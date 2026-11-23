ليبيا المنقسمة تتحد ضد التحول لساحة صراع دوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344868-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
سفينة تابعة للبحرية الليبية راسية في ميناء بنغازي بعد يوم من هجوم أوكراني أغرق طراداً روسياً (رويترز)
التأمت حكومتا شرق ليبيا وغربها، أمس، في التنديد باستهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي وإغراق إحداهما، في رفض موحد على انتهاك «السيادة الوطنية»، وتحويل الأراضي الليبية ساحة لصراعات دولية، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري».
وحذّر المجلس الرئاسي الليبي من خطورة الأحداث، وأكد أنه سيتخذ حيالها الإجراءات العسكرية والسياسية والقانونية المناسبة؛ في حين أعلن أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مطالباً بفتح تحقيق دولي. كما عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً طارئاً أطلقت فيه مبادرة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة.
من جانبها، حذّرت جامعة الدول العربية من أي تدخلات خارجية في شؤون ليبيا الداخلية، ورفضت الزجّ بليبيا، أو بأي دولة عربية في الصراعات الإقليمية والدولية.
أعادت شركة «إنفيديا» مؤسسها المشارك جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة، بعد 11 يوماً من استقالته في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)،
«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
ليبيا المنقسمة تتحد ضد التحول لساحة صراع دوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344868-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
سفينة تابعة للبحرية الليبية راسية في ميناء بنغازي بعد يوم من هجوم أوكراني أغرق طراداً روسياً (رويترز)
التأمت حكومتا شرق ليبيا وغربها، أمس، في التنديد باستهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي وإغراق إحداهما، في رفض موحد على انتهاك «السيادة الوطنية»، وتحويل الأراضي الليبية ساحة لصراعات دولية، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري».
وحذّر المجلس الرئاسي الليبي من خطورة الأحداث، وأكد أنه سيتخذ حيالها الإجراءات العسكرية والسياسية والقانونية المناسبة؛ في حين أعلن أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مطالباً بفتح تحقيق دولي. كما عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً طارئاً أطلقت فيه مبادرة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة.
من جانبها، حذّرت جامعة الدول العربية من أي تدخلات خارجية في شؤون ليبيا الداخلية، ورفضت الزجّ بليبيا، أو بأي دولة عربية في الصراعات الإقليمية والدولية.
مصر تطلق تقريراً وطنياً لـ«الحماية الاجتماعية» وسط تحديات معيشيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344851-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A9
مصر تطلق تقريراً وطنياً لـ«الحماية الاجتماعية» وسط تحديات معيشية
مصطفى مدبولي يلقي كلمة في «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» بمصر الاثنين (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
وسط تحديات معيشية متصاعدة في ظل التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، أطلقت مصر، الاثنين، تقرير «الإطار الوطني للحماية الاجتماعية» بهدف الوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من آثارها.
جاء إطلاق «التقرير الوطني» على هامش افتتاح النسخة الأولى من «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» (حماية 2026) في العاصمة الجديدة شرق القاهرة، الاثنين، والتي تستمر لمدة يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي و400 شخصية من المسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي.
وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن منتدى «حماية 2026» يشكّل منصة حوار دولية لتبادل الخبرات العملية ومشاركة التجارب الدولية بكل ما حققته من إنجازات وما واجهته من تحديات وبناء حلول مشتركة قابلة للتطبيق والتكيف مع واقع المجتمع.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي: «الدولة صاغت تقرير الإطار الوطني ارتكازاً على ركائز الحماية الاجتماعية الأربع: البرامج القائمة على الاشتراكات، والبرامج غير القائمة على الاشتراكات، والخدمات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل؛ متبنية للمرة الأولى منظور مراحل دورة الحياة بوصفه بُعداً تحليلياً يواكب احتياجات المواطن عبر مختلف محطات عمره».
وتابعت: «وضع التقرير خريطة لبرامج الحماية الاجتماعية، وصنف 45 برنامجاً وخدمة أساسية وتكميلية وفق معايير علمية طُورت بالشراكة مع المؤسسات الأممية، مع استحداث بطاقات تعريفية لكل برنامج؛ يترجم التقرير 5 أولويات استراتيجية و16 مساراً تُوازن بين الخدمات المقدمة للمواطن والأنظمة الرقمية والمالية الممكِّنة».
