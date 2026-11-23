أعلن نادي الزوراء العراقي، الاثنين، انسحاب ممثليه من المؤتمر التنسيقي الخاص بمواجهة الرفاع البحريني، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، احتجاجاً على رفض منح تأشيرات الدخول إلى البحرين لأعضاء الجهاز الفني للفريق الذي يقوده الإيراني علي رضا منصوريان رغم التأكيدات المسبقة التي تلقاها النادي بشأن إصدار التأشيرات لجميع أفراد الوفد.

وأوضح يحيى محمد، المدير الإداري للفريق، أن الوفد غادر إلى البحرين استناداً إلى تلك التأكيدات، لكنه فوجئ عند وصوله برفض منح التأشيرات لأعضاء الجهاز الفني، ما وضع الفريق أمام موقف صعب، خصوصاً أن مواجهة الغد تُعد حاسمة ومصيرية في مشواره بالبطولة، في ظل غياب الجهاز الفني ووجود المدرب في بغداد.

جانب من تدريبات نادي الزوراء العراقي (نادي الزوراء)

وأشار إلى أن حضور ممثلي النادي الاجتماع التنسيقي جاء احتراماً للجهات المنظمة والحاضرين، رغم الظروف التي يمر بها الفريق، مؤكداً تعذر الاتفاق على أي تفاصيل تتعلق بالمباراة قبل معالجة المشكلة.

وكشف أن إدارة الزوراء تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لنقل المباراة إلى بلد آخر، موضحاً أن الانسحاب من المؤتمر جاء اضطرارياً، وأن ممثلي النادي لن يشاركوا في أي إجراءات لاحقة قبل تلقي رد رسمي من الاتحاد الخليجي بشأن الطلب المقدم.

وشدّد على أن النادي لو كان على علم مسبق برفض منح التأشيرات، لما غادر الوفد إلى البحرين، مؤكداً أن قرار الرفض جاء بعد وصوله، خلافاً للتأكيدات التي تلقاها النادي مسبقاً.