما لدى لبنان من ملاحظات عليها، إلى جانب مناقشتها مع الولايات المتحدة بعد أن رفعت حظرها عن إشراك فرنسا في الجهود الرامية للتوافق على القوة البديلة.

وأكد أن المسوَّدة تلحظ توفير الدعم من قِبل مجلس الأمن للقوة الدولية البديلة، وهذا ما قوبل بموقف لبري يدعو فيه إلى أن تحظى بغطاء مباشر من مجلس الأمن وتوجد تحت علم الأمم المتحدة. وقال إنها ما زالت موضع نقاش بين الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الذي يواصل مشاوراته غير الرسمية تُخصّص لإنضاج موقف موحد، يقضي بتسهيل انتشار الجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني وتوفير الدعم له، للسيطرة على شمال النهر، إضافة إلى أنها تلحظ دمج «اتفاق الإطار» بالقرار 1701 للإبقاء على المرجعية الدولية شاهداً على انسحاب إسرائيل من الجنوب بالتلازم مع سحب سلاح «حزب الله» الذي لم يعد له من جدوى سوى الاحتفاظ به ووضعه بتصرف إيران لتحسين شروطها في حال تقرر استئناف المفاوضات التي أخذت تتراجع لمصلحة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمعاودة الحرب على إيران في مطلع العام الجديد.

ورداً على سؤال، قال المصدر إن «حزب الله» أدرج مجموعة من الملاحظات على المسوّدة، بخلاف بري الذي شدد على أن تحظى القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة. ورأى في تفسيره لموقف الحزب بأنه يود شراء الوقت لإدراج لبنان على لائحة الانتظار إلى حين التأكد من مصير «مذكرة التفاهم» ومدى استعداد واشنطن للتجاوب مع الوساطة القطرية - الباكستانية، مع أنها تتحضر لجولة جديدة من الحرب مع إيران.

ولفت إلى أن بري يتمايز عن «حزب الله»، وإن كان يولي أهمية لـ«مذكرة التفاهم»، فإنه لن يكون منزعجاً في حال التوصل إلى نتائج ملموسة لإلزام إسرائيل بالانسحاب التدريجي من الجنوب، مع أنها تربط انسحابها بنزع سلاح «حزب الله» تطبيقاً لحصريته بيد الدولة.