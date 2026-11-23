أمر مفوّض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، بنقل التحقيق الأولي في ملفّ شحنة «متفجرات القاع»، من الشرطة العسكرية إلى مديرية المخابرات في الجيش، للتوسّع فيه وتحديد الجهة التي كانت الشحنة معدّة لها.

وارتفع عدد الموقوفين في ملفّ شحنة المتفجرات التي كانت آتية من سوريا، وضبطها الجيش اللبناني في منطقة مشاريع القاع في البقاع، ظهر الأحد، إلى 6 لبنانيين، فيما تتعقب الأجهزة الأمنية سوريَّين يُشتبه بأنهما كانا سيتسلّمان الشحنة.

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المعطيات الأولية تشير إلى أن السوريَّين «كانا سيتولّيان نقل المتفجرات إلى مستودعات في البقاع»، مرجّحاً أن يساعد توقيفهما على «كشف هوية الجهة المستفيدة منها».