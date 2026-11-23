حذّرت منظمتا «أوكسفام» الدولية و«مرصد الصراع والبيئة»، الاثنين، من مخاطر بيئية وصحية طويلة الأمد في قطاع غزة، جراء انتشار الملوثات الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرتين إلى أن آثار التلوث الذي طال المياه والتربة والهواء قد تمتد لعقود، وتؤثر على الأجيال المقبلة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأفاد تقرير مشترك للمنظمتين بأن مناطق واسعة من القطاع باتت تحتوي على مواد خطرة، تشمل المعادن الثقيلة ومخلفات الذخائر المتفجرة والأسبستوس الناتج عن المباني المدمرة، فضلاً عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة، ما يزيد من مخاطر تعرض السكان لمصادر التلوث في أماكن سكنهم ونزوحهم.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة «أوكسفام» الدولية أميتاب بيهار، إن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية لم تقتصر على المنازل والمنشآت والبنية التحتية، بل امتدت إلى البيئة الطبيعية ومصادر الحياة الأساسية، محذراً من أن تداعياتها لن تتوقف بانتهاء العمليات العسكرية.

وأضاف بيهار أن السكان يتعرضون لمواد سامة عبر استهلاك المياه والغذاء واستنشاق الهواء الملوث، فضلاً عن ملامسة التربة والأنقاض التي تحتوي على مواد خطرة، معتبراً أن معالجة هذه الأضرار باتت ضرورة لحماية صحة السكان، وضمان إمكانية عيشهم في القطاع مستقبلاً.

وبحسب التقرير، فإن حجم التلوث وانتشاره يجعلان تجنب التعرض للمواد الضارة أمراً بالغ الصعوبة خصوصاً في ظل الكثافة السكانية المرتفعة ومحدودية المساحة الجغرافية، واستمرار وجود أعداد كبيرة من النازحين في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن تدمير شبكات الصرف الصحي أدى إلى تسرب المياه العادمة إلى التربة وتدفقها إلى البحر، في وقت تتراكم فيه النفايات في مناطق سكنية ومراكز إيواء؛ ما يوفر بيئة ملائمة لانتشار الحشرات والقوارض، ويرفع احتمالات تفشي الأمراض.

وحذر التقرير من أن الأطفال والنساء الحوامل يواجهون مخاطر أكبر جراء التعرض المستمر للملوثات، في ظل تراجع قدرة السكان على اتخاذ تدابير وقائية أو الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً بيئياً.

واعتمدت الدراسة على صور الأقمار الاصطناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد وتحليلات علمية وبيانات متاحة من مصادر مفتوحة، بهدف تحديد نطاق الأضرار البيئية وتقييم تأثيراتها المحتملة على صحة السكان والبيئة في القطاع.

وفي مؤشر على حجم الدمار، نقل التقرير عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديراته بوجود أكثر من 61 مليون طن من الركام في قطاع غزة، تشمل مخلفات المباني السكنية والمنشآت والبنية التحتية التي دمرتها العمليات العسكرية.

وتحتوي بعض هذه الأنقاض، بحسب التقرير، على مواد قد تشكل خطراً على الصحة العامة، من بينها الأسبستوس والمعادن الثقيلة ومخلفات الذخائر، الأمر الذي يجعل عمليات إزالة الركام والتعامل معه بحاجة إلى إجراءات فنية واحترازية متخصصة.

وفي هذا السياق، قالت لاما عبد الصمد المتخصصة العالمية في مجال المياه والصرف الصحي لدى «أوكسفام» وإحدى معدات التقرير، إن معالجة الأضرار البيئية ستكون عملية معقدة، نظراً لانتشار الملوثات بين الأنقاض والمناطق الزراعية وشبكات المياه والتربة، فضلاً عن وجود ذخائر غير منفجرة تعوق الوصول الآمن إلى مناطق متضررة.

وشددت على ضرورة السماح بإجراء فحوص وتقييمات ميدانية شاملة لتحديد طبيعة المواد الخطرة ومواقع انتشارها، وتقدير المخاطر التي يتعرّض لها السكان، بما يتيح وضع خطط عملية للمعالجة، والحد من الأضرار.

وأضافت أن التعافي البيئي يتطلب إزالة الملوثات والتعامل المتخصص مع مخلفات الذخائر والمعادن الثقيلة والمواد العضوية الخطرة، إلى جانب مراقبة جودة المياه والتربة والهواء بصورة مستمرة.

وأكد بيهار أن خطط إعادة إعمار غزة ينبغي أن تضع معالجة الأضرار البيئية ضمن أولوياتها، محذّراً من أن البدء بإعادة بناء المنازل والمنشآت دون تحديد مصادر التلوث والتعامل معها قد يؤدي إلى استمرار تعرض السكان للمخاطر الصحية لسنوات طويلة.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد خلصت، في تقارير خلال عامي 2025 و2026، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما رفضته البعثة الإسرائيلية في جنيف، ووصفت نتائج اللجنة بأنها خدعة تشهيرية.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه البيانات الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 175 ألفاً آخرين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، فضلاً عن دمار واسع طال الأحياء السكنية والمنشآت المدنية والبنية التحتية.