ويأتي «المنتدى» وسط أزمات دولية تزيد من عدد الفئات الفقيرة في دول العالم، بما فيها مصر. وذكر آخر إحصاء رسمي معلن من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أن معدل الفقر بلغ 29.7 في المائة عن الفترة 2019 – 2020.
وأعلنت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري تبني إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر، من بينها «وقف الإنفاق على أي مشروعات جديدة، باستثناء ما يصدر من توجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، ووقف السفر للعاملين في الدولة ما لم تكن الجهة الداعية هي التي تتحمل النفقات، ووقف المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وترشيد الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، خلال افتتاح «المنتدى» إلى جهود الحكومة المصرية في مجال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي كلمته خلال «المنتدى»، أوضح مدبولي أن المفهوم الواسع للحماية الاجتماعية وفقاً لرؤية مصر يشمل الدعم الغذائي والسلع الأساسية، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب برامج التغذية المدرسية والإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة، فضلاً عن الاستثمار في التعليم والطفولة المبكرة، وحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي.
وكان السيسي قد أثنى على تحمل المواطن المصري أعباء الأوضاع الاقتصادية، قائلاً: «أعلم يقيناً أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية، وأقدر صبركم وتحملكم».
وبحسب «مجلس الوزراء»، الاثنين، تتناول جلسات «المنتدى» قضايا تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، واستدامة التمويل وتعزيز الحوكمة الفعالة، فضلاً عن الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والنكبات، ودعم المسنين وذوي الإعاقة.
وحول ما يتعلق بالتحديات التي تواجه نظم الحماية الاجتماعية، قال مدبولي إنها لم تعد تحديات محلية يمكن لأي دولة أن تتعامل معها بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي، مشيراً إلى التقلبات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتغيرات المناخية، والتحولات في أسواق العمل، والتطور التكنولوجي المتسارع، قائلاً إن جميعها عوامل تفرض على الحكومات إعادة النظرِ في أدوات الحماية التقليدية، وتطوير نظم أكثر قدرة على التكيف والاستجابة.
وشدد على أن مصر تؤمن بأن مستقبل الحماية الاجتماعية يتطلب شراكة دولية أكثر فاعلية، تقوم على تبادل الخبرات، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، ومساندة الدول النامية في بناء نظم حماية اجتماعية تتناسب مع احتياجات مجتمعاتها وإمكاناتها الاقتصادية.
حذف «صفرين من الجنيه»... مقترح مصري يفتح نقاشاً حول مستقبل العملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344844-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
حذف «صفرين من الجنيه»... مقترح مصري يفتح نقاشاً حول مستقبل العملة
«حذف صفرين» من الجنيه... مقترح مصري يفتح نقاشاً حول مستقبل العملة المحلية (رويترز)
مع استمرار انخفاض سعر الصرف «الجنيه» المصري أمام الدولار الأميركي، فتح مقترح بحذف «صفرين» من «الجنيه» نقاشاً حول مستقبل العملة المحلية، في ظل أوضاع اقتصادية متصاعدة وموجات غلاء متتابعة.
المقترح طرحه المفكر الاقتصادي شريف دلاور، ويتلخص في «إصدار جنيه مصري جديد بعد حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل قيمته 100 جنيه من العملة المتداولة حالياً»، وتصل قيمته وفق تقديراته إلى 3 دولارات أميركية.
وأوضح دلاور في مداخلة متلفزة، مساء الأحد، أن «تنفيذ هذا التصور يرتبط بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية في ملفات الميزان التجاري، والتوسع في الطاقة المتجددة، وإدارة الديون، إلى جانب ترشيد الإنفاق».
وربط بين إصدار العملة الجديدة وتحسن قيمة الجنيه، «فإذا تم العمل على ميزان العجز التجاري والديون والطاقة المتجددة والتقشف خلال عامين، فإن سعر الجنيه الجديد الذي يساوي 100 جنيه من القديم، سيعادل نحو 3 دولارات»، مؤكداً أن انعكاس هذا التحسن على سعر صرف العملة المحلية، من شأنه أن يدعم القوة الشرائية ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.
واستشهد المفكر الاقتصادي بتجارب دول أخرى، وقال: «أكثر من 70 دولة حول العالم نفذت تجارب مماثلة».
ويواجه الجنيه المصري ضغوطاً متزايدة منذ تحرير سعر الصرف، ووصل سعر الدولار، الاثنين، إلى أكثر من 54 جنيهاً. وقبل نشوب الحرب الإيرانية نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان سعر الدولار نحو 47 جنيهاً، ثم سجل مع استمرار الحرب مستويات قياسية تجاوزت 54 جنيهاً، قبل أن ينخفض تحت 49 جنيهاً في أبريل (نيسان)، ثم عاود الارتفاع مجدداً.
«ضمادة على جرح مفتوح»
يقول عضو مجلس النواب الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: «حذف الأصفار من العملة إجراء اقتصادي معروف باسم «(Currency Redenomination)، لكنه في جوهره إجراء شكلي ومحاسبي، قد يكون له بعض الفوائد التنظيمية، إلا أنه لا يعالج الأسباب الأساسية للتضخم، أو تآكل القوة الشرائية».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «صاحب الاقتراح نفسه أوضح أن حذف الأصفار من العملة لا يغيّر القيمة الحقيقية للأموال، وأن أي تحسن اقتصادي يظل مرهوناً بحزمة أوسع من الإصلاحات». ووصف المقترح بأنه «أشبه بوضع ضمادة على جرح مفتوح؛ فعلينا إغلاق الجرح أولاً قبل وضع الضمادة عليه؛ فالقضية ليست في جعل الأرقام أصغر، وإنما في جعل قيمة الأموال أكبر».
وحول مستقبل العملة المحلية، قال فؤاد: «تحركات الدولار صعوداً وهبوطاً يجب ألا تُقرأ بمعزل عن الصورة الاقتصادية الأوسع».
وتابع: «لا تزال الاختلالات الهيكلية تجعل الجنيه المصري شديد التأثر بالصدمات الخارجية، سواء المرتبطة بالدولار عالمياً، أو أسعار الطاقة، أو تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية».
وأضاف: «في ضوء حركة سعر الصرف الأخيرة، لا أتوقع انخفاض الدولار عن مستوى 52 جنيهاً في المستقبل المنظور، حتى مع استمرار التذبذبات صعوداً وهبوطاً».
وبدأ تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار قبل سنوات؛ فمنذ عام 2011 شهدت العملة الأميركية ارتفاعات طفيفة من نحو 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات حتى عام 2015، واستمرّ الوضع حتى نهاية عام 2016 الذي شهد أول قرارات تحرير سعر الصرف.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، قرر البنك المركزي «تحرير سعر الصرف» ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وهو ما تبعته قفزة في سعر الدولار إلى 18.7 جنيه، قبل أن يستقر ما بين 15 و16 جنيهاً لعدة سنوات، ثم واصل الصعود حتى بلغ مستوياته الحالية.
خطورة حدوث «اختلالات»
الخبير الاقتصادي مدحت نافع قال إن حذف صفرين من الجنيه المصري «لا يمثل حلاً لأزمة العملة؛ فهو مجرد تغيير شكلي في وحدة الحساب لا يمس القيمة الحقيقية للنقود».
وأضاف في تعليق له على «فيسبوك»، أن حذف صفرين من حجم البنكنوت المتداول والمطبوع فعلياً هو إجراء مختلف «قد يحقق الغرض من الناحية المحاسبية والنقدية، لكنه شبه مستحيل عملياً؛ إذ ستترتب عليه اختلالات جسيمة في الوفاء بالتزامات الدولة، وعلى رأسها الأجور وخدمة الديون». وشدد على أن أزمات الاقتصاد لا تُحل بحذف الأصفار، وإنما بمعالجة أسباب اختلال القيمة.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية عدة مع استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع في الأسواق. وبلغ معدل التضخم بالبلاد على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 12.7 في المائة، مقارنة مع 13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول).
من جهته، تطرق الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إلى جانب آخر من تأثيرات مقترح حذف الصفرين على العملة المحلية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحالة المصرية تختلف عن الوضع في أي دولة أخرى؛ والمقترح يعطي انطباعاً بأن العملة المحلية بلا قيمة، ومردود ذلك على المواطن سيكون من الصعب تقبله. وبلغة الاقتصاد؛ المقترح يعني أن المائة جنيه ستساوي جنيهاً واحداً، والألف جنيه ستساوي مائة».
وأكد أن المقترح «لن يكون له تأثير على تحسن قيمة الجنيه؛ بل سيؤدي إلى قيام التجار برفع الأسعار، وسيعرقل حركة التجارة والبيع والشراء بالأسواق، حيث يكون سعر السلعة لا يوازي المبلغ الحقيقي المدفوع فيها».