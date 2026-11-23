شهد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، مراسم إعادة افتتاح متحف الأكروبوليس القديم في اليونان، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر القرن التاسع عشر، أمام الجمهور، بعد إغلاق استمر نحو 20 عاماً.

واكتمل بناء المتحف في عام 1874، ويقع على مسافة أمتار قليلة من معبد «البارثينون» على تلة الأكروبوليس في العاصمة أثينا. ويضم المتحف بقايا معمارية قديمة، ونذوراً مقدمة للآلهة، ونقوشاً، وأكثر من 800 قطعة أثرية تعود إلى أثينا القديمة.

وقال ميتسوتاكيس، خلال مراسم الافتتاح: «لقد أعدنا دمج المتحف في النسيج الحيوي للموقع الأثري وللمدينة ككل».

وكان المتحف أول مبنى في الدولة اليونانية الحديثة يتم تشييده خصيصاً ليكون متحفاً.

وأغلق المتحف في عام 2007، عقب نقل مقتنياته إلى متحف الأكروبوليس الجديد، الواقع عند سفح تلة الأكروبوليس.

ومنذ ذلك الحين، استخدم المبنى جزئياً كمكاتب لإدارة الأكروبوليس، إلى جانب تخصيص مساحات فيه لتخزين المكتشفات الأثرية.