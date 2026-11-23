مصطفى مدبولي يلقي كلمة في «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» بمصر الاثنين (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

وسط تحديات معيشية متصاعدة في ظل التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، أطلقت مصر، الاثنين، تقرير «الإطار الوطني للحماية الاجتماعية» بهدف الوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من آثارها.

جاء إطلاق «التقرير الوطني» على هامش افتتاح النسخة الأولى من «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» (حماية 2026) في العاصمة الجديدة شرق القاهرة، الاثنين، والتي تستمر لمدة يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي و400 شخصية من المسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي.

وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن منتدى «حماية 2026» يشكّل منصة حوار دولية لتبادل الخبرات العملية ومشاركة التجارب الدولية بكل ما حققته من إنجازات وما واجهته من تحديات وبناء حلول مشتركة قابلة للتطبيق والتكيف مع واقع المجتمع.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي: «الدولة صاغت تقرير الإطار الوطني ارتكازاً على ركائز الحماية الاجتماعية الأربع: البرامج القائمة على الاشتراكات، والبرامج غير القائمة على الاشتراكات، والخدمات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل؛ متبنية للمرة الأولى منظور مراحل دورة الحياة بوصفه بُعداً تحليلياً يواكب احتياجات المواطن عبر مختلف محطات عمره».

وتابعت: «وضع التقرير خريطة لبرامج الحماية الاجتماعية، وصنف 45 برنامجاً وخدمة أساسية وتكميلية وفق معايير علمية طُورت بالشراكة مع المؤسسات الأممية، مع استحداث بطاقات تعريفية لكل برنامج؛ يترجم التقرير 5 أولويات استراتيجية و16 مساراً تُوازن بين الخدمات المقدمة للمواطن والأنظمة الرقمية والمالية الممكِّنة».

المشاركون في افتتاح النسخة الأولى من «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» بمصر الاثنين (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

ويأتي «المنتدى» وسط أزمات دولية تزيد من عدد الفئات الفقيرة في دول العالم، بما فيها مصر. وذكر آخر إحصاء رسمي معلن من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أن معدل الفقر بلغ 29.7 في المائة عن الفترة 2019 – 2020.

وأعلنت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري تبني إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر، من بينها «وقف الإنفاق على أي مشروعات جديدة، باستثناء ما يصدر من توجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، ووقف السفر للعاملين في الدولة ما لم تكن الجهة الداعية هي التي تتحمل النفقات، ووقف المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وترشيد الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة».

من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، خلال افتتاح «المنتدى» إلى جهود الحكومة المصرية في مجال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من «المنتدى» الاثنين (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

وفي كلمته خلال «المنتدى»، أوضح مدبولي أن المفهوم الواسع للحماية الاجتماعية وفقاً لرؤية مصر يشمل الدعم الغذائي والسلع الأساسية، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب برامج التغذية المدرسية والإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة، فضلاً عن الاستثمار في التعليم والطفولة المبكرة، وحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي.

وكان السيسي قد أثنى على تحمل المواطن المصري أعباء الأوضاع الاقتصادية، قائلاً: «أعلم يقيناً أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية، وأقدر صبركم وتحملكم».

مجلس الوزراء المصري يؤكد أن منتدى «حماية 2026» يشكّل منصة حوار دولية لتبادل الخبرات العملية ومشاركة التجارب الدولية (صفحة المجلس على فيسبوك)

وبحسب «مجلس الوزراء»، الاثنين، تتناول جلسات «المنتدى» قضايا تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، واستدامة التمويل وتعزيز الحوكمة الفعالة، فضلاً عن الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والنكبات، ودعم المسنين وذوي الإعاقة.

وحول ما يتعلق بالتحديات التي تواجه نظم الحماية الاجتماعية، قال مدبولي إنها لم تعد تحديات محلية يمكن لأي دولة أن تتعامل معها بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي، مشيراً إلى التقلبات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتغيرات المناخية، والتحولات في أسواق العمل، والتطور التكنولوجي المتسارع، قائلاً إن جميعها عوامل تفرض على الحكومات إعادة النظرِ في أدوات الحماية التقليدية، وتطوير نظم أكثر قدرة على التكيف والاستجابة.

وشدد على أن مصر تؤمن بأن مستقبل الحماية الاجتماعية يتطلب شراكة دولية أكثر فاعلية، تقوم على تبادل الخبرات، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، ومساندة الدول النامية في بناء نظم حماية اجتماعية تتناسب مع احتياجات مجتمعاتها وإمكاناتها الاقتصادية